Bắt giữ nhóm đối tượng côn đồ, dùng hung khí giải quyết mâu thuẫn

Ngày 2/12, Công an tỉnh An Giang thông tin đơn vị đấu tranh triệt xóa, bắt giữ nhóm đối tượng hình sự, hoạt động có tính chất côn đồ, sử dụng hung khí để giải quyết mâu thuẫn, gây mất an ninh trật tự trên địa bàn nhiều xã thuộc huyện Chợ Mới cũ, gây bức xúc trong quần chúng nhân dân do Trần Thanh Toàn (tên gọi khác "Tẻo Bô", sinh năm 1984, trú xã Long Điền, tỉnh An Giang) cầm đầu. Công an tỉnh An Giang kêu gọi các đối tượng có liên quan đến vụ án đến đầu thú để hưởng sự khoan hồng của pháp luật.

Thông tin ban đầu: Thời gian qua, ở địa bàn các xã Chợ Mới, Cù Lao Giêng, Hội An, Long Điền, Nhơn Mỹ và Long Kiến (thuộc huyện Chợ Mới, tỉnh An Giang cũ) xảy ra nhiều vụ án có tính chất côn đồ.

Các đối tượng bị Công an tỉnh An Giang bắt giữ. Ảnh: TTXVN phát.

Nhóm đối tượng sử dụng hung khí tự chế đi đánh chém nhau giải quyết mâu thuẫn, gây mất an ninh trật tự địa phương, gây hoang mang dư luận trong nhân dân. Nhiều vụ, nhóm đối tượng đến đập phá nhà người dân, có dấu hiệu của việc bảo kê.

Lực lượng chức năng xác định nhiều vụ việc do nhóm do Trần Thanh Toàn cầm đầu gây ra. Đây là đối tượng hình sự cộm cán tại địa phương, có nhiều đàn em là các đối tượng có tiền án, tiền sự, thường xuyên tham gia vào những vụ việc đánh nhau gây thương tích ở huyện Chợ Mới cũ, gây bức xúc trong nhân dân.

Ban Giám đốc Công an tỉnh An Giang giao Phòng Cảnh sát hình sự xác lập chuyên án đấu tranh với nhóm đối tượng này. Ngày 30/11, các Tổ công tác thuộc Phòng Cảnh sát hình sự phối hợp cùng đơn vị nghiệp vụ Công an tỉnh đồng loạt bắt giữ Toàn cùng nhiều đối tượng có liên quan.

Khám xét khẩn cấp nơi ở của Toàn và các đối tượng, Công an thu giữ hung khí gồm 18 gậy bóng chày bằng kim loại, 2 cây rìu, 1 cây rựa và 1 cây dao tự chế trong môtô Toàn sử dụng hàng ngày.

Việc xác lập chuyên án, truy bắt nhóm đối tượng do Trần Thanh Toàn cầm đầu đã nhận được sự đồng tình, ủng hộ của cấp ủy, chính quyền, doanh nghiệp và người dân nhiều xã, góp phần đảm bảo an ninh trật tự trên địa bàn.