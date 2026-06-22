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Đời sống

Bầu Đức dự đám cưới của Xuân Trường và vợ giám đốc

  • Thứ hai, 22/6/2026 05:05 (GMT+7)
  • 50 phút trước

Hôn lễ của Lương Xuân Trường và Ngô Mai Nhuệ Giang thu hút sự chú ý khi quy tụ nhiều gương mặt nổi tiếng của bóng đá Việt Nam. Bầu Đức cũng xuất hiện để chung vui cùng học trò cũ.

Lương Xuân Trường cưới vợ sau 5 năm đính hôn Hôn lễ của tiền vệ Lương Xuân Trường và bà xã Nhuệ Giang được tổ chức vào tối 21/6 với sự tham gia của người thân, bạn bè và đồng đội thân thiết.
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Tiền vệ Lương Xuân Trường tổ chức tiệc cưới cùng bà xã Nhuệ Giang vào tối 21/6 tại một khách sạn hạng sang ở Tây Hồ, Hà Nội. Hôn lễ nhanh chóng thu hút sự quan tâm của người hâm mộ bởi sự xuất hiện của nhiều gương mặt nổi tiếng trong làng bóng đá Việt Nam. Ảnh: Dương Trọng Quý/Facebook.

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Ông Đoàn Nguyên Đức (hay được gọi là bầu Đức) có mặt từ sớm để chung vui với học trò cũ. Hình ảnh ông đứng cạnh hai bên gia đình trong lễ nâng ly hợp cẩn. Bầu Đức được xem là một trong những người có ảnh hưởng lớn đến sự nghiệp của Xuân Trường. Tiền vệ sinh năm 1995 trưởng thành từ lò đào tạo Hoàng Anh Gia Lai. Anh là thành viên của thế hệ cầu thủ từng làm nên tên tuổi cho học viện HAGL Arsenal JMG. Ảnh: Dương Trọng Quý/Facebook.

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Bên cạnh bầu Đức, hôn lễ còn có sự góp mặt của nhiều tuyển thủ quốc gia như Nguyễn Công Phượng, Nguyễn Tuấn Anh, Đỗ Duy Mạnh, Nguyễn Quang Hải cùng nhiều đồng đội thân thiết khác. Đây đều là những người đã đồng hành với Xuân Trường trong màu áo U19 Việt Nam, U23 Việt Nam và đội tuyển quốc gia. "Hạnh phúc trăm năm anh chị nha", Duy Mạnh viết trên trang cá nhân. Ảnh: Đỗ Duy Mạnh/Facebook.

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Các cầu thủ Đức Huy, Văn Thanh, Văn Toàn, Quang Hải, Quế Ngọc Hải... lên sân khấu phát biểu và hát chúc mừng Xuân Trường. Ảnh: Nguyễn Huyền Trang/Facebook.
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Vợ chồng Quế Ngọc Hải đăng ảnh check-in tại đám cưới Xuân Trường. Không gian tiệc cưới được trang trí theo phong cách sang trọng với tông màu trắng làm chủ đạo. Sân khấu sử dụng nhiều hoa tươi và hệ thống đèn tạo điểm nhấn. Cô dâu chú rể xuất hiện trong sự chúc phúc của gia đình, bạn bè và đồng nghiệp. Ảnh: Dương Thùy Phương/Facebook.

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Xuân Trường và Nhuệ Giang là một trong những cặp đôi kín tiếng của làng bóng đá Việt Nam. Trước đó, cặp đôi đã làm lễ ăn hỏi vào ngày 9/4/2021. Ảnh: luongxuantruong_/Instagram.

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Lương Xuân Trường và Ngô Mai Nhuệ Giang bắt đầu tìm hiểu và duy trì mối quan hệ tình cảm từ 2015. Trong suốt thời gian yêu nhau, cả hai gần như không chia sẻ chuyện tình cảm trên truyền thông. Ảnh: luongxuantruong_/Instagram.

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Bà xã của Xuân Trường từng theo học tại Đại học RMIT. Nhuệ Giang hiện tham gia điều hành một doanh nghiệp trong lĩnh vực kinh doanh. Cô cũng được biết đến là người đứng sau hỗ trợ nhiều dự án riêng của chồng. Ảnh: luongxuantruong_/Instagram.

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Về phía Xuân Trường, anh là một trong những tiền vệ nổi bật của bóng đá Việt Nam trong thập niên qua. Cầu thủ quê Tuyên Quang từng khoác áo các CLB tại Hàn Quốc và Thái Lan trước khi trở về thi đấu trong nước. Anh góp mặt trong nhiều dấu mốc đáng nhớ của bóng đá Việt Nam dưới thời HLV Park Hang-seo. Tiền vệ này từng cùng U23 Việt Nam giành ngôi á quân châu Á năm 2018 và vô địch AFF Cup cùng đội tuyển quốc gia. Ảnh: Lương Xuân Trường/Facebook.

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Kha Thanh

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  • Nguyễn Công Phượng

    Nguyễn Công Phượng

    Nguyễn Công Phượng là một cầu thủ bóng đá đang thi đấu ở vị trí tiền đạo câu lạc bộ Hoàng Anh Gia Lai và đội tuyển quốc gia Việt Nam. Trải qua vòng tuyển chọn gắt gao, Công Phượng là một trong các cầu thủ nhí được ghi danh vào Học viện bóng đá HAGL-Arsenal JMG khóa 1. Công Phượng được huấn luyện viên Miura Toshiya triệu tập vào đội tuyển quốc gia U23 Việt Nam để tham dự SEA Games 28. Tại giải đấu lần này, Công Phượng ghi 3 bàn thắng cùng nhiều pha kiến tạo.

    • Ngày sinh: 21/01/1995
    • Quê quán: Mỹ Sơn, Đô Lương, Nghệ An
    • Chiều cao: 1.68 m

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