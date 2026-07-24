Chiếm đoạt gần 700 triệu đồng, một phó trưởng cửa hàng bị khởi tố

Ngoài việc chiếm đoạt 37 triệu đồng tiền bán điện thoại, một phó trưởng cửa hàng ở Khánh Hòa còn "rút ruột" công quỹ 659 triệu, nâng tổng số tiền chiếm đoạt lên đến gần 700 triệu.

Ngày 24/7, Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Khánh Hòa cho biết đã tống đạt quyết định khởi tố bị can về tội danh "Tham ô tài sản" đối với Nguyễn Phúc Linh (SN 1993, trú tại thôn Hạnh Trí 2, xã Ninh Sơn, tỉnh Khánh Hòa).

Trước đó, vào cuối tháng 4/2026, Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Khánh Hòa tiếp nhận nguồn tin báo từ Cửa hàng FPT Shop Cam Ranh, ở tổ dân phố Lộc Thành, phường Cam Ranh, tỉnh Khánh Hòa tố giác Phó trưởng cửa hàng Nguyễn Phúc Linh có hành vi chiếm đoạt tiền bán hàng và điện thoại của cửa hàng.

Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Khánh Hòa tống đạt quyết định khởi tố bị can Nguyễn Phúc Linh.

Sau khi vào cuộc điều tra, Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Khánh Hòa xác định trong vòng 5 ngày, kể từ 24/4 đến 28/4/2026, Nguyễn Phúc Linh được giao nhiệm vụ quản lý, điều hành hoạt động kinh doanh tại Cửa hàng FPT Shop Cam Ranh.

Lợi dụng chức trách được giao, ngày 27/4, Linh đã bán cho khách hàng 2 điện thoại iPhone 17 Promax là tài sản của cửa hàng, nhưng lại yêu cầu bên mua chuyển trả tiền vào tài khoản cá nhân để chiếm đoạt.

Cũng trong ngày hôm đó, Linh chỉ đạo nhân viên cửa hàng lấy 399 triệu đồng từ nguồn doanh thu bán hàng trong ngày và tiền trong két sắt của cửa hàng để chuyển vào tài khoản cá nhân của Linh. Không dừng lại ở đó, ngày 28/4, Linh tự ý mở két sắt Cửa hàng FPT Shop Cam Ranh để lấy 260 triệu đồng chuyển vào tài khoản cá nhân.

Theo đó, chỉ trong vòng 2 ngày, Nguyễn Phúc Linh đã "rút ruột" công quỹ Cửa hàng FPT Shop Cam Ranh 659 triệu đồng và chiếm đoạt 37 triệu đồng tiền bán 2 điện thoại iPhone 17 Promax.