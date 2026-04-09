Bắt giám đốc và hiệu trưởng 'ăn chặn' tiền trợ cấp của người yếu thế

Công an tỉnh Phú Thọ bắt giữ 4 đối tượng là giám đốc, hiệu trưởng và kế toán Trung tâm Trợ giúp xã hội tỉnh Phú Thọ, Trường Phổ thông Dân tộc nội trú THCS và THPT Yên Lập "ăn chặn" tiền trợ cấp của người yếu thế.

Trung tâm Trợ giúp xã hội tỉnh Phú Thọ (khu 4, xã Chân Mộng, Phú Thọ), nơi thực hiện chức năng chăm sóc, nuôi dưỡng, phục hồi chức năng cho các đối tượng bảo trợ xã hội như người tâm thần, người khuyết tật, người già cô đơn không nơi nương tựa, hàng tháng được Nhà nước hỗ trợ 3,5-4 triệu đồng/người để phục vụ công tác nuôi dưỡng, chăm sóc, điều trị.

Tuy nhiên, trong năm 2025, với vai trò là Giám đốc, Vũ Doanh Nam đã chỉ đạo Phùng Thị Thùy Linh, kế toán nâng khống tiền ăn; lập khống chứng từ từ nguồn ngân sách, nguồn từ thiện của các nhà hảo tâm và nguồn nuôi dưỡng đối tượng tự nguyện… nhằm chiếm đoạt số tiền 680 triệu đồng, sử dụng, chi tiêu trái nguyên tắc.

Cũng với thủ đoạn tương tự, tại Trường Phổ thông Dân tộc nội trú THCS và THPT Yên Lập (khu Trung Ngãi, xã Yên Lập, tỉnh Phú Thọ), hàng tháng Nhà nước hỗ trợ 1,872 triệu đồng/học sinh là con em đồng bào dân tộc thiểu số để phục vụ sinh hoạt, học tập.

Lợi dụng chính sách nhân văn này, trong thời gian từ năm 2024 đến nay, Trần Thu Đông với vai trò Hiệu trưởng đã chỉ đạo Hoàng Thị Xuân Hòa - kế toán nhà trường nâng khống tiền mua thực phẩm phục vụ bữa ăn hàng ngày và lập khống chứng từ thông qua các hoạt động trải nghiệm của học sinh để chiếm đoạt tổng số tiền 1 tỷ đồng , sử dụng sai mục đích, trái quy định.

Theo Thiếu tướng Nguyễn Minh Tuấn, Giám đốc Công an tỉnh Phú Thọ, hành vi trên của các đối tượng là đặc biệt nghiêm trọng, không chỉ chiếm đoạt tiền của Nhà nước mà còn trực tiếp xâm hại đến quyền lợi chính đáng của những người yếu thế - những đối tượng cần được bảo vệ, chăm sóc, gây bức xúc trong dư luận, làm suy giảm niềm tin của Nhân dân.

Ngày 8/4, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Phú Thọ (Phòng Cảnh sát kinh tế) đã khởi tố vụ án hình sự, khởi tố bị can, ra lệnh bắt bị can để tạm giam, đồng thời khám xét nơi ở, nơi làm việc đối với Vũ Doanh Nam - Giám đốc và Phùng Thị Thùy Linh - kế toán Trung tâm Trợ giúp xã hội tỉnh Phú Thọ về tội "Lợi dụng chức vụ, quyền hạn trong khi thi hành công vụ" theo Điều 356 Bộ luật Hình sự.

Cùng ngày, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Phú Thọ tiếp tục khởi tố vụ án hình sự, khởi tố bị can, bắt tạm giam và khám xét nơi ở, nơi làm việc đối với Trần Thu Đông - Hiệu trưởng và Hoàng Thị Xuân Hòa - kế toán Trường Phổ thông Dân tộc nội trú THCS và THPT Yên Lập, tỉnh Phú Thọ về cùng tội danh nêu trên.

Hiện Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Phú Thọ tập trung điều tra mở rộng các vụ án.