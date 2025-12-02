Nam thanh niên gom số lượng lớn 'khí cười' để 'khởi nghiệp'

Công an xã Đông Ngũ (tỉnh Quảng Ninh) phối hợp với lực lượng chức năng triệt phá điểm tàng trữ số lượng lớn khí N2O (khí cười), kịp thời ngăn chặn nguồn hàng trái phép tuồn ra thị trường.

Rạng sáng 28/11, thông qua công tác tuần tra, kiểm soát tại địa bàn, tổ công tác của Công an xã Đông Ngũ phối hợp với Đội Quản lý thị trường số 8 đã phát hiện và bắt quả tang một đối tượng có hành vi tàng trữ trái phép 244 bình khí N2O (khí cười) tại khu vực thôn Khe Lục.

Qua công tác xác minh, đối tượng khai nhận là Nình Xuân Việt (SN 1998, trú tại xã Đông Ngũ). Việt cho biết, vào ngày 27-11, đối tượng này đã mua số "khí cười" trên tại khu vực cửa khẩu Hoành Mô với mục đích tàng trữ và chuẩn bị bán ra thị trường để kiếm lời.

Cơ quan chức năng phát hiện số lượng lớn bình "khí cười".

Công an xã Đông Ngũ đã tiến hành lập biên bản, niêm phong toàn bộ tang vật và chuyển giao cho cơ quan chức năng để xử lý theo quy định của pháp luật.

Theo quy định hiện hành, kể từ năm 2025, "bóng cười", shisha và thuốc lá điện tử đã được xác định là hàng cấm tại Việt Nam. Các hành vi tàng trữ, buôn bán, sản xuất có thể bị xử phạt hành chính lên đến 3 tỷ đồng đối với cá nhân và 9 tỷ đồng đối với tổ chức hoặc bị truy cứu trách nhiệm hình sự với mức phạt tù 1-15 năm tùy theo tính chất, mức độ vi phạm.