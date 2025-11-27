Khởi tố 2 đối tượng giết người từ mâu thuẫn tại quán karaoke

Kết quả điều tra ban đầu xác định, khuya 20/11, Phát đến quán karaoke trên địa bàn xã Ba Tri và xảy ra mâu thuẫn với nhóm thanh niên khác. Bực tức, Phát gọi Giàu cùng mang theo hung khí tìm đối phương nói chuyện.
|
Cán bộ điều tra viên tống đạt các quyết định tố tụng đối với bị can.
Phát và Giàu dùng dao tự chế đâm, chém anh Lại Trọng Tuấn và Nguyễn Văn Thiện (cùng SN 2000, ngụ ấp An Hội, xã Ba Tri). Hậu quả, anh Tuấn tử vong trên đường đưa đến bệnh viện; anh Thiện đang cấp cứu tại Bệnh viện đa khoa Nguyễn Đình Chiểu (tỉnh Bến Tre cũ).
Sách về Pháp luật
Cuốn "Thủ tục đăng ký và cấp một số giấy tờ cá nhân" gồm 10 chương với nội dung về thủ tục đăng ký khai sinh; kết hôn; giám hộ; đăng ký nhận cha, mẹ, con; đăng ký thay đổi, cải chính, bổ sung hộ tịch; đăng ký và quản lý hộ tịch tại cơ quan đại diện của Việt Nam ở nước ngoài; về căn cước công dân; đăng ký thường trú, tạm trú và thủ tục xuất cảnh, nhập cảnh của công dân Việt Nam.