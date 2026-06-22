Bầu Đức dự đám cưới của Xuân Trường và vợ giám đốc

Ông Đoàn Nguyên Đức (hay được gọi là bầu Đức) có mặt từ sớm để chung vui với học trò cũ. Hình ảnh ông đứng cạnh hai bên gia đình trong lễ nâng ly hợp cẩn. Bầu Đức được xem là một trong những người có ảnh hưởng lớn đến sự nghiệp của Xuân Trường. Tiền vệ sinh năm 1995 trưởng thành từ lò đào tạo Hoàng Anh Gia Lai. Anh là thành viên của thế hệ cầu thủ từng làm nên tên tuổi cho học viện HAGL Arsenal JMG. Ảnh: Dương Trọng Quý/Facebook.