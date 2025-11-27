Chuyển giao 2 đối tượng bị truy nã quốc tế cho Cảnh sát Hàn Quốc

Tại sân bay Cam Ranh (Khánh Hòa) lúc 20h30 ngày 26/11, tổ công tác phối hợp giữa Phòng Quản lý xuất nhập cảnh (XNC), Phòng ANĐT Văn phòng Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Khánh Hòa và Cục Quản lý XNC Bộ Công an hoàn thành thủ tục chuyển giao cho nhà chức trách Hàn Quốc dẫn giải 2 đối tượng bị truy nã quốc tế về nước sở tại.

Trước đó, từ công tác quản lý hành chính về cư trú đối với người nước ngoài, Phòng Quản lý XNC Công an tỉnh Khánh Hòa phát hiện Yeo Sungjin (SN 1987, quốc tịch Hàn Quốc) lưu trú bất hợp pháp tại một chung cư ở phường Bắc Nha Trang, nên tiến hành kiểm tra nhưng người này không xuất trình giấy tờ, mà chỉ khai nhận đã nhập cảnh trái phép từ Campuchia vào Việt Nam.

Nghi vấn hành tung bất thường của Yeo Sungjin, Phòng Quản lý XNC Công an tỉnh Khánh Hòa tra cứu thông tin truy nã quốc tế, nhưng không tìm thấy cảnh báo của Interpol về khả năng Sungjin đến Việt Nam. Tiếp tục triển khai nhiều biện pháp nghiệp vụ truy xét, Phòng Quản lý XNC Công an tỉnh Khánh Hòa phát hiện Yeo Sungjin là đối tượng có lệnh truy nã đỏ quốc tế, nên tiến hành bắt giữ.

Đối tượng Yeo Sungjin (đầu tiên, bên phải) tại thời điểm bị bắt giữ.

Hồ sơ truy nã của Tổ chức Cảnh sát hình sự quốc tế Intepol cho thấy, Yeo Sungjin đã tham gia vào nhóm tội phạm lừa đảo với tư cách mạo danh giám đốc điều hành và tuyển dụng nhân sự, hoạt động phạm pháp tại khu phức hợp tội phạm Bavet - Campuchia.

Sau khi lập hồ sơ giả một phụ nữ xinh đẹp trên các nền tảng mạng xã hội bằng công nghệ deepfake, Sungjin "câu nhử", tạo mối quan hệ thân thiết nhiều người đàn ông, đưa họ sang Campuchia để ép buộc những người này thực hiện hành vi lừa đảo qua mạng xã hội theo kịch bản do Sungjin và đồng bọn dàn dựng "câu nhử", "tuyển dụng" nhân lực đưa sang Campuchia.

Đối tượng Yeo Sungjin trước khi chuyển giao cho Cảnh sát Hàn Quốc.

Bằng thủ đoạn này, từ cuối tháng 8/2024 đến giữa tháng 2/2025, Sungjin và đồng bọn đã lừa đảo chiếm đoạt 1 triệu USD . Ngoài ra, các nạn nhân của Sungjin và đồng bọn bị thu giữ hộ chiếu, căn cước, bị giam giữ, đe dọa tính mạng, đánh đập…

Đối tượng thứ hai là Ryu Suuin (SN 1982, quốc tịch Hàn Quốc) cũng bị Tổ chức Cảnh sát hình sự quốc tế Interpol truy nã và bị Phòng An ninh điều tra Công an tỉnh Khánh Hòa phát hiện, bắt giữ.

Đối tượng Yeo Sungjin (thứ 5, hàng bên phải) đang được chuyển giao Cảnh sát Hàn Quốc tiếp nhận tại Sân bay Quốc tế Cam Ranh trong tối 26/11.

Sau khi tiếp nhận, Cảnh sát Hàn Quốc đã đưa Yeo Sungjin và Ryu Suuin lên chuyến bay rời Cam Ranh - Việt Nam đến Seoul - Hàn Quốc để tiếp tục điều tra và xử lý theo quy định pháp luật của quốc gia sở tại.

Được biết, ngoài việc tăng cường các biện pháp quản lý cư trú đối với người nước ngoài, Phòng Quản lý XNC Công an tỉnh Khánh Hòa cùng các đơn vị nghiệp vụ đã, đang và sẽ kiểm tra, xử lý nghiêm minh chủ các cơ sở lưu trú có hành vi vi phạm trong công tác đăng ký cư trú người nước ngoài.