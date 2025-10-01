Mẹo sử dụng điều hòa tối ưu thời điểm giao mùa

Nhiều người cho rằng khi đã có điều hòa không khí, việc bật quạt là không cần thiết vì sẽ gây tốn điện. Nhưng trên thực tế, việc sử dụng kết hợp cả điều hòa và quạt sẽ giúp hóa đơn tiền điện cuối tháng của bạn nhẹ gánh hơn. Lý do là khi bật quạt, không khí lạnh trong phòng được lưu thông tuần hoàn giúp bạn cảm thấy mát hơn. Nhờ vậy, bạn có thể tăng nhiệt độ của điều hòa lên mà vẫn dễ chịu. Khi đó, điều hòa không phải hoạt động với công suất lớn để làm mát mọi ngóc ngách, giúp tiết kiệm điện năng tối ưu.

Sau một thời gian sử dụng, điều hòa không khí sẽ bám rất nhiều bụi, đặc biệt là phần lưới lọc. Đây là lý do điều hòa bị giảm khả năng làm lạnh, gió thổi yếu, tăng tiếng ồn. Vì thế, bạn cần đảm bảo vệ sinh định kỳ điều hòa từ 2 tuần đến 1 tháng/lần tùy môi trường sử dụng, cũng như bảo dưỡng điều hòa từ 6 tháng đến 1 năm/lần để kiểm tra dàn lạnh.

Thời gian làm lạnh ban đầu luôn tốn nhiều năng lượng nhất của điều hòa. Việc tắt đi, bật lại liên tục trong thời gian ngắn sẽ làm tiêu hao rất nhiều điện năng, ảnh hưởng trực tiếp tới chi phí sử dụng điện. Đồng thời, việc này còn gây tổn hại tới máy nén và bo mạch. Do đó, các chuyên gia năng lượng khuyến cáo nếu chỉ rời khỏi phòng 10-15 phút thì bạn không cần tắt điều hòa. Trong trường hợp bạn rời khỏi phòng trên 20 phút, đặc biệt từ 1 giờ trở lên, thì nên tắt thiết bị để tiết kiệm điện.

Vị trí đặt điều hòa cũng tác động trực tiếp đến việc làm mát căn phòng. Theo đó, dàn lạnh nên được đặt ở nơi mà cả cửa hút gió và cửa thoát gió đều có đường khí thông thoáng. Bạn cũng cần bố trí dàn lạnh cách xa hơi dầu máy, đèn huỳnh quang loại tăng phô điện tử, nguồn nhiệt hoặc hơi nước cũng như không bị ánh nắng chiếu trực tiếp. Với dàn nóng, bạn cần đặt ở vị trí vững chắc để chịu được trọng lượng và độ rung của máy; không gian cần đủ cho luồng khí lưu thông và không có vật cản xung quanh đường gió hút, thổi. Do dàn nóng hoạt động sẽ gây ra tiếng ồn nên khu vực lắp đặt cần đảm bảo âm thanh từ thiết bị không gây ảnh hưởng đến gia đình cũng như hàng xóm.

Quan trọng nhất, để vừa thoải mái tận hưởng không gian mát mẻ mà vẫn tiết kiệm điện, người tiêu dùng nên lựa chọn điều hòa không khí đạt chuẩn TCVN 7830:2021 (*). Đây là tiêu chuẩn quốc gia mới nhất về hiệu suất năng lượng đối với điều hòa không khí. Trên thị trường hiện nay, dòng điều hòa treo tường Daikin là một trong những sản phẩm nổi bật nhất về khả năng tiết kiệm điện năng. Trong 5 năm liên tiếp (từ 2020 đến 2024), Daikin được Bộ Công thương vinh danh là "Thương hiệu điều hòa hiệu suất năng lượng cao nhất". Năm 2024, 20 mẫu điều hòa Daikin đạt nhãn năng lượng 5 sao, mức cao nhất cho khả năng tiết kiệm điện.

Theo đó, điều hòa dân dụng Daikin dòng FTKY và FTKB đạt chuẩn 5 sao theo tiêu chuẩn năng lượng mới nhờ kết hợp công nghệ tiết kiệm điện với máy nén Swing, động cơ DC độc quyền và công nghệ Inverter cũng như công nghệ mắt thần thông minh. Công nghệ Inverter sử dụng máy nén hiệu suất cao, tăng tải đến tần số tối đa khi vừa bật máy, giúp làm lạnh nhanh, vận hành êm ái, giảm hao phí điện năng nhờ đó giúp tiết kiệm tiền điện hàng tháng. Trong khi đó, công nghệ mắt thần thông minh (chỉ có ở FTKY) chống hao phí năng lượng bằng cách sử dụng cảm biến hồng ngoại để phát hiện chuyển động của người trong phòng. Nếu không có chuyển động trong vòng 20 phút, mắt thần sẽ tự động điều chỉnh nhiệt độ cài đặt tăng khoảng 2 độ, giúp hạn chế việc mở, tắt máy lạnh vốn gây tốn điện năng, qua đó mang lại sự yên tâm trong vận hành.

Tiết kiệm điện năng mà vẫn mát lạnh tối ưu là ưu điểm mà phần đông người dùng cảm nhận khi sử dụng điều hòa Daikin thế hệ mới. Với dòng điều hòa Daikin FTKB và FTKY, bí quyết nằm ở chế độ luồng gió thoải mái (comfort) được trang bị trên máy, ngăn gió thổi trực tiếp vào cơ thể người. Cài đặt này chuyển hướng luồng gió lên trên trần nhà, không khí lạnh tỏa xuống và từ từ phủ lên người bạn như tấm chăn êm ái. Với tính năng này, người dùng không cần mở thêm quạt mà vẫn cảm thấy dễ chịu. Sở hữu loạt đặc điểm nổi trội, điều hòa Daikin FTKB nói riêng, dòng điều hòa treo tường Daikin nói chung là vật dụng thiết yếu bạn nên trang bị cho không gian sống.

Với sứ mệnh đồng hành bền vững, toàn diện nhằm mang đến sự an tâm tuyệt đối cho khách hàng, Daikin Vietnam mang đến dịch vụ vệ sinh và bảo dưỡng chuyên sâu 15 bước theo tiêu chuẩn Nhật Bản. Daikin cam kết tiếp nhận cuộc gọi chỉ trong 10 giây và với đội ngũ hơn 500 kỹ sư, kỹ thuật viên và tư vấn viên phủ khắp cả nước, sẵn sàng giải quyết mọi vấn đề kịp thời. Độc giả gọi tổng đài 18006777 (miễn phí) và tải ứng dụng Daikin Vietnam để được hỗ trợ đặt lịch ngay và tìm hiểu thêm về chương trình gói bảo vệ và chăm sóc hậu mãi toàn diện cùng nhiều ưu đãi khác.

(*) TCVN là tiêu chuẩn quốc gia Việt Nam, do các cơ quan Việt Nam như Bộ Khoa học và Công nghệ, Bộ Xây dựng... ban hành để quy định các yêu cầu về chất lượng, kỹ thuật, đo lường cho sản phẩm, hàng hóa, dịch vụ, quy trình và môi trường.