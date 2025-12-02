Thanh niên cướp vàng ở Thủ Đức dùng dao dọa tự tử khi bị vây bắt

Một thanh niên 23 tuổi đã bị bắt giữ sau khi thực hiện vụ cướp giật tại một tiệm vàng ở Thủ Đức, TP.HCM và có hành vi dùng dao dọa tự sát khi bị truy đuổi.

Ngày 2/12, Công an phường Đông Hưng Thuận thông tin việc đang tạm giữ T.N.V (23 tuổi, quê Nghệ An) về hành vi "Cướp giật tài sản".

Theo công an, vụ việc xảy ra vào khoảng 17h30 ngày 29/11, tại một tiệm vàng trên địa bàn phường Đông Hưng Thuận, Thủ Đức, đối tượng T.N.V (23 tuổi, quê Nghệ An) giả vờ hỏi mua vàng cưới. Khi chủ tiệm đưa vàng ra, V bất ngờ giật 3 chỉ vàng 24K rồi bỏ chạy.

Tiệm vàng trên địa bàn phường Đông Hưng Thuận, Thủ Đức, TP.HCM, bị cướp.

Tổ công tác Công an phường Đông Hưng Thuận cùng lực lượng an ninh cơ sở và người dân lập tức truy đuổi. Trong lúc chạy trốn, V đã rút dao đưa lên cổ dọa tự tử. Tuy nhiên, đối tượng nhanh chóng bị khống chế, bắt giữ trên đường ĐHT19.

Cơ quan công an thu giữ tang vật gồm 3 chỉ vàng và con dao. Tại cơ quan điều tra, T.N.V khai nhận do hoàn cảnh khó khăn, nợ nần và muốn có tiền ăn chơi nên nảy sinh ý định phạm tội. Đối tượng cũng cho biết mang dao theo để "tự kết liễu" nếu bị dồn ép.

Hành vi của V bị xác định là "Cướp giật tài sản", có thể đối mặt mức án tù đến 7 năm. Vụ việc hiện được tiếp tục điều tra.