Bất ngờ địa phương có số tiền ủng hộ Cuba lớn nhất Việt Nam

Sau một tháng phát động, Quảng Trị đã huy động hơn 9 tỷ đồng - là địa phương dẫn đầu cả nước về số tiền ủng hộ nhân dân Cuba.

Đồng bào xã Hướng Lập, tỉnh Quảng Trị ủng hộ nhân dân Cuba. Ảnh: Báo Quảng Trị.

Hội Chữ thập đỏ tỉnh Quảng Trị cho biết sau 1 tháng phát động chương trình “65 năm nghĩa tình Việt Nam - Cuba”, tổng số tiền tiếp nhận đã vượt 9,1 tỷ đồng . Con số này đưa Quảng Trị thành địa phương dẫn đầu cả nước về số tiền ủng hộ nhân dân Cuba.

Số tiền lớn mà Quảng Trị vận động được là nhờ sự chung sức của cán bộ, đảng viên, nhân dân cùng các doanh nghiệp trên địa bàn. Hội Chữ thập đỏ tỉnh Quảng Trị cho biết đã triển khai chương trình sâu rộng đến từng xã, từ vùng đồng bằng đến miền núi để kêu gọi tinh thần sẻ chia với nhân dân Cuba.

Đây là kết quả nổi bật, phản ánh tình cảm thủy chung, sâu nặng của nhân dân Quảng Trị đối với đất nước Cuba anh em, nơi từng kề vai sát cánh cùng Việt Nam trong những năm tháng chiến tranh.

Tình cảm ấy sâu đậm bởi vào năm 1973, giữa thời kỳ chiến tranh khốc liệt, lãnh tụ Fidel Castro đã trực tiếp đến thăm vùng đất này. Hàng trăm chuyên gia, kỹ sư, y bác sĩ Cuba cũng đã không quản ngại gian khổ sang giúp Quảng Trị và Quảng Bình (cũ) xây dựng, vận hành Bệnh viện Hữu nghị Việt Nam - Cuba Đồng Hới, trở thành biểu tượng sinh động của tình đoàn kết quốc tế bền chặt, thủy chung.

Chương trình “65 năm nghĩa tình Việt Nam - Cuba” là sự kiện mang ý nghĩa đối ngoại sâu sắc nhân kỷ niệm 65 năm Ngày thiết lập quan hệ ngoại giao Việt Nam - Cuba. Chương trình diễn ra trong 65 ngày, từ ngày 13/8 đến 16/10.

Trước đó, trong cuộc hội đàm với Bí thư thứ nhất, Chủ tịch Cuba Miguel Diaz-Canel Bermudez ngày 1/9, Tổng Bí thư Tô Lâm thông báo kết quả bước đầu chương trình ủng hộ toàn quốc trong 65 ngày với chủ đề "65 năm nghĩa tình Việt Nam - Cuba" đã huy động được gần 2 triệu lượt tham gia với giá trị gần 400 tỷ đồng Việt Nam. Hai lãnh đạo sau đó chứng kiến lễ trao tặng lần 1 nhân dân Cuba số tiền 385 tỷ đồng .