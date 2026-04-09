Cựu Chủ tịch Quốc Cường Gia Lai thừa nhận không oan sai

TAND TP.HCM tiếp tục xét xử sơ thẩm 22 bị cáo trong vụ án liên quan đến sai phạm bán tài sản Nhà nước là khu đất 39-39B Bến Vân Đồn, quận 4 cũ (nay là phường Xóm Chiếu, TP.HCM) cho tư nhân gây thiệt hại hơn 542 tỷ đồng.

Trả lời HĐXX, các bị cáo là những người chịu trách nhiệm quản lý khu đất này của Nhà nước đã thừa nhận sai phạm khi ký các văn bản chuyển nhượng khu đất 39-39B Bến Vân Đồn không qua đấu giá, gây thiệt hại lớn cho Nhà nước. Các bị cáo đều cho rằng việc làm trên là thực hiện theo chủ trương thu hồi đất để làm dự án của UBND TP.HCM…

Bị cáo Trương Ngọc Thuận (nguyên Thành viên HĐTV, Tổng giám đốc Tập đoàn Cao su) thừa nhận đã 2 lần nhận tiền tổng cộng 45 tỷ đồng từ bị cáo Dừa và chia cho 3 cá nhân ttổng cộng 2,5 tỷ đồng , còn lại bị cáo Thuận nhận 37,5 tỷ đồng . Bị cáo đã nộp lại toàn bộ số tiền 37,5 tỷ đồng đã nhận hối lộ và nộp thêm 1 tỷ đồng để khắc phục hậu quả.

Bị cáo Trần Ngọc Thuận (bên phải) tại tòa.

Tại tòa, bị cáo Nguyễn Công Tài thừa nhận có ký một số văn bản, nhưng không "quan tâm" nội dung, chỉ đặt bút ký rồi ai làm gì thì làm. Nghe bị cáo khai vậy, thẩm phán Nguyễn Thị Hà (chủ tọa phiên tòa nói) rằng: Việc bị cáo "ký bừa" nên nay mới đứng đây.

Đa số các bị cáo cho rằng VKS truy tố không oan sai và đã khắc phục một phần hậu quả, đồng thời mong HĐXX xem xét giảm nhẹ hình phạt.

Cũng tại phiên tòa, trả lời thẩm vấn của HĐXX về thời điểm tham gia vào quá trình chuyển nhượng "đất vàng" 39-39B Bến Vân Đồn, bị cáo Nguyễn Thị Như Loan (nguyên Chủ tịch HĐQT Công ty Quốc Cường Gia Lai) cho biết bị cáo không tham gia từ giai đoạn đầu, mãi đến tháng 10/2013, bị cáo mới bắt đầu tham gia.

Bị cáo Loan khai thêm, bị cáo biết về dự án 39-39B Bến Vân Đồn từ người môi giới. Trước khi mua vốn góp của Công ty TNHH Phú Việt Tín, bị cáo đã yêu cầu bị cáo Lê Y Linh cung cấp hồ sơ pháp lý và gặp người rành về pháp lý. Sau đó, bị cáo Đặng Phước Dừa (nguyên Chủ tịch HĐQT Công ty CP Việt Tín) đã đưa hồ sơ pháp lý dự án cho bị cáo.

Sau khi đọc hồ sơ pháp lý, bị cáo Loan thấy Công ty TNHH Phú Việt Tín là pháp nhân dự án, trong đó Công ty Retro Harvest Finacial sở hữu 80% vốn điều lệ Công ty Phú Việt Tín và bị cáo Linh là người đại diện theo pháp luật. Bị cáo chỉ biết 2 công ty liên quan đến ngành cao su là 2 pháp nhân có vốn Nhà nước nhưng chỉ sở hữu 20% vốn góp...

Bị cáo Đặng Phước Dừa (hàng đầu, bên phải) và các đồng phạm tại tòa.

Trước câu hỏi của HĐXX về việc khi nào mới biết bị cáo Linh và Dừa chưa thanh toán tiền mua dự án 39-39B Bến Vân Đồn? Bị cáo Loan khai phải sau 12 năm, khi làm việc với CQĐT bị cáo mới biết thông tin này.

Tuy nhiên, theo cáo trạng nêu, sau khi nhận 50 tỷ đồng đặt cọc của bị cáo Loan, bị cáo Linh, Dừa đã đem 300.000 USD đi "ngoại giao". Bị cáo Loan khẳng định bị cáo không hề biết Linh, Dừa đem số tiền cọc này đi "ngoại giao".

