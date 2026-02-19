Bạn có thể chuyển sang phiên bản mobile rút gọn của Tri thức trực tuyến nếu mạng chậm. Đóng
M

Pháp luật

Bắt đối tượng trộm 300 triệu đồng trong ôtô ngày mùng 1 Tết

  • Thứ năm, 19/2/2026 16:19 (GMT+7)
  • 17 giờ trước

Công an phường Hoa Lư, tỉnh Ninh Bình đã làm rõ và bắt giữ Hoàng Duy Cường (SN 1986) liên quan đến vụ trộm 300 triệu đồng trong ôtô của người dân xảy ra vào sáng mùng 1 Tết Bính Ngọ 2026. Vụ việc được điều tra, làm rõ chỉ sau 9 giờ tiếp nhận tin báo.

Ngày 19/2, Công an phường Hoa Lư (tỉnh Ninh Bình) cho biết, đơn vị vừa điều tra, làm rõ vụ trộm cắp tài sản xảy ra trên địa bàn trong những ngày đầu năm mới.

Trước đó, vào ngày 18/2 (tức mùng 2 Tết), bà Đinh Thị Thu H. (SN 1976, trú tại tổ dân phố Khánh Minh, phường Hoa Lư) đến trình báo về việc bị mất trộm tài sản.

Theo trình báo, vào sáng 17/2 (mùng 1 Tết Bính Ngọ 2026), lợi dụng thời điểm gia đình sơ hở không khóa cổng, một đối tượng đã lẻn vào khu vực để xe ôtô của gia đình. Do cửa xe không khóa, đối tượng đã mở cửa, lấy đi một túi xách bên trong có khoảng 300 triệu đồng tiền mặt rồi nhanh chóng rời khỏi hiện trường.

trom anh 1

Đối tượng Hoàng Duy Cường cùng tang vật. Ảnh: DA

Xác định đây là vụ việc có tính chất nghiêm trọng, Công an phường Hoa Lư đã báo cáo lãnh đạo Công an tỉnh Ninh Bình và triển khai các biện pháp nghiệp vụ truy xét.

Chỉ sau 9 giờ kể từ khi tiếp nhận tin báo, lực lượng chức năng đã xác định và bắt giữ nghi phạm là Hoàng Duy Cường (SN 1986, trú tại xã Ý Yên, tỉnh Ninh Bình).

Tại cơ quan điều tra, Cường khai nhận hành vi lợi dụng sơ hở để thực hiện hành vi trộm cắp. Khám xét nơi ở của đối tượng, cơ quan công an thu giữ chiếc túi xách cùng hơn 86,2 triệu đồng tiền mặt.

Hiện vụ việc đang được tiếp tục điều tra, xử lý theo quy định pháp luật.

Sách về Pháp luật

Cuốn sách Bình luận Luật Công chứng năm 2024 nhằm cung cấp cho độc giả một góc nhìn toàn cảnh các quy định của Luật Công chứng năm 2024 trước những thay đổi nhanh chóng của thực tiễn cuộc sống cũng như việc sửa đổi, bổ sung rất nhiều đạo luật có liên quan trực tiếp hoặc gián tiếp đến hoạt động này.

Bắt nhóm đối tượng trộm cắp thiết bị hạ tầng cao tốc Cần Thơ - Cà Mau

Chiều 16/2, Công an thành phố Cần Thơ cho biết, Công an xã Lương Tâm vừa bắt giữ nhóm đối tượng trộm cắp thiết bị hạ tầng đường bộ cao tốc Cần Thơ - Cà Mau.

08:53 17/2/2026

Leo mái nhà, phá két lấy 17 chỉ vàng của cô ruột

Cơ quan Cảnh sát điều tra, Công an tỉnh Bắc Ninh vừa khởi tố, tạm giam một đối tượng về hành vi trộm cắp 17 chỉ vàng 24K của chính cô ruột.

14:03 16/2/2026

Bắt 'siêu trộm' cắt khóa cuỗm 51 điện thoại sau 3 giờ gây án

Sau hơn 3 giờ truy xét, lực lượng Công an TP.HCM bắt giữ đối tượng gây ra vụ trộm 51 điện thoại di động tại một cửa hàng trên địa bàn phường Thông Tây Hội. Đối tượng có 3 tiền án về tội trộm cắp tài sản.

22:28 15/2/2026

https://vov.vn/phap-luat/bat-doi-tuong-trom-300-trieu-dong-trong-o-to-ngay-mung-1-tet-post1269956.vov

Vân Hồng, CTV Trần Hồng/VOV.VN

trộm Ninh Bình bắt trộm Ninh Bình trộ 300 triệu

  • Ninh Bình

    Ninh Bình
    • Diện tích: 1.378,1 km²
    • Dân số: 927.000 người
    • Phân chia hành chính: 2 thành phố, 6 huyện
    • Vùng: Đồng bằng sông Hồng
    • Mã điện thoại: 229
    • Biển số xe: 35

Đọc tiếp

Bạn có thể quan tâm

XEM NHIỀU

Xem thêm