Phạt án tù 2 đối tượng 'thông' chốt A80, tông Cảnh sát cơ động trọng thương

Sau gần một năm gây ra vụ "thông" chốt làm nhiệm vụ A80, tông chiến sĩ Cảnh sát cơ động trọng thương, 2 bị cáo Nguyễn Bá Hoàng Nam và Nguyễn Văn Quân bị tòa tuyên phạt án tù.

Ngày 24/7, Tòa án nhân dân thành phố Hà Nội mở phiên xét xử sơ thẩm, tuyên phạt Nguyễn Bá Hoàng Nam (SN 2007, ở xã Phúc Thịnh) mức án 10 năm tù và Nguyễn Văn Quân (SN 2007, ở xã Tiến Thắng) mức án 5 năm tù về tội "Giết người".

Theo cáo trạng, khuya 21/8/2025, lực lượng Cảnh sát giao thông, Cảnh sát cơ động và Công an phường Tây Hồ; Công an phường Hồng Hà, được phân công nhiệm vụ bảo đảm an ninh trật tự (trong dịp lễ kỷ niệm A80) dọc 2 bên đường Yên Phụ - Nghi Tàm cùng các tuyến lân cận.

Hai bị cáo Quân và Nam tại phiên tòa.

Các thành viên tổ công tác đều mặc trang phục công an, trang bị còi, gậy chỉ huy giao thông theo quy định và đứng ở 2 bên đường làm nhiệm vụ đảm bảo an cho người cùng phương tiện giao thông từ các hướng đi vào.

Cũng từ sáng sớm 21/8/2025, bị cáo Nguyễn Bá Hoàng Nam lấy xe máy hiệu Honda Wave của đồng nghiệp cùng phòng trọ mình, đi đến quán nước tại thôn An Cư (xã Tiến Thắng, Hà Nội). Tại đây, Nam gặp Nguyễn Văn Quân và rủ Quân sang khu vực Hồ Tây chơi.

Khi Quân đồng ý, Nam điều khiển xe máy cả hai không đội mũ bảo hiểm di chuyển từ xã Tiến Thắng, qua cầu Nhật Tân đến đường Âu Cơ hướng đi đường Nghi Tàm với tốc độ 70-80km/h, không chấp hành đèn tín hiệu giao thông. Đến đoạn vòng xuyến ngã 3 Yên Phụ - Nghi Tàm, dù thấy công an đang làm nhiệm vụ phân làn, dựng barie cấm cho người vào, nhưng Nam điều khiển xe máy với tốc độ cao lạng lách, đánh võng đâm thẳng qua chốt.

Thấy vậy, một cán bộ công an thổi còi, ra hiệu lệnh dừng xe, nhưng Nam không chấp hành mà tiếp tục đi qua chốt khác trên đường Nghi Tàm. Sau đó, bị cáo điều khiển xe máy, liên tục vượt qua các chốt có các lực lượng công an bảo vệ.

Hai bị cáo Nam và Quân thời điểm mới bị bắt.

Theo cáo buộc, khi di chuyển hết đường Nghi Tàm đến đầu cầu vượt An Dương, thấy lực lượng công an thổi còi, ra hiệu lệnh dừng xe, nhưng Nam không dừng xe mà điều khiển xe máy quay đầu đi theo hướng ngược lại với tốc độ cao lạng lách, đánh võng, liên tục đâm thẳng vượt chốt.

Bị cáo Quân ngồi sau hai tay ôm eo, uốn người theo hướng đánh lái của Nam. Dù 2 bên đường có nhiều người dân đứng xem nguy hiểm, Quân vẫn tỏ ra phấn khích giơ tay reo hò.

Đến điểm chốt trước số nhà 310 đường Nghi Tàm, Nam phóng xe qua 2 cán bộ công an, đâm văng gậy hiệu lệnh giao thông của một người.

Hiện trường hai thanh niên thông chốt.

Cùng lúc này, anh Lê Đình Công (SN 1991, cán bộ Phòng Cảnh sát cơ động Công an Hà Nội) đang trực ở chốt liền kéo barie ra lòng đường trước nhà số 336A đường Nghi Tàm để chặn 2 thanh niên. Tuy nhiên, Nam điều khiển xe máy lao đến đâm thẳng vào người anh Công làm anh văng ra khoảng 5 m, bất tỉnh.

Chiếc xe máy Nam điều khiển cũng bị đổ, 2 bị cáo ngã ra đường và bị lực lượng chức năng khống chế.

Sau vụ va chạm, anh Công được đưa đi cấp cứu tại Bệnh viện Trung ương Quân đội 108, bị tổn hại 73% sức khỏe.

Bị cáo Nam cũng bị thương, được cấp cứu tại Bệnh viện Nam Thăng Long, còn Quân chỉ bị trầy xước nhẹ nên được đưa về trụ sở Công an lấy lời khai.