Khi HĐXX hỏi bị cáo Đặng Phước Dừa (cựu Chủ tịch Công ty Việt Tín) về việc dùng số tiền 50 tỷ đồng này đi "ngoại giao" có trao đổi hay hỏi ý kiến gì với bị cáo Loan hay không?

Bị cáo Dừa trình bày có đề nghị với bị cáo Loan và bị cáo Loan đồng ý. Trước câu trả lời này, bị cáo Loan không đồng ý và khẳng định không có việc này và bị cáo Dừa đã bịa đặt.

Cáo trạng cũng xác định, bị cáo Loan đã thâu tóm khu đất khi nhận chuyển nhượng vốn tại Công ty TNHH Phú Việt Tín với tổng giá trị giao dịch khoảng 460,9 tỷ đồng , gồm cả tiền sử dụng đất, dù dự án chưa hoàn tất thủ tục pháp lý. Hành vi trên của bị cáo Loan phạm tội "Vi phạm quy định về quản lý, sử dụng tài sản Nhà nước gây thất thoát, lãng phí".

Ngoài ra bị cáo Loan còn cho biết thời điểm chuyển nhượng dự án 39-39B Bến Vân Đồn cho Novaland, mục đích ban đầu khi mua là để xây dựng chứ không phải mua đi bán lại, nhưng khi mua dự án này của Linh, Dừa, bị cáo phải đi vay tiền. Khi triển khai dự án, bị cáo phải vay thêm tiền nhưng bị ngân hàng từ chối vì bị cáo vẫn còn nợ do đang triển khai một dự án khác.

Bị cáo Nguyễn Thị Như Loan (ngồi giữa, đeo khẩu trang) bên cạnh luật sư của mình (áo trắng) và bị cáo Lê Quang Thung.

Trước câu hỏi "sao không từ chối ngay từ đầu để không mua dự án dự án 39-39B Bến Vân Đồn nữa"? Bị cáo Loan cho biết phía ngân hàng nói sẽ giới thiệu cho bị cáo bán lại dự án cho Novaland. Bị cáo Loan đã đem dự án 39-39B Bến Vân Đồn chuyển nhượng lại cho Novaland vào năm 2014 với giá 846 tỷ đồng .

Dù biết rõ khu đất 39-39B Bến Vân Đồn có nguồn gốc công sản, đã có quyết định giao cho Công ty Phú Việt Tín, nhưng chưa nộp tiền sử dụng đất nên chưa được cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất. Dự án cũng chưa có giấy chứng nhận đầu tư, chưa triển khai xây dựng và khu đất vẫn do hai công ty cao su quản lý, nhưng bị cáo Loan vẫn nhận mua rồi nhanh chóng chuyển nhượng, hưởng lợi hơn 297,8 tỷ đồng .

Trình bày trước tòa, bị cáo Loan khóc, cho rằng bị bịa đặt. Trước động thái này của bị cáo, HĐXX cho bị cáo Loan tạm nghỉ để lấy bình tĩnh.

Sau giải lao, cựu Chủ tịch HĐQT Công ty Quốc Cường Gia Lai lấy lại bình tĩnh trả lời rõ ràng và thừa nhận không oan sai nhưng mức độ sai đến đâu thì mong HĐXX xem xét đến đó.

Về việc khắc phục hậu quả, bị cáo Loan cho biết, quá trình điều tra, Công ty Quốc Cường Gia Lai đã nộp 100 tỷ đồng , sau đó tiếp tục nộp 106 tỷ đồng để khắc phục cho bị cáo.

Trước ngày xét xử, bị cáo khắc phục thêm hơn 28,7 tỷ đồng . Số tiền này theo bị cáo Loan là tiền được nhận từ chia cổ tức năm 2014, năm phát sinh giao dịch dự án 39-39B Bến Vân Đồn. Tổng cộng, bị cáo Loan đã khắc phục hơn 230 tỷ đồng .

Cáo trạng nêu, nhận thức rõ khu đất 39-39B Bến Vân Đồn là tài sản Nhà nước, bị cáo Nguyễn Thị Như Loan vẫn chuyển tiền giúp sức cho Lê Y Linh, Đặng Phước Dừa mua khu đất 39-39B Bến Vân Đồn không qua định giá, đấu giá, trái quy định của pháp luật. Khu đất này sau đó được chuyển nhượng lại cho bị cáo Loan, bị cáo Loan tiếp tục chuyển nhượng cho Novaland, gây thất thoát tài sản Nhà nước hơn 542 tỷ đồng , bị cáo Loan hưởng lợi 297,8 tỷ đồng .