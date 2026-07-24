Tin lời 'cò đất', nhiều người mất hàng tỷ đồng

Lợi dụng sự tin tưởng của người dân, những sơ hở trong quá trình giao dịch, chuyển nhượng quyền sử dụng đất, Chu Thị Khánh Linh sử dụng nhiều thủ đoạn gian dối để chiếm đoạt tiền.

Ngày 24/7, Công an tỉnh Phú Thọ cho biết Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh đã ra quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can đối với Chu Thị Khánh Linh (SN 1990), trú tại khu 15, xã Tam Nông, tỉnh (Phú Thọ) về hành vi "Lừa đảo chiếm đoạt tài sản".

Theo kết quả điều tra ban đầu của Phòng Cảnh sát hình sự, Chu Thị Khánh Linh đã lợi dụng việc có nhiều mối quan hệ xã hội, đồng thời tự giới thiệu bản thân có kinh nghiệm thực hiện các thủ tục liên quan đến đất đai để tạo dựng lòng tin với người dân.

Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Phú Thọ công bố quyết định khởi tố bị can đối với Chu Thị Khánh Linh (áo đen, đứng giữa).

Từ đó, đối tượng đứng ra nhận chuyển nhượng, môi giới mua bán, sang tên quyền sử dụng đất và thực hiện các thủ tục chuyển mục đích sử dụng đất cho nhiều người.

Sau khi nhận tiền hoặc giấy chứng nhận quyền sử dụng đất từ các bị hại, Linh không thực hiện đúng cam kết mà sử dụng nhiều thủ đoạn gian dối nhằm chiếm đoạt tài sản.

Quá trình điều tra xác định, đối tượng Linh đã bán một thửa đất cho nhiều người khác nhau; tự ý mang giấy chứng nhận quyền sử dụng đất của người khác đi cầm cố, thế chấp hoặc tiếp tục chuyển nhượng để lấy tiền sử dụng vào mục đích cá nhân.

Với phương thức, thủ đoạn trên, nhiều người dân đã trở thành bị hại, số tiền bị chiếm đoạt trong mỗi vụ việc từ hàng trăm triệu đồng đến hàng tỷ đồng. Đến nay, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Phú Thọ đã tiếp nhận nhiều đơn tố giác tội phạm của các bị hại, với tổng số tiền bị Linh chiếm đoạt khoảng 12,7 tỷ đồng ; đồng thời đang tiếp tục xác minh, làm rõ nhiều giao dịch khác có liên quan để xử lý theo quy định của pháp luật.