Pháp luật

Bắt quả tang 3 đối tượng tàng trữ hơn 5.000 bao thuốc lá điếu nhập lậu

  • Thứ bảy, 13/12/2025 22:32 (GMT+7)
  • 39 phút trước

Chiều nay 13/12, Công an thành phố Cần Thơ thông tin, Công an phường Mỹ Xuyên vừa bắt quả tang 3 đối tượng tàng trữ hơn 5.000 bao thuốc lá điếu các loại nhập lậu.

Trước đó, từ tin báo của người dân, tại nhà số 2/4 đường Phan Bội Châu, khu vực Hòa Mỹ, phường Mỹ Xuyên, thành phố Cần Thơ có dấu hiệu buôn bán thuốc lá điếu nhập lậu.

Các đối tượng tàng trữ, mua bán thuốc lá lậu. Ảnh: Công an thành phố Cần Thơ

Khoảng 16h ngày 12/12, Công an phường Mỹ Xuyên đã tiến hành kiểm tra hành chính căn nhà nói trên, bắt quả tang 2 chị em ruột là Liên Thị Cúc (SN 1965, chủ hộ) và Liên Ánh Ngọc (SN 1968) đang tàng trữ, buôn bán hàng cấm là thuốc lá điếu nhập lậu.

Tại thời điểm kiểm tra, lực lượng làm nhiệm vụ ghi nhận tổng số lượng thuốc lá điếu nhập lậu tàng trữ là 5.020 bao các loại còn nguyên vẹn, chưa qua sử dụng.

Tiếp tục kiểm tra nơi bà Cúc đặt tủ bán thuốc lá lẻ tại khu vực Châu Thành, phường Mỹ Xuyên, thành phố Cần Thơ, do ông Nguyễn Khắc Trung (SN 1965, chồng bà Ngọc) đang quản lý, Công an phường Mỹ Xuyên phát hiện, thu giữ thêm 129 bao thuốc lá điếu nhập lậu các loại.

Công an phường Mỹ Xuyên kiểm đếm số thuốc lá lậu. Ảnh: Công an thành phố Cần Thơ

Lãnh đạo Công an thành phố Cần Thơ đã chỉ đạo các đơn vị nghiệp vụ Công an thành phố phối hợp Công an phường Mỹ Xuyên tiếp tục điều tra mở rộng với tinh thần kiên quyết tấn công, trấn áp mạnh mẽ các loại tội phạm, quyết tâm không bỏ lọt tội phạm, không để các loại tội phạm có điều kiện hoạt động.

Tấn Phong/VOV-ĐBSCL

