Bắt đối tượng trộm 300 triệu đồng trong ôtô ngày mùng 1 Tết

Công an phường Hoa Lư, tỉnh Ninh Bình đã làm rõ và bắt giữ Hoàng Duy Cường (SN 1986) liên quan đến vụ trộm 300 triệu đồng trong ôtô của người dân xảy ra vào sáng mùng 1 Tết Bính Ngọ 2026. Vụ việc được điều tra, làm