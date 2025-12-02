Nam thanh niên gom số lượng lớn 'khí cười' để 'khởi nghiệp'

Rạng sáng 28/11, thông qua công tác tuần tra, kiểm soát tại địa bàn, tổ công tác của Công an xã Đông Ngũ phối hợp với Đội Quản lý thị trường số 8 đã phát hiện và bắt quả tang một đối tượng có hành vi tàng trữ trái phép 244 bình khí N2O (khí cười) tại khu vực thôn Khe Lục.
Qua công tác xác minh, đối tượng khai nhận là Nình Xuân Việt (SN 1998, trú tại xã Đông Ngũ). Việt cho biết, vào ngày 27-11, đối tượng này đã mua số "khí cười" trên tại khu vực cửa khẩu Hoành Mô với mục đích tàng trữ và chuẩn bị bán ra thị trường để kiếm lời.
|
Cơ quan chức năng phát hiện số lượng lớn bình "khí cười".
Công an xã Đông Ngũ đã tiến hành lập biên bản, niêm phong toàn bộ tang vật và chuyển giao cho cơ quan chức năng để xử lý theo quy định của pháp luật.
Theo quy định hiện hành, kể từ năm 2025, "bóng cười", shisha và thuốc lá điện tử đã được xác định là hàng cấm tại Việt Nam. Các hành vi tàng trữ, buôn bán, sản xuất có thể bị xử phạt hành chính lên đến 3 tỷ đồng đối với cá nhân và 9 tỷ đồng đối với tổ chức hoặc bị truy cứu trách nhiệm hình sự với mức phạt tù 1-15 năm tùy theo tính chất, mức độ vi phạm.
Sách về Pháp luật
Cuốn sách "Công tác thi hành án hình sự thuộc trách nhiệm của Ủy ban nhân dân cấp xã" giới thiệu phạm vi nghiên cứu về 3 vấn đề: Thi hành án treo, thi hành hình phạt cải tạo không giam giữ và áp dụng biện pháp tái hòa nhập cộng đồng tại địa phương. Cuốn sách đánh giá toàn diện cơ sở pháp lý về thi hành án hình sự, trọng tâm là về hình phạt và trách nhiệm của UBND cấp xã.