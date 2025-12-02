Bạn có thể chuyển sang phiên bản mobile rút gọn của Tri thức trực tuyến nếu mạng chậm. Đóng
M

Pháp luật

Hàng loạt nhà đầu tư bị lừa 'mua chung' bất động sản

  • Thứ ba, 2/12/2025 20:31 (GMT+7)
  • 51 phút trước

Bằng thủ đoạn kêu gọi mua chung và quản lý bất động sản có lợi nhuận cao, chi trả lợi nhuận theo tháng, đối tượng Trần Ngọc Sinh đã lừa, chiếm đoạt số tiền trên 6,5 tỷ đồng của 35 nhà đầu tư.

Ngày 2/12, Cơ quan CSĐT (Công an tỉnh Thái Nguyên) cho biết đơn vị đang điều tra vụ án "Lừa đảo chiếm đoạt tài sản" và "Trốn thuế" xảy ra tại Thái Nguyên từ năm 2021 đến 2023.

Theo tài liệu điều tra, ngày 12/1/2021, Trần Ngọc Sinh (SN 1985, trú tại tổ dân phố 4, phường Quyết Thắng, tỉnh Thái Nguyên) thành lập Công ty cổ phần Mua chung Bất động sản Việt Nam. Sinh làm Tổng Giám đốc và là người đại diện theo pháp luật của công ty.

Hang loat, Nha dau tu, Bi lua mua chung anh 1

Hoạt động của đối tượng Trần Ngọc Sinh (bên trái) nhằm thu hút đầu tư.

Sinh đưa ra chính sách đầu tư mua chung và quản lý bất động sản với mức lợi nhuận cao, chi trả lợi nhuận theo tháng, cùng nhiều chính sách khuyến mại, thưởng hoa hồng hấp dẫn khác để thu hút nhà đầu tư. Tin lời Sinh, nhiều nhà đầu tư đã ký kết hợp đồng đầu tư và quản lý bất động sản với công ty và chuyển tiền cho Sinh.

Sau khi nhận được tiền góp vốn của các bị hại, một phần Sinh sử dụng để chi tiêu cá nhân một phần dùng để thanh toán lợi nhuận cho những người tham gia góp vốn trước.

Từ tháng 1/2021 đến tháng 4/2023, Trần Ngọc Sinh đã ký kết 60 hợp đồng hợp tác đầu tư và quản lý bất động sản đối với 35 nhà đầu tư trên địa bàn tỉnh Thái Nguyên, chiếm đoạt số tiền trên 6,5 tỷ đồng. Hiện nay, Sinh không có khả năng hoàn trả.

Công an tỉnh Thái Nguyên đề nghị các nạn nhân, nhà đầu tư liên quan đến vụ án trên liên hệ với Cơ quan CSĐT để được hướng dẫn, giải quyết theo quy định.

Sách về Pháp luật

Cuốn sách "Quyền tư pháp và trách nhiệm giải trình của cơ quan thực hiện quyền tư pháp ở Việt Nam hiện nay” không chỉ cung cấp kiến thức nền tảng về quyền tư pháp và trách nhiệm giải trình mà còn đề xuất các giải pháp nhằm bảo đảm thực hiện quyền tư pháp ở Việt Nam thời gian tới trong 3 chương sách.

https://tienphong.vn/hang-loat-nha-dau-tu-bi-lua-mua-chung-bat-dong-san-post1801282.tpo

Thanh Hiếu/Tiền Phong

Hàng loạt Nhà đầu tư Bị lừa mua chung Hàng loạt Nhà đầu tư Bị lừa mua chung

    Đọc tiếp

    Bạn có thể quan tâm

    XEM NHIỀU

    Xem thêm

    Chúng tôi sử dụng cookie để cải thiện trải nghiệm của bạn. Tìm hiểu về Chính sách Cookie tại đây

    Từ chối Đồng ý