Bầu Đức dự đám cưới của Xuân Trường và vợ giám đốc

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Tiền vệ Lương Xuân Trường tổ chức tiệc cưới cùng bà xã Nhuệ Giang vào tối 21/6 tại một khách sạn hạng sang ở Tây Hồ, Hà Nội. Hôn lễ nhanh chóng thu hút sự quan tâm của người hâm mộ bởi sự xuất hiện của nhiều gương mặt nổi tiếng trong làng bóng đá Việt Nam. Ảnh: Dương Trọng Quý/Facebook.
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Ông Đoàn Nguyên Đức (hay được gọi là bầu Đức) có mặt từ sớm để chung vui với học trò cũ. Hình ảnh ông đứng cạnh hai bên gia đình trong lễ nâng ly hợp cẩn. Bầu Đức được xem là một trong những người có ảnh hưởng lớn đến sự nghiệp của Xuân Trường. Tiền vệ sinh năm 1995 trưởng thành từ lò đào tạo Hoàng Anh Gia Lai. Anh là thành viên của thế hệ cầu thủ từng làm nên tên tuổi cho học viện HAGL Arsenal JMG. Ảnh: Dương Trọng Quý/Facebook.
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Bên cạnh bầu Đức, hôn lễ còn có sự góp mặt của nhiều tuyển thủ quốc gia như Nguyễn Công Phượng, Nguyễn Tuấn Anh, Đỗ Duy Mạnh, Nguyễn Quang Hải cùng nhiều đồng đội thân thiết khác. Đây đều là những người đã đồng hành với Xuân Trường trong màu áo U19 Việt Nam, U23 Việt Nam và đội tuyển quốc gia. "Hạnh phúc trăm năm anh chị nha", Duy Mạnh viết trên trang cá nhân. Ảnh: Đỗ Duy Mạnh/Facebook.
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Các cầu thủ Đức Huy, Văn Thanh, Văn Toàn, Quang Hải, Quế Ngọc Hải... lên sân khấu phát biểu và hát chúc mừng Xuân Trường. Ảnh: Nguyễn Huyền Trang/Facebook.
Vợ chồng Quế Ngọc Hải đăng ảnh check-in tại đám cưới Xuân Trường. Không gian tiệc cưới được trang trí theo phong cách sang trọng với tông màu trắng làm chủ đạo. Sân khấu sử dụng nhiều hoa tươi và hệ thống đèn tạo điểm nhấn. Cô dâu chú rể xuất hiện trong sự chúc phúc của gia đình, bạn bè và đồng nghiệp. Ảnh: Dương Thùy Phương/Facebook.
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Xuân Trường và Nhuệ Giang là một trong những cặp đôi kín tiếng của làng bóng đá Việt Nam. Trước đó, cặp đôi đã làm lễ ăn hỏi vào ngày 9/4/2021. Ảnh: luongxuantruong_/Instagram.
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Lương Xuân Trường và Ngô Mai Nhuệ Giang bắt đầu tìm hiểu và duy trì mối quan hệ tình cảm từ 2015. Trong suốt thời gian yêu nhau, cả hai gần như không chia sẻ chuyện tình cảm trên truyền thông. Ảnh: luongxuantruong_/Instagram.
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Bà xã của Xuân Trường từng theo học tại Đại học RMIT. Nhuệ Giang hiện tham gia điều hành một doanh nghiệp trong lĩnh vực kinh doanh. Cô cũng được biết đến là người đứng sau hỗ trợ nhiều dự án riêng của chồng. Ảnh: luongxuantruong_/Instagram.
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Về phía Xuân Trường, anh là một trong những tiền vệ nổi bật của bóng đá Việt Nam trong thập niên qua. Cầu thủ quê Tuyên Quang từng khoác áo các CLB tại Hàn Quốc và Thái Lan trước khi trở về thi đấu trong nước. Anh góp mặt trong nhiều dấu mốc đáng nhớ của bóng đá Việt Nam dưới thời HLV Park Hang-seo. Tiền vệ này từng cùng U23 Việt Nam giành ngôi á quân châu Á năm 2018 và vô địch AFF Cup cùng đội tuyển quốc gia. Ảnh: Lương Xuân Trường/Facebook.
Có những tình yêu không cần nói thành lời, nhưng vẫn luôn hiện diện, dịu dàng và vĩnh cửu. Trong Triệu lá thư gửi mẹ, mỗi trang sách là một phong thư nhỏ, chứa đựng lời nhắn gửi chân thành và sâu sắc để dành tặng những người phụ nữ quan trọng trong cuộc đời mỗi chúng ta.