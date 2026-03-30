Bất ngờ về loạt đồ xa xỉ của hoa hậu 'đòi yêu 2 người cùng lúc'

Xuất hiện trên show hẹn hò với nhiều trang phục, phụ kiện đắt đỏ, Choi Mina Sue thừa nhận không phải tất cả món đồ đều thuộc sở hữu của cô.

Choi Mina Sue gây ấn tượng với tạo hình cuốn hút từ tập 1 Địa ngục độc thân. Ảnh: Netflix.

Choi Mina Sue (26 tuổi, Hàn Quốc) là thí sinh nổi tiếng nhất nhì show hẹn hò Địa ngục độc thân mùa 5, phát sóng hồi tháng 1 vừa qua. Bên cạnh tính cách thể hiện trong chương trình, điều khiến cô trở thành tâm điểm bàn luận là những bộ cánh nổi bật mỗi lần xuất hiện.

Theo Koreaboo, riêng những phụ kiện cô diện trong chương trình đã được định giá gần 330 triệu won ( 5,7 tỷ đồng ), làm dấy lên sự tò mò về gia thế giàu có của cô.

Là khách mời trong chương trình YouTube Psick University hôm 22/3, Choi đã chia sẻ nhiều chi tiết về phong cách của bản thân trong chương trình.

Cô thừa nhận rằng ban đầu khá lưỡng lự khi thể hiện phong cách cá nhân trước công chúng, song cuối cùng vẫn quyết định tự phối đồ cho hầu hết tập của chương trình, với sự giúp đỡ của mẹ. Chiếc váy vàng nổi bật cô mặc trong tập đầu tiên được chính tay mẹ cô chỉnh sửa cho vừa vặn.

Với các phụ kiện xa xỉ, Choi thừa nhận không phải tất cả đều thuộc sở hữu của cô. Trên thực tế, hầu hết chúng được mượn từ mẹ hoặc những người quen biết, một số là quà tặng cá nhân.

"Thực ra tôi mượn khá nhiều từ những người quen biết", Choi nói. Lời chia sẻ thẳng thắn của nàng hậu nhận nhiều phản hồi tích cực từ khán giả.

Choi Mina Sue phủ sóng mạng xã hội sau khi tham gia show hẹn hò. Ảnh: @minadori222/Instagram.

Choi Mina Sue đăng quang Hoa hậu Trái đất năm 2022. Cô từng sống ở nhiều quốc gia như Australia, Mỹ, Canada và Trung Quốc.

Trong Địa ngục độc thân, Choi gây tranh cãi khi theo đuổi cùng lúc 4 thí sinh nam, thậm chí từng hỏi liệu có thể ra về với 2 người được không. Nàng hậu còn bị chỉ trích vì tự nhận xét cô thú vị hơn các thành viên nữ khác hay có những hành động, lời nói được cho là "nói xấu" các thí sinh nữ khác trong chương trình. Một số khán giả cho rằng Choi thẳng thắn, phóng khoáng song số khác đánh giá cô cố tình tạo "drama".

Sau khi tên tuổi Choi phủ sóng nhờ chương trình, nhiều dân mạng soi ra cô sử dụng khá nhiều phụ kiện đắt đỏ trong mỗi lần xuất hiện.

Cụ thể, chiếc vòng cổ Choi phối cùng chiếc váy vàng ở tập 1 được xác định là món trang sức cao cấp trị giá khoảng 20 triệu won (348 triệu đồng). Sau đó, cô còn đeo các vòng tay kim cương được cho là có giá lần lượt khoảng 57 triệu won (hơn 990 triệu đồng) và 61 triệu won (khoảng 1 tỷ đồng ).