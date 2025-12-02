Bắt giam cán bộ thuế nhận hối lộ hơn 4 tỷ đồng của doanh nghiệp

Sau nhiều lần trao đổi, Nguyễn Thị Hoa là cán bộ Cục Thuế tỉnh Bắc Giang (nay là Thuế tỉnh Bắc Ninh) đã đồng ý để Công ty H chi cho đoàn kiểm tra số tiền 4,3 tỷ đồng để được bỏ qua vi phạm.

Mở rộng điều tra vụ án "Tham ô tài sản" xảy ra tại Công ty H. có địa chỉ tại xã Hợp Thịnh, tỉnh Bắc Ninh, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Bắc Ninh đã khởi tố bổ sung vụ án "Nhận hối lộ", khởi tố bị can và ra lệnh bắt bị can để tạm giam đối với 2 cán bộ thuộc cơ quan thuế tỉnh Bắc Ninh để điều tra hành vi nhận hối lộ trong quá trình thực hiện nhiệm vụ.

Căn cứ kết quả điều tra xác định, ngày 23/8/2024, Đoàn kiểm tra của Cục Thuế tỉnh Bắc Giang (nay là Thuế tỉnh Bắc Ninh) do bà Nguyễn Thị Phương làm Trưởng đoàn tiến hành kiểm tra việc chấp hành pháp luật thuế tại Công ty H (xã Hợp Thịnh, Bắc Ninh). Giám sát hoạt động của đoàn kiểm tra là bà Nguyễn Thị Hoa, Trưởng Phòng Thanh tra - Kiểm tra 3.

Cơ quan Cảnh sát điều tra đọc Lệnh bắt bị can Nguyễn Thị Hoa (áo đen, đứng giữa).

Trong quá trình kiểm tra, đoàn kiểm tra phát hiện một số sai phạm liên quan đến hoạt động kê khai thuế của doanh nghiệp. Lợi dụng chức vụ, quyền hạn được giao, bà Nguyễn Thị Hoa đã có hành vi yêu cầu Công ty H phải chi tiền thì đoàn kiểm tra sẽ bỏ qua các lỗi vi phạm cho công ty.

Sau nhiều lần trao đổi trực tiếp, bà Hoa đã đồng ý để bên Công ty H chi cho đoàn kiểm tra số tiền 4,3 tỷ đồng để được bỏ qua lỗi. Theo thỏa thuận đó, trong các ngày 28 và 30/9/2024, đại diện Công ty H đã đưa cho bà Hoa và bà Phương tổng số tiền 4,3 tỷ nêu trên.

Tại Cơ quan Cảnh sát điều tra, bà Nguyễn Thị Hoa khai nhận đã nhận hai lần tổng cộng 4,3 tỷ đồng từ Công ty H, trong đó 2 tỷ đồng do bà Hoa trực tiếp nhận và 2,3 tỷ đồng do bà Phương nhận rồi chuyển lại cho bà Hoa.

Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Bắc Ninh đã ra quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can và ra lệnh bắt bị can để tạm giam đối với Nguyễn Thị Hoa và Nguyễn Thị Phương về tội "Nhận hối lộ".