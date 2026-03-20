Bắt giữ nhóm thanh thiếu niên mang hung khí đập phá nhà dân trong đêm

  • Thứ sáu, 20/3/2026 05:40 (GMT+7)
Cơ quan CSĐT Công an tỉnh An Giang tạm giữ các đối tượng Nguyễn Trọng Kha (SN 2006), Trần Hồng Phát (SN 2007) và Lương Triều Vĩ (SN 2007, cùng cư trú phường Long Xuyên) để tiếp tục điều tra về hành vi "Gây rối trật tự công cộng".

Theo thông tin ban đầu, do có mâu thuẫn từ trước với Nguyễn Kha (SN 2008, cư trú số 55, đường cặp Rạch Bằng Tăng, khóm Tây Khánh 7, phường Long Xuyên), khoảng 2h ngày 16/3, nhóm của Minh Triết (chưa xác định họ tên, địa chỉ) gồm: Triết, Trọng Kha, Phát, Vĩ, cùng hàng chục thanh, thiếu niên khác rủ nhau đi đánh nhau với nhóm Kha.

Các đối tượng bị tạm giữ.

Nhóm của Triết mang theo chĩa, mã tấu, dao phóng lợn sử dụng môtô chở nhau đến điểm hẹn để giải quyết mâu thuẫn nhưng không thấy ai. Lúc này, cả nhóm chở nhau đến nhà Kha dùng hung khí đập phá làm bể kính cửa sổ và cửa chính.

Hung khí của các đối tượng sử dụng.

Sau khi tiếp nhận tin báo, bằng các biện pháp nghiệp vụ, Công an phường Long Xuyên nhanh chóng xác định mời những đối tượng liên quan về trụ sở làm việc. Tại Cơ quan Công an, bước đầu các đối tượng đã thừa nhận hành vi vi phạm của bản thân.

Trần Lĩnh - Tiến Tầm/Công an nhân dân

