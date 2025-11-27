Người Australia phẫn nộ với website khí tượng 96 triệu USD

Trang web mới của Cục Khí tượng Australia vừa ra mắt đã vấp phải chỉ trích vì khó sử dụng và thiếu dữ liệu, kéo theo làn sóng yêu cầu rà soát lại khoản chi phí bất thường.

Chính phủ Australia yêu cầu Cục khí tượng rà soát lại khoản chi làm website. Ảnh: ABC.

Ông Stuart Minchin, Giám đốc của Cục Khí tượng Australia (BOM) được yêu cầu rà soát khoản chi phí làm webite cao bất thường, sau khi nền tảng mới ra mắt bị dư luận phản ứng vì khó sử dụng và thiếu nhiều dữ liệu quan trọng.

Sự việc gây chú ý khi BOM xác nhận tổng chi phí cho trang web mới lên tới 96,5 triệu USD , cao gấp nhiều lần con số 4 triệu USD từng được công bố. Theo cơ quan này, khoản đầu tư gồm 4,1 triệu USD cho thiết kế, 79,8 triệu USD cho việc xây dựng hệ thống và 12,6 triệu USD dành cho quá trình thử nghiệm bảo mật.

Trang web mới được triển khai từ ngày 22/10 nhưng nhanh chóng nhận làn sóng chỉ trích. Người dùng cho biết giao diện khó điều hướng, thông tin trên bản đồ radar khó đọc và một số dữ liệu quan trọng không thể truy cập. Nhiều nông dân tại Australia bày tỏ bức xúc vì những thay đổi này ảnh hưởng trực tiếp đến việc theo dõi điều kiện thời tiết phục vụ sản xuất.

Trước phản ứng mạnh từ cộng đồng, chính phủ liên bang buộc phải yêu cầu BOM khắc phục. 9 ngày sau khi ra mắt, bản đồ radar đã được đưa trở lại phiên bản cũ để đảm bảo tính trực quan. BOM cho biết đang tiếp tục điều chỉnh trang web dựa trên phản hồi, trong đó đã bổ sung các thông tin về nguy cơ cháy rừng từ ngày 7/11. Một số cập nhật khác tạm hoãn do ảnh hưởng của bão nhiệt đới Fina tại miền bắc nước này.

Trong tuyên bố gửi trang tin ABC, BOM cho rằng việc xây dựng lại toàn bộ trang web là cần thiết nhằm đáp ứng tiêu chuẩn hiện đại về bảo mật, khả năng truy cập và hiệu suất cho hàng triệu người dùng mỗi ngày.

Về phía chính phủ, Bộ trưởng Môi trường Murray Watt cho biết đã gặp ông Stuart Minchin 2 lần trong tuần qua để bày tỏ lo ngại về quy trình triển khai và chi phí tăng cao. Bộ trưởng yêu cầu ông Minchin báo cáo chi tiết về nguyên nhân dự án đội vốn và tập trung ưu tiên khắc phục các vấn đề kỹ thuật hiện tại.

Bộ trưởng Môi trường Murray Watt bày tỏ lo ngại về chi phí làm website. Ảnh: ABC.

“Tôi không hài lòng với cách BOM quản lý quá trình chuyển đổi sang trang web mới,” ông Watt nói.

Ở chiều ngược lại, lãnh đạo đảng Quốc gia David Littleproud lên án mạnh mẽ chi phí thực tế của dự án, gọi đây là “một thảm họa khác của đảng Lao động”. Ông chỉ trích việc một công ty tư vấn tư nhân được trả 78 triệu USD cho phần thiết kế và xây dựng trang web, trong khi người nộp thuế phải gánh tổng chi phí 96 triệu USD .

Theo ông Littleproud, nền tảng mới không hỗ trợ nhập tọa độ GPS, hạn chế tìm kiếm theo thị trấn hoặc mã bưu chính, khiến nông dân cùng các hộ gia đình không thể truy cập dữ liệu thời tiết quan trọng. Việc BOM không công bố rõ ràng chi phí dự án từ đầu cũng bị đánh giá là “đáng lo ngại”.