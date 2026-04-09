Truy bắt nhóm đối tượng xông vào nhà dân, cầm vật giống súng bắn người

Ngày 8/4, Công an xã Tân Hương (Đồng Tháp) cho biết đang phối hợp với Công an tỉnh điều tra, truy bắt nhóm đối tượng sử dụng súng, hung khí giải quyết mâu thuẫn xảy ra trên địa bàn xã.
Theo đó, tối 5/4, Nguyễn Châu Thanh và Tô Văn Nhẫn cùng một số người bạn khác đang nhậu tại nhà Huỳnh Tấn Kiệt, bất ngờ nhóm khoảng 6 đối tượng đi trên môtô che biển số xông vào ẩu đả với nhóm người trong bàn nhậu.
Ảnh cắt từ clip ghi lại hiện trường vụ việc.
Lúc này, một đối tượng dùng vật nghi là súng bắn vào bụng của Nhẫn, còn Thanh bị đối tượng khác dùng dao đâm vào vai, các đối tượng còn lại dùng hung khí truy đuổi làm những người trong bàn nhậu bỏ chạy, sau đó 6 đối tượng lên xe bỏ đi.
Nhận được tin báo, Công an xã Tân Hương và Công an tỉnh Đồng Tháp có mặt khám nghiệm hiện trường và làm việc những người có liên quan. Công an thu giữ một viên nhựa màu nâu hình tròn nghi là đầu đạn cao su.
Qua làm việc, Tô Văn Nhẫn khai nhận trước đó có xảy ra mâu thuẫn với một số đối tượng tại phường Khánh Hậu, tỉnh Tây Ninh. Nguyễn Châu Thanh đến nhậu để đứng ra hòa giải mâu thuẫn giữa 2 bên, nhưng cũng bị các đối tượng gây thương tích.
Bước đầu, lực lượng Công an đã xác định các đối tượng có liên quan đến vụ việc và đang truy bắt.
