Khởi tố 2 đối tượng giết người từ mâu thuẫn tại quán karaoke

  • Thứ năm, 27/11/2025 06:16 (GMT+7)
  • 1 giờ trước

Công an tỉnh Vĩnh Long cho biết Cơ quan CSĐT đã ra quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can, bắt tạm giam đối với Châu Tấn Phát (SN 1990), Võ Văn Giàu (SN 2006, cùng ngụ xã Ba Tri, tỉnh Vĩnh Long) để điều tra về hành vi giết người.

Kết quả điều tra ban đầu xác định, khuya 20/11, Phát đến quán karaoke trên địa bàn xã Ba Tri và xảy ra mâu thuẫn với nhóm thanh niên khác. Bực tức, Phát gọi Giàu cùng mang theo hung khí tìm đối phương nói chuyện.

Khoi to, 2 doi tuong, giet nguoi anh 1

Cán bộ điều tra viên tống đạt các quyết định tố tụng đối với bị can.

Phát và Giàu dùng dao tự chế đâm, chém anh Lại Trọng Tuấn và Nguyễn Văn Thiện (cùng SN 2000, ngụ ấp An Hội, xã Ba Tri). Hậu quả, anh Tuấn tử vong trên đường đưa đến bệnh viện; anh Thiện đang cấp cứu tại Bệnh viện đa khoa Nguyễn Đình Chiểu (tỉnh Bến Tre cũ).

https://cand.com.vn/Ban-tin-113/khoi-to-hai-doi-tuong-giet-nguoi-tu-mau-thuan-tai-quan-karaoke-i789322/

Văn Vĩnh/Công an Nhân dân

Khởi tố 2 đối tượng giết người Vĩnh Long Khởi tố 2 đối tượng giết người

