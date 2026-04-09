Bắt giữ đối tượng buôn lậu gần 1.300 lít dầu

Hải quan cửa khẩu quốc tế Lao Bảo phối hợp các đơn vị liên quan bắt giữ một đối tượng chuẩn bị xuất lậu gần 1.300 lít dầu qua biên giới.

Cục Hải quan cho biết mới đây, Chi cục Hải quan khu vực IX (Hải quan cửa khẩu quốc tế Lao Bảo) đã phối hợp với Đồn Biên phòng cửa khẩu quốc tế Lao Bảo và Phòng Cảnh sát điều tra tội phạm về tham nhũng, kinh tế, buôn lậu, môi trường Công an tỉnh Quảng Trị phát hiện, bắt giữ một vụ buôn lậu xăng dầu.

Đối tượng là Hồ Viết Kham (trú tại thôn Võ Phúc An, xã Triệu Bình, tỉnh Quảng Trị) đã sử dụng ôtô đầu kéo kéo theo sơ mi rơ moóc được gia cố thùng kim loại để chứa chất lỏng nhằm cất giấu, vận chuyển trái phép hàng hóa qua cửa khẩu quốc tế Lao Bảo.

Đối tượng chở dầu chuẩn bị xuất lậu qua biên giới.

Tang vật thu giữ là chất lỏng nghi là dầu diesel có xuất xứ Việt Nam, với khối lượng 1.290 lít, tổng trị giá ước tính khoảng 46,44 triệu đồng. Hiện vụ việc được các cơ quan chức năng tiếp tục điều tra, làm rõ để xử lý theo quy định của pháp luật.

Theo Cục Hải quan, thời gian gần đây, tình hình chính trị, an ninh quốc tế diễn biến phức tạp, đặc biệt là xung đột quân sự leo thang tại khu vực Trung Đông tác động đến thị trường năng lượng toàn cầu, ảnh hưởng đến nguồn cung, giá cả xăng dầu và an ninh năng lượng của nhiều quốc gia.

Tại Việt Nam, chênh lệch giá xăng dầu với các nước láng giềng có xu hướng gia tăng. Tình trạng này đã dẫn đến hiện tượng người dân khu vực biên giới Campuchia, Lào sang Việt Nam mua xăng dầu, tiềm ẩn nguy cơ phát sinh buôn lậu và gian lận thương mại.

Trước tình hình đó, Cục Hải quan đã yêu cầu các đơn vị triển khai đồng bộ, quyết liệt các biện pháp kiểm soát nhằm phòng ngừa, phát hiện, xử lý nghiêm các hành vi buôn lậu, vận chuyển trái phép xăng dầu qua biên giới.

Đối tượng mang theo súng và ma túy bị bắt giữ trên xe khách.

Trong diễn biến khác, Hải quan khu vực cửa khẩu quốc tế Lao Bảo cũng đã phát hiện, xử lý một vụ việc nghiêm trọng liên quan đến vận chuyển trái phép vũ khí và chất nghi là ma túy.

Cụ thể, sáng 27/3/2026, lực lượng kiểm soát Hải quan cửa khẩu quốc tế Lao Bảo phối hợp với lực lượng Biên phòng cửa khẩu quốc tế Lao Bảo tiến hành kiểm tra, giám sát các phương tiện vận tải nhập cảnh theo quy định.

Qua kiểm tra phương tiện vận tải nhập cảnh mang biển kiểm soát Lào, Hải quan phát hiện một kiện hành lý được đựng trong túi nylon trong suốt có hình ảnh bất thường qua máy soi, nghi vấn chứa vũ khí.

Ngay sau đó, Hải quan cửa khẩu quốc tế Lao Bảo đã phối hợp với Đồn Biên phòng cửa khẩu quốc tế Lao Bảo và Đội đặc nhiệm phòng, chống ma túy và tội phạm (Phòng Nghiệp vụ, Bộ Chỉ huy Bộ đội Biên phòng tỉnh Quảng Trị) tiến hành khám phương tiện, kiểm tra thực tế kiện hàng.

Kết quả kiểm tra phát hiện 1 khẩu súng ngắn bên trong có chứa 7 viên đạn, được cất giấu trong túi quần áo lộn xộn. Qua rà soát, lực lượng chức năng xác định kiện hành lý nêu trên là của một hành khách trú tại tỉnh Gia Lai, đi trên phương tiện nói trên. Làm việc với cơ quan chức năng, đối tượng thừa nhận đã mang số tang vật vi phạm gồm 1 khẩu súng ngắn và 7 viên đạn từ Lào về Việt Nam.

Tiếp tục kiểm tra mở rộng hành lý cá nhân của đối tượng, lực lượng chức năng phát hiện lượng ma túy loại MDMA và có tổng khối lượng là 23,17 gram

Hiện vụ việc đã được Hải quan cửa khẩu quốc tế Lao Bảo bàn giao cho Đồn Biên phòng cửa khẩu quốc tế Lao Bảo tiếp tục điều tra, làm rõ và xử lý theo quy định của pháp luật.