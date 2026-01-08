Bạn có thể chuyển sang phiên bản mobile rút gọn của Tri thức trực tuyến nếu mạng chậm. Đóng
Pháp luật

Bắn bạn tử vong vì tranh cãi trên bàn nhậu

  Thứ năm, 8/1/2026 20:05 (GMT+7)
  • 50 phút trước

Mâu thuẫn phát sinh trong cuộc nhậu tối mùng 1 Tết Dương lịch 2026 đã dẫn đến án mạng đặc biệt nghiêm trọng tại An Giang.

Tang vật trong vụ án. Ảnh: CACC

Ngày 8/1, Cơ quan CSĐT Công an tỉnh An Giang đã ra quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can và lệnh tạm giam đối với Nguyễn Thanh Tuấn (SN 1987, ngụ xã Long Thạnh, tỉnh An Giang) để điều tra về hành vi "Giết người".

Theo kết quả điều tra ban đầu, chiều tối 1/1/2026, N.T.A (SN 1994, ngụ xã Long Thạnh) tổ chức nhậu tại nhà với 5 người bạn, tới khoảng 20h, Nguyễn Thanh Tuấn đến tham gia nhậu chung.

Trong lúc uống rượu, giữa N.T.A. và Tuấn xảy ra mâu thuẫn, cãi vã. N.T.A đánh Tuấn nhưng được những người cùng bàn can ngăn. Bực tức, Tuấn về nhà lấy một khẩu súng khí nén bắn đạn chì rồi quay lại tìm N.T.A để trả thù.

tu vong anh 1

Nguyễn Thanh Tuấn tại cơ quan công an. Ảnh: CACC

Khi quay lại bàn nhậu, Tuấn nổ một phát súng để đe dọa, tiếp tục lên đạn và lớn tiếng dọa bắn N.T.A. Bị dọa nạt, N.T.A cùng một số người trong nhóm nhậu cầm hung khí đuổi đánh Tuấn. Trong lúc bỏ chạy, Tuấn bất ngờ quay súng bắn N.T.A trúng đầu, nạn nhân gục tại chỗ, tử vong sau đó, còn Tuấn rời hiện trường.

Sau đó Tuấn đã đến Công an xã Long Thạnh đầu thú và khai nhận toàn bộ hành vi phạm tội.

