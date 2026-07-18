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Pháp luật

Bắt giữ 3 đối tượng trộm môtô trên đường tẩu thoát

  • Thứ bảy, 18/7/2026 22:32 (GMT+7)
  • 1 giờ trước

Ngày 18/7, công an xã Mỹ Lợi, tỉnh Đồng Tháp cho biết vừa phối hợp với các lực lượng khác tiến hành truy đuổi, bắt giữ 3 đối tượng trộm xe môtô đang trên đường tẩu thoát.

Vào khoảng 11h ngày 18/7, sau khi tiếp nhận thông tin từ Trung tâm thông tin chỉ huy Công an tỉnh Đồng Tháp về 3 đối tượng trộm xe môtô trên địa bàn xã Tân Phú (tỉnh Đồng Tháp) đang trên đường tẩu thoát theo Quốc lộ 1, Công an xã Mỹ Lợi đã nhanh chóng phân công 3 Tổ công tác gồm: Cán bộ, chiến sĩ công an xã và 9 thành viên lực lượng tham gia bảo vệ an ninh, trật tự ở cơ sở tiến hành chốt chặn, kiểm soát người và phương tiện lưu thông qua Quốc lộ 1, đoạn qua địa bàn xã.

Đến khoảng 11h tại khu vực Bia Chiến Thắng Cổ Cò (Quốc lộ 1, ấp Thái Hòa, xã Mỹ Lợi), Tổ công tác số 1 phát hiện 2 phương tiện có đặc điểm trùng khớp với thông tin đã tiếp nhận nên lập tức truy đuổi, khống chế và bắt giữ đối tượng Đoàn Vũ Hành (sinh năm 2003, ngụ phường Khánh Hội, TP.HCM), thu giữ 1 xe môtô biển kiểm soát 63V5....

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Ba đối tượng trộm môtô bị công an bắt giữ

Hai đối tượng còn lại tiếp tục bỏ chạy đã bị Tổ công tác số 2 phát hiện, áp sát, bắt giữ đối tượng Lã Anh Kiệt (sinh năm 2003, ngụ phường Phú Hòa Đông, TP.HCM) cùng phương tiện biển kiểm soát 63T1... trên tuyến đường giao thông nông thôn thuộc ấp Bình, xã An Hữu. Làm việc với cơ quan công an, các đối tượng thừa nhận cùng tham gia trộm xe mô tô 63V5... và đang trên đường tẩu thoát thì bị bắt giữ.

Cùng thời điểm đó, Tổ công tác số 3 đã phối hợp cùng lực lượng công an xã An Hữu và công an xã Thanh Hưng (tỉnh Đồng Tháp) truy đuổi, bắt giữ đối tượng Lê Hoàng Nam (sinh năm 2000, ngụ phường Thủ Đức, TP.HCM) cùng xe mô tô biển kiểm soát 71K4... tại khu vực cầu Nước Đục, xã An Hữu.

Ngay sau đó, công an xã Mỹ Lợi đã lập biên bản ghi nhận thông tin các đối tượng, đồng thời liên hệ công an xã Tân Phú để bàn giao người và tang vật liên quan phục vụ công tác điều tra, xử lý theo quy định của pháp luật.

Cuốn sách "Đình chỉ, tạm đình chỉ giải quyết vụ án dân sự" được kết cấu thành 5 chương, trình bày có hệ thống các vấn đề lý luận và quy định chung của pháp luật về đình chỉ, tạm đình chỉ giải quyết vụ án dân sự; đồng thời phân tích các căn cứ pháp lý và những trường hợp cụ thể trong thực tiễn áp dụng.

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https://vov.vn/phap-luat/bat-giu-3-doi-tuong-trom-mo-to-tren-duong-tau-thoat-post1316536.vov

Chu Trinh/VOV-ĐBSCL

trộm Đồng Tháp bắt giữ đối tượng trộm môtô tẩu thoát

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