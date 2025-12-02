Hàng loạt nhà đầu tư bị lừa 'mua chung' bất động sản

Bằng thủ đoạn kêu gọi mua chung và quản lý bất động sản có lợi nhuận cao, chi trả lợi nhuận theo tháng, đối tượng Trần Ngọc Sinh đã lừa, chiếm đoạt số tiền trên 6,5 tỷ đồng của 35 nhà đầu tư.

Ngày 2/12, Cơ quan CSĐT (Công an tỉnh Thái Nguyên) cho biết đơn vị đang điều tra vụ án "Lừa đảo chiếm đoạt tài sản" và "Trốn thuế" xảy ra tại Thái Nguyên từ năm 2021 đến 2023.

Theo tài liệu điều tra, ngày 12/1/2021, Trần Ngọc Sinh (SN 1985, trú tại tổ dân phố 4, phường Quyết Thắng, tỉnh Thái Nguyên) thành lập Công ty cổ phần Mua chung Bất động sản Việt Nam. Sinh làm Tổng Giám đốc và là người đại diện theo pháp luật của công ty.

Hoạt động của đối tượng Trần Ngọc Sinh (bên trái) nhằm thu hút đầu tư.

Sinh đưa ra chính sách đầu tư mua chung và quản lý bất động sản với mức lợi nhuận cao, chi trả lợi nhuận theo tháng, cùng nhiều chính sách khuyến mại, thưởng hoa hồng hấp dẫn khác để thu hút nhà đầu tư. Tin lời Sinh, nhiều nhà đầu tư đã ký kết hợp đồng đầu tư và quản lý bất động sản với công ty và chuyển tiền cho Sinh.

Sau khi nhận được tiền góp vốn của các bị hại, một phần Sinh sử dụng để chi tiêu cá nhân một phần dùng để thanh toán lợi nhuận cho những người tham gia góp vốn trước.

Từ tháng 1/2021 đến tháng 4/2023, Trần Ngọc Sinh đã ký kết 60 hợp đồng hợp tác đầu tư và quản lý bất động sản đối với 35 nhà đầu tư trên địa bàn tỉnh Thái Nguyên, chiếm đoạt số tiền trên 6,5 tỷ đồng. Hiện nay, Sinh không có khả năng hoàn trả.

Công an tỉnh Thái Nguyên đề nghị các nạn nhân, nhà đầu tư liên quan đến vụ án trên liên hệ với Cơ quan CSĐT để được hướng dẫn, giải quyết theo quy định.