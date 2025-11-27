Vụ án Trương Mỹ Lan: Chi tiền đợt 5 cho hơn 42.000 trái chủ

Trong đợt chi trả tiền lần 5 này, 42.451 trái chủ được chi trả theo tỷ lệ 0,683% trên số tiền được thi hành án. Có 657 trái chủ chưa cung cấp thông tin về tài khoản nên chưa chi trả được.

Thi hành án dân sự (THADS) TP.HCM cho biết trong ngày 26/11 đã hoàn tất đợt chi trả thứ 5 cho 42.451 trái chủ trong vụ án Trương Mỹ Lan (Chủ tịch Tập đoàn Vạn Thịnh Phát) và đồng phạm. Số tiền giải ngân trong đợt 5 này là trên 205 tỷ đồng , tương ứng theo tỷ lệ 0,683% trên số tiền được thi hành án.

THADS TP.HCM cũng cho biết đơn vị này đã thực hiện gửi tiết kiệm theo quy định đối với số tiền được thi hành án của 657 trái chủ do chưa cung cấp thông tin về tài khoản để thực hiện chi trả.

Bà Trương Mỹ Lan và cháu gái Trương Huệ Vân trong một phiên tòa. Ảnh: Tân Châu.

Trong 4 đợt chi trả trước đó, THADS TP.HCM đã hoàn tất chi trả với tổng giá trị hơn 8.620 tỷ đồng , được phân bổ theo các tỷ lệ khác nhau tùy từng giai đoạn giải quyết tài sản.

Về thu phí thi hành án dân sự, THADS TP.HCM thông tin: Trong lần chi tiền đợt 1, THADS TP.HCM không thực hiện thu phí thi hành án dân sự do các khoản tiền thu được trong thời gian tự nguyện thi hành án. Đợt 2 đã thực hiện việc thu phí thi hành án dân sự theo quy định; Đợt 3 và 4 tạm thời chưa thực hiện thu phí thi hành án do nhận được nhiều đơn của đương sự kiến nghị xem xét không thu phí thi hành án.

Lần chi trả tiền đợt 5 này thực hiện việc thu phí thi hành án theo quy định tại Điều 60 Luật Thi hành án dân sự và Thông tư 216/2016/TT-BTC ngày 10/11/2026 của Bộ Tài chính, quy định mức thu, chế độ thu, nộp, quản lý và sử dụng phí thi hành án theo chỉ đạo của cơ quan có thẩm quyền. THADS TP.HCM đã thực hiện việc thu phí thi hành án và thu phí thi hành án bổ sung cho đợt chi trả lần 3 và 4.

THADS TP.HCM là đơn vị tổ chức thi hành án vụ Trương Mỹ Lan và đồng phạm theo Bản án hình sự sơ thẩm số 504/2024/HSST ngày 17/10/2024 của TPHCM, Bản án phúc thẩm số 259/2025/HS-PT ngày 21/4/2025 của TAND cấp cao tại TP.HCM, Quyết định thi hành án theo yêu cầu số 3699/QĐ-CTHADS ngày 16/6/2025 của Cục trưởng Cục THADS TP.HCM, có nội dung buộc bà Trương Mỹ Lan có trách nhiệm bồi hoàn toàn bộ số tiền 30.081 tỷ đồng cho các bị hại và người có quyền lợi, nghĩa vụ liên quan nhận chuyển nhượng trái phiếu theo các phụ lục (43.108 người), gồm các mã trái phiếu QT-2018.12.1; SET.H2025; ADC-2018.09, ADC-2019.01; ADC-2018.09.01 và SNW-2018.10.

Vẫn đang xác minh, đo vẽ, thẩm định tài sản của bà Trương Mỹ Lan

THADS TP.HCM vẫn đang tiến hành xác minh, đo vẽ, thẩm định giá tài sản được bản án xác định của bà Trương Mỹ Lan và của các cá nhân, tổ chức có nghĩa vụ phải thi hành án cho bà Trương Mỹ Lan. Đồng thời, tiếp tục yêu cầu Ngân hàng SCB chuyển số tiền đã bị phong tỏa theo các bản án phúc thẩm, sơ thẩm 2 giai đoạn. Khi có kết quả xử lý tài sản và Ngân hàng chuyển tiền về, THADS TP.HCM sẽ tiếp tục chi trả các đợt tiếp theo.

THADS TP.HCM đề nghị người được thi hành án và người có quyền lợi và nghĩa vụ liên quan không truy cập vào các đường link không chính thống, không tụ tập đông người, nhằm tránh bị lợi dụng hoặc tiếp cận thông tin sai lệnh, không chính xác.