Giám đốc doanh nghiệp trực tiếp 'xách' vàng lậu về Hà Nội tiêu thụ

VKSND Tối cao hoàn tất cáo trạng truy tố 11 bị can trong vụ án "Buôn lậu, Vi phạm quy định về kế toán gây hậu quả nghiêm trọng" xảy ra tại tỉnh Lào Cai, Công ty cổ phần Đầu tư và Kinh doanh Vàng Việt Nam và các tổ chức, địa phương liên quan.

Trong vụ án, 8 bị can bị truy tố về tội "Buôn lậu", trong đó có Trần Thị Hoàn (kinh doanh vàng bạc); Phạm Tuấn Hải (nguyên Giám đốc Công ty TNHH Kinh doanh Thương mại và Dịch vụ Thăng Long - Công ty Thăng Long); Trần Thành Hiếu (nhân viên Công ty Hoàn Huế); Vàng Thị Phượng (lao động tự do) và một số bị can khác.

Liên quan, 3 bị can bị truy tố về tội "Vi phạm quy định về kế toán gây hậu quả nghiêm trọng" là Trần Như My (Chủ tịch HĐQT Công ty vàng Việt Nam); Phùng Thị Thuyết (Phó tổng giám đốc Công ty vàng Việt Nam) và Nguyễn Thị Hợp (Kế toán trưởng Công ty vàng Việt Nam).

Một số bị can trong vụ án.

Theo cáo trạng, từ ngày 17/9/2024 đến ngày 27/11/2024, Trần Thị Hoàn đã thỏa thuận với đối tượng tên Bà Béo mua bán và vận chuyển trót lọt từ Trung Quốc về Việt Nam tổng số hơn 97 kg vàng, trị giá 208 tỷ đồng . Ngoài ra, bị can Hoàn thỏa thuận với bị can Phạm Tuấn Hải mua vàng tại Trung Quốc, vận chuyển trái phép về Việt Nam để bán lại cho Hoàn.

Để có nguồn vàng bán cho Hoàn, Giám đốc Công ty Thăng Long mua vàng của một người Trung Quốc tên Châu (không rõ nhân thân), sau đó tổ chức vận chuyển về Việt Nam giao cho Hoàn. Và để tránh bị phát hiện, Trần Thị Hoàn và Phạm Tuấn Hải đã thống nhất cách thức vận chuyển và giao nhận vàng lậu.

Theo đó, Châu thuê một số người Trung Quốc giấu vàng vào trong người, trong túi áo hoặc cho vào túi buộc quanh bụng… vận chuyển từ Trung Quốc qua cửa khẩu quốc tế Lào Cai về Việt Nam giao tại nhà riêng của Hải.

Sau đó, Hoàn giao cho bị can Lương Thị Bích Hà đến nhà Hải nhận vàng. Sau nhiều lần mua bán trót lọt, 2 bên thống nhất, khi có vàng cần giao, Hải báo trước cho Hoàn biết thời gian và những người Trung Quốc vận chuyển vàng đến giao trực tiếp tại cửa hàng vàng Công ty Hoàn Huế, không phải giao qua Hải.

Tuy nhiên, để tránh bị phát hiện, Hải đề nghị Hoàn đưa ra một địa điểm khác. Hoàn sau đó chọn địa điểm là quán bi-a do bạn Hoàn mở.

Trường hợp Châu không thuê được người vận chuyển vàng, thì Châu sẽ gửi vàng tại nhà vợ của Hải (người Trung Quốc) tại Trung Quốc. Sau đó, Hải thuê Nguyễn Thị Phương Nga đến nhà Vân nhận vàng rồi đi qua cửa khẩu Lào Cai về Việt Nam.

Vân sẽ giao vàng tại những nơi công cộng như trường tiểu học, công viên hoặc mang đến Công ty Hoàn Huế giao cho Lương Thị Bích Hà hoặc Nông Thị Thùy Linh.

Đến tháng 11/2024, do Hoàn khó khăn về tài chính, chậm thanh toán, nên bị can Hải không muốn giao bán trực tiếp cho Hoàn. Hải yêu cầu sau khi vàng được vận chuyển về Việt Nam, Hải cùng nhân viên của Hoàn đi giao và bán vàng cho khách hàng của Hoàn tại Hà Nội. Hải sẽ trực tiếp thu tiền bán vàng.

Ngày 23/11/2024, Hải mua 25 kg vàng từ Trung Quốc và cùng Trần Thành Huy (anh ruột của bị can Hoàn) mang vàng từ Lào Cai về Hà Nội bán cho các khách hàng.

Khi về đến Hà Nội, vàng được giao cho bị can Trần Thành Hiếu (em trai Hoàn, chờ sẵn ở Hà Nội). Sau khi bán vàng, số tiền thu được là hơn 56 tỷ đồng . Trong đó, Hiếu đưa gần 42 tỷ đồng tiền mặt cho Hải, còn lại 14 tỷ đồng chuyển vào tài khoản ngân hàng cho nhân viên của Hải.

Với phương thức, thủ đoạn nêu trên, từ ngày 2/9/2024 đến 2/12/2024, Phạm Tuấn Hải đã nhập lậu, bán cho Trần Thị Hoàn tổng số 424 kg vàng, trị giá 943 tỷ đồng . Trong đó, Trần Thị Hoàn, Nông Thị Thùy Linh, Liềng Thị Thực, Trần Thành Hiếu và Nguyễn Anh Đức (nhân viên của Hoàn) chuyển khoản cho nhóm của Hải 305 tỷ đồng .

Cáo trạng xác định bị can Trần Thị Hoàn đã thực hiện hành vi buôn lậu tổng số 546 kg vàng, tổng trị giá 1.208 tỷ từ Trung Quốc qua cửa khẩu quốc tế Lào Cai về Việt Nam tiêu thụ.

Bị can Phạm Tuấn Hải đã buôn lậu 449 kg vàng, trị giá 999 tỷ đồng , bao gồm cả chuyến ngày 23/11/2024 (25 kg vàng lậu), trị giá 56 tỷ từ Trung Quốc qua cửa khẩu quốc tế Lào Cai về Việt Nam tiêu thụ.