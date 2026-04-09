Bị nhắc nhở chạy xe ồn ào, nhóm đối tượng dùng hung khí chém người

Bị nhắc nhở chạy xe máy gây ồn ào, nhóm đối tượng ở Khánh Hòa đã dùng dao tự chế chém người khiến một thanh niên bị thương tích nặng.

Ngày 9/4, Công an xã Nam Ninh Hòa (tỉnh Khánh Hòa) cho biết đã bắt giữ nhóm đối tượng liên quan đến vụ chém người xảy ra vào khuya 6/4, khiến một thanh niên bị thương nặng.

Trước đó, khoảng 23h ngày 6/4, thấy một nhóm thanh niên đi xe máy gây ồn ào trước nhà, ông Nguyễn P.A cùng con trai là anh Nguyễn P.T (trú thôn Mỹ Lợi, xã Nam Ninh Hòa) ra nhắc nhở.

Từ trái qua: Lê Văn Tuấn, Lê Văn Dũng và Từ Văn Hùng tại cơ quan công an.

Lúc này, nhóm đối tượng gồm Lê Văn Tuấn (SN 1989, trú phường Đô Vinh), Lê Văn Dũng (SN 1982, trú xã Bắc Ninh Hòa) và Từ Văn Hùng (SN 1996, trú xã Tân Định) đã lớn tiếng cự cãi, gây sự.

Trong lúc mâu thuẫn, Tuấn chạy về phòng trọ gần đó, lấy 2 dao tự chế quay lại chém anh P.T, khiến nạn nhân bị thương ở cả hai chân. Thấy con trai bị tấn công, bà Phan Thị D. vào can ngăn cũng bị đánh, gây thương tích ở chân phải.

Sau khi gây án, các đối tượng rời khỏi hiện trường và bỏ trốn. Bằng các biện pháp nghiệp vụ, đến khoảng 6h ngày 7/4, Công an xã Nam Ninh Hòa đã phát hiện, đưa cả ba đối tượng cùng tang vật liên quan về trụ sở làm việc. Tại cơ quan công an, các đối tượng đã thừa nhận hành vi phạm tội của mình.