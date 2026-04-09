Tạm giữ hình sự đối tượng hành hung người phụ nữ tại quán ăn vỉa hè

  • Thứ năm, 9/4/2026 06:26 (GMT+7)
Nguyễn Văn Ý, đối tượng đã hành hung, nhổ nước bọt vào người phụ nữ lớn tuổi tại một quán ăn vỉa hè ở Quy Nhơn, bị Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Gia Lai tạm giữ hình sự.

Tối 8/4, Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Gia Lai đã thi hành lệnh giữ người trong trường hợp khẩn cấp, tạm giữ hình sự đối với đối tượng Nguyễn Văn Ý (SN 1991) trú khu phố 33, phường Quy Nhơn Nam, tỉnh Gia Lai về hành vi "Gây rối trật tự công cộng".

Theo đó, khoảng 4h40 ngày 07/4, Nguyễn Văn Ý cùng 2 người bạn đi ăn bánh bèo trên đường Hoàng Văn Thụ, phường Quy Nhơn Nam do bà T.T.L (SN 1966) trú phường Quy Nhơn Nam làm chủ quán.

Nguyễn Văn Ý, đối tượng hành hung người phụ nữ bán bánh bèo ở Quy Nhơn.

Tại đây, giữa Ý và bà L xảy ra tranh cãi về việc mua bán bánh bèo, nên Ý có hành vi dùng lời lẽ thô tục chửi bới, xúc phạm, xâm hại sức khỏe, danh dự của bà L, dùng dao hăm dọa, dùng ghế nhựa ném vào người, dùng tay đánh vào đầu và mặt của bà L. gây thương tích. Khi con trai bà L. đến thì Ý rượt đuổi đánh nhau với con trai bà L.

Sự việc diễn ra từ khoảng 4h30-4h55 ngày 7/4 gây ảnh hưởng xấu đến an ninh, trật tự, an toàn xã hội tại địa phương, gây dư luận xấu, hành vi của Ý có tính chất côn đồ, hung hãn, coi thường pháp luật có dấu hiệu của tội "Gây rối trật tự công cộng".

Hiện Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Gia Lai điều tra, làm rõ để xử lý nghiêm đối tượng theo quy định của pháp luật.

Như Báo Điện tử VTC News thông tin tối 7/4, mạng xã hội lan truyền clip ghi lại cảnh 1 phụ nữ lớn tuổi bị 1 người đàn ông chửi bới và hành hung tại quán ăn vỉa hè, khiến dư luận bức xúc.

Thời điểm này, có 3 người đàn ông đang ngồi ăn tại quán. Trong đó, 1 người mặc áo đen xảy ra mâu thuẫn với người phụ nữ lớn tuổi, được cho là người phụ việc tại quán.

Trong lúc cự cãi, người đàn ông bê chồng ghế nhựa ném mạnh về phía người phụ nữ. Người này còn nhổ nước bọt, chửi bới, đe dọa rồi liên tiếp hành hung nạn nhân.

Sự việc chỉ dừng lại khi một người trong nhóm đứng ra can ngăn. Theo hình ảnh trong clip, người phụ nữ liên tục kêu la trong lúc bị gã này hành hung.

Chỉ sau vài giờ xuất hiện trên mạng xã hội, đoạn clip lan truyền nhanh chóng, thu hút sự quan tâm lớn của dư luận.

Nguyên Gia/VTC News

