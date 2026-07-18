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Pháp luật

Bắt giữ đối tượng ở Hà Nội cá độ bóng đá qua mạng 8Xbet

  • Thứ bảy, 18/7/2026 19:31 (GMT+7)
  • 1 giờ trước

Kiểm tra hành chính tại khu dân cư ở xã Phú Nghĩa (Hà Nội), lực lượng công an phát hiện một thanh niên sử dụng điện thoại truy cập trang cá cược trực tuyến để cá độ.

Ngày 18/7, Công an TP Hà Nội cho biết, Công an xã Phú Nghĩa đã phát hiện, bắt giữ một đối tượng có hành vi đánh bạc dưới hình thức cá độ bóng đá trên không gian mạng.

Trước đó, trong quá trình kiểm tra hành chính tại khu dân cư Vũng Voi, thôn Nhật Tiến, xã Phú Nghĩa, lực lượng Công an phát hiện Nguyễn Ngọc Lễ (SN 1999, trú thôn Chi Nê, xã Phú Nghĩa, TP Hà Nội) đang sử dụng điện thoại di động đăng nhập vào trang cá cược trực tuyến 8x7890.com (8Xbet) để tham gia cá độ bóng đá.

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Đối tượng Nguyễn Ngọc Lễ.

Làm việc với cơ quan Công an, Nguyễn Ngọc Lễ khai nhận đã đặt cược trận đấu World Cup giữa đội tuyển Argentina và Thụy Sĩ diễn ra ngày 12/7/2026 với 8 kèo cược, tổng số tiền 9,21 triệu đồng.

Tang vật thu giữ gồm 1 điện thoại iPhone 11 Pro Max màu xanh đen đã qua sử dụng, được xác định là phương tiện phục vụ hành vi đánh bạc.

Hiện, Công an xã Phú Nghĩa đang tiếp tục củng cố hồ sơ để xử lý đối tượng theo quy định của pháp luật.

Sách về Pháp luật

Cuốn sách "Công tác thi hành án hình sự thuộc trách nhiệm của Ủy ban nhân dân cấp xã" giới thiệu phạm vi nghiên cứu về 3 vấn đề: Thi hành án treo, thi hành hình phạt cải tạo không giam giữ và áp dụng biện pháp tái hòa nhập cộng đồng tại địa phương. Cuốn sách đánh giá toàn diện cơ sở pháp lý về thi hành án hình sự, trọng tâm là về hình phạt và trách nhiệm của UBND cấp xã.

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Danh Thiết/VOV.VN

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