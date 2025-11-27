Thủ đoạn 'qua mặt' lực lượng chức năng cửa khẩu của nhóm buôn lậu vàng

VKSND Tối cao hoàn tất cáo trạng truy tố 11 bị can trong vụ án "Buôn lậu, Vi phạm quy định về kế toán gây hậu quả nghiêm trọng" xảy ra tại Lào Cai, Công ty cổ phần Đầu tư và Kinh doanh Vàng Việt Nam và các tổ chức, địa phương liên quan.

Trong vụ án, 8 bị can bị truy tố về tội "Buôn lậu", trong đó có bị can Trần Thị Hoàn (kinh doanh vàng bạc); Phạm Tuấn Hải (nguyên Giám đốc Công ty TNHH Kinh doanh Thương mại và Dịch vụ Thăng Long); Trần Thành Hiếu (nhân viên Công ty Hoàn Huế); Vàng Thị Phượng (lao động tự do).

Có 3 bị can bị truy tố về tội "Vi phạm quy định về kế toán gây hậu quả nghiêm trọng", gồm Trần Như My (Chủ tịch HĐQT Công ty vàng Việt Nam); Phùng Thị Thuyết (Phó tổng giám đốc Công ty vàng Việt Nam); Nguyễn Thị Hợp (Kế toán trưởng Công ty vàng Việt Nam).

Theo cáo trạng, nhóm các bị can nêu trên đã có hành vi buôn lậu vàng qua biên giới Trung Quốc - Lào Cai và trốn thuế.

"Bà trùm" buôn lậu vàng Trần Thị Hoàn (bên phải) và đồng phạm.

Cụ thể, theo quy định tại Nghị định 24/2012/NĐ-CP về quản lý hoạt động kinh doanh vàng và Nghị định 232/CP sửa đổi Nghị định 24/CP, Ngân hàng Nhà nước cấp hạn mức hàng năm và cấp phép từng lần cho doanh nghiệp, ngân hàng xuất, nhập khẩu vàng miếng.

Tuy nhiên, lợi dụng chênh lệch giá vàng giữa Việt Nam và thế giới, nhu cầu kinh doanh, sử dụng vàng trong nước lớn, điều kiện sinh sống, làm việc của cư dân khu vực biên giới Trung Quốc - Việt Nam có thể buôn lậu vàng mà khó bị xử lý phát hiện, nhóm bị can đã có hành vi buôn lậu qua biên giới tỉnh Lào Cai.

Khoảng tháng 9/2024, đối tượng có tên "Bà Béo" từ Trung Quốc nhập cảnh vào Việt Nam trực tiếp đến Cửa hàng vàng Công ty Hoàn Huế bán vàng và xin số điện thoại của Trần Thị Hoàn để hỏi giá vàng khi cần thiết.

Sau đó, "Bà Béo" đã liên hệ qua điện thoại giới thiệu với Hoàn là có nguồn vàng nguyên liệu (hàm lượng Au 99,99%, nguồn gốc nước ngoài) cần bán với giá rẻ hơn thị trường và được Hoàn đồng ý.

Khi có nhu cầu mua vàng, Trần Thị Hoàn liên hệ với "Bà Béo" thông qua ứng dụng Wechat để thỏa thuận về số lượng, đơn giá, phương thức giao nhận và thanh toán.

"Bà Béo" mua vàng tại Trung Quốc và thuê Vàng Thị Phượng (có cửa hàng cắt tóc gội đầu tại Hà Khẩu, Vân Nam, Trung Quốc và thường xuyên qua lại biên giới Trung Quốc - Việt Nam) vận chuyển trái phép qua cửa khẩu quốc tế Lào Cai về Việt Nam, giao cho Hoàn. Phượng được hưởng lợi 250.000 đồng/kg vàng.

Trường hợp số lượng vàng cần vận chuyển nhiều, "Bà Béo" sẽ bố trí thêm một người Trung Quốc (không rõ thông tin cá nhân) hoặc Phượng nhờ Trần Văn Tài (chồng của Phượng) cùng vận chuyển.

Để che giấu, tránh việc kiểm tra và phát hiện của cơ quan chức năng, tại Trung Quốc, "Bà Béo" hướng dẫn Vàng Thị Phượng cất giấu vàng vào bên trong giày (mỗi bên 1 thỏi, trọng lượng 1 kg), sau đó nhập cảnh về Việt Nam.

Tại khu vực kiểm soát an ninh thuộc cửa khẩu quốc tế Lào Cai, do biết lực lượng chức năng không kiểm tra người và không yêu cầu cởi giày, Phượng chỉ đưa hành lý xách tay vào băng chuyền qua máy soi chiếu và chọn cổng an ninh không có máy soi chiếu để đi qua.

Khi qua cửa khẩu, Phượng gọi điện thoại liên hệ với nhân viên hoặc người thân của Hoàn thông báo thời gian giao vàng tại Cửa hàng vàng của Công ty Hoàn Huế hoặc địa điểm gần nhà Hoàn.

Đồng thời, Phượng vào nhà vệ sinh của bãi gửi xe gần cửa khẩu, lấy vàng từ trong giày ra, cất vào trong túi xách. Có trường hợp, Phượng không lấy vàng ra mà đi thẳng về địa điểm giao hàng).

Khi đến trụ sở Công ty Hoàn Huế, Phượng thường đi vào cửa sau, lấy vàng từ trong giày hoặc trong túi xách giao cho Lương Thị Bích Hà, Liềng Thị Thực (nhân viên), Trần Thành Hiếu (em ruột của Hoàn) và Nông Thị Thùy Linh (vợ của Hiếu).

Nếu trên bề mặt thỏi vàng còn thể hiện thông tin (chữ viết, ký hiệu) nguồn gốc nước ngoài, Hoàn sẽ yêu cầu Trần Thành Hiếu sử dụng đèn khò, tác động nhiệt lên bề mặt để xóa.

Với phương thức, thủ đoạn nêu trên, từ ngày 17/9/2024 đến ngày 27/11/2024, Trần Thị Hoàn đã thỏa thuận với "Bà Béo" mua bán và vận chuyển trót lọt từ Trung Quốc về Việt Nam tổng số hơn 97 kg vàng, trị giá 208 tỷ đồng .

Bị can Hoàn chỉ đạo nhân viên sử dụng tài khoản cá nhân của mình và các nhân viên Nguyễn Anh Đức, Liềng Thị Thực và Nông Thị Thùy Linh chuyển tiền thanh toán cho "Bà Béo" qua tài khoản hoặc tiền mặt.