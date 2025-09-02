Truyền thông Cuba đưa tin đậm nét về quan hệ với Việt Nam

Các phương tiện truyền thông Cuba đồng loạt đăng tải tin, bài về chuyến thăm chính thức Việt Nam từ ngày 31/8-2/9 của Bí thư thứ nhất Ban Chấp hành TW Đảng Cộng sản Cuba, Chủ tịch nước Cộng hòa Cuba.

Bí thư thứ Nhất, Chủ tịch nước Cuba Miguel Díaz-Canel Bermúdez và Phu nhân dự chiêu đãi trọng thể kỷ niệm 80 năm Quốc khánh Việt Nam. Ảnh: Lâm Khánh/TTXVN

Các phương tiện truyền thông Cuba đã đồng loạt đăng tải tin, bài về chuyến thăm chính thức Việt Nam từ ngày 31/8-2/9 của Bí thư thứ nhất Ban Chấp hành Trung ương Đảng Cộng sản Cuba, Chủ tịch nước Cộng hòa Cuba Miguel Díaz-Canel Bermúdez, nêu bật mối quan hệ đoàn kết, hữu nghị đặc biệt và hợp tác toàn diện giữa hai dân tộc anh em.

Trong khuôn khổ chuyến thăm, nhà lãnh đạo Cuba có những cuộc hội đàm, tiếp xúc song phương với Tổng Bí thư Ban Chấp hành Trung ương Đảng Cộng sản Việt Nam, Tô Lâm, cùng nhiều lãnh đạo cấp cao của Việt Nam, và tham dự lễ kỷ niệm 80 năm Quốc Khánh Việt Nam vào ngày 2/9 và kỷ niệm 65 năm thiết lập quan hệ song phương.

Theo Granma, Cubadebate, Cubasí, Prensa Latina, ACN, Chủ tịch Díaz-Canel ca ngợi lòng nhiệt huyết, tinh thần chiến đấu và tình yêu nước của nhân dân Việt Nam; đồng thời bày tỏ: “Những ngày này, dù đi đến đâu, ông và đoàn đại biểu Cuba cũng luôn nhận được tình cảm và sự yêu mến to lớn dành cho Cách mạng Cuba.”

Nhà lãnh đạo Cuba đánh giá cao việc đổi mới, thúc đẩy quan hệ và hợp tác song phương kể từ chuyến thăm Cuba của Tổng Bí thư Tô Lâm vào tháng 9/2024, đồng thời tái khẳng định tầm quan trọng của việc cả hai Đảng Cộng sản tăng cường quan hệ trên mọi lĩnh vực.

Chủ tịch Díaz-Canel và Tổng Bí thư Tô Lâm đã chủ trì buổi trao đổi các thỏa thuận và biên bản ghi nhớ được ký kết trong các lĩnh vực sản xuất lúa gạo, hợp tác toàn diện, y tế, quản lý tài liệu và lưu trữ, và thành lập liên doanh về dược phẩm.

Chủ tịch Cuba cũng dự buổi lễ trao tượng trưng 14,5 triệu USD của giai đoạn đầu tiên trong chiến dịch hỗ trợ Cuba do Hội Chữ thập Đỏ Việt Nam phát động nhân kỷ niệm 65 năm quan hệ hữu nghị Việt Nam-Cuba.

Trong những ngày này, toàn bộ các phương tiện truyền thông chính thống của Cuba cũng đăng tải các bài viết, bài phỏng vấn các quan chức, cựu quan chức, các Đại sứ Việt Nam tại Cuba và Cuba tại Việt Nam về tình cảm và tình hữu nghị giữa hai dân tộc anh em Cuba-Việt Nam.

Nhân dịp kỷ niệm 65 năm thiết lập quan hệ song phương (2/12/1960 - 2/12/2025), vào hồi 20h10 (giờ Hà Nội) và 9h10 (giờ La Habana) ngày 2/9, Đài truyền hình Việt Nam và Cuba sẽ cùng phát sóng bộ phim ngắn “Hạt giống hạnh phúc” về hợp tác sản xuất lúa gạo Việt Nam-Cuba, một trong những dự án cụ thể hóa những thỏa thuận đạt được trong chuyến thăm Cuba của Tổng Bí thư Tô Lâm vào tháng 9/2024.