Bắt tạm giam nam thanh niên mượn xe chạy thử rồi chiếm đoạt

Ngày 23/7, Công an xã Nhơn Ái, thành phố Cần Thơ bắt tạm giam Nguyễn Văn Lực để điều tra về hành vi lừa đảo chiếm đoạt tài sản.

Theo thông tin từ Công an xã Nhơn Ái, khoảng 12h20 ngày 20/7, đơn vị tiếp nhận tin báo của anh Đ.T.T (chủ cửa hàng mua bán xe Khang FI 2 tại ấp Nhơn Thọ 2A, xã Nhơn Ái) về việc bị một thanh niên lừa lấy xe máy.

Đối tượng Nguyễn Văn Lực ra đầu thú và giao nộp xe máy đã chiếm đoạt tại Công an xã Nhơn Ái. Ảnh: TTXVN.

Trước đó, khoảng 11h15 ngày 20/7, một nam thanh niên đi xe ôm đến cửa hàng hỏi mua xe máy. Sau khi xem chiếc Yamaha Sirius màu đỏ - đen đang được bày bán, người này yêu cầu kiểm tra giấy đăng ký xe rồi lấy lý do cần chạy thử để kiểm tra động cơ.

Tin tưởng khách mua xe, chủ cửa hàng đồng ý giao xe. Tuy nhiên, sau khi nhận được phương tiện, đối tượng điều khiển xe rời khỏi cửa hàng và không quay lại. Chờ nhiều giờ không thấy trả xe, chủ cửa hàng đến Công an xã Nhơn Ái trình báo.

Ngay sau khi tiếp nhận tin báo, Công an xã Nhơn Ái triển khai các biện pháp nghiệp vụ, khẩn trương xác minh, truy vết đối tượng.

Qua điều tra, lực lượng chức năng xác định Nguyễn Văn Lực (sinh năm 1997, trú xã Tân Hòa, hiện ở xã Trường Long, thành phố Cần Thơ) là người thực hiện hành vi lừa đảo. Bằng các biện pháp vận động, ngày 21/7, Lực đến Công an xã Nhơn Ái đầu thú và giao nộp các tang vật liên quan.

Làm việc với cơ quan điều tra, Nguyễn Văn Lực khai nhận do không có tiền mua phương tiện đi lại nên nảy sinh ý định giả làm khách mua xe để chiếm đoạt tài sản. Sau khi lấy được xe, đối tượng tháo biển số gốc của phương tiện cất giấu và lắp biển số khác nhằm che giấu hành vi phạm tội, tránh bị phát hiện.

Quá trình đấu tranh, Lực còn khai từng có một tiền sự về hành vi trộm cắp tài sản bị xử phạt vi phạm hành chính. Ngoài vụ việc trên, đối tượng khai nhận đã thực hiện thêm hai vụ khác gồm một vụ trộm cắp xe đạp điện và một vụ lừa đảo chiếm đoạt điện thoại di động xảy ra tại xã Trường Long. Kết quả kiểm tra nhanh cũng cho thấy Lực dương tính với chất ma túy.

Cơ quan điều tra tiếp tục củng cố hồ sơ và xử lý theo quy định của pháp luật đối với các hành vi vi phạm liên quan.

Công an xã Nhơn Ái khuyến cáo, các cơ sở kinh doanh xe máy và người dân cần nâng cao cảnh giác khi giao tài sản cho người lạ chạy thử hoặc sử dụng.

Trước khi giao phương tiện, cần kiểm tra, lưu giữ đầy đủ thông tin cá nhân, giấy tờ tùy thân hoặc áp dụng các biện pháp bảo đảm cần thiết nhằm hạn chế nguy cơ bị các đối tượng lợi dụng thủ đoạn giả làm khách mua hàng để lừa đảo, chiếm đoạt tài sản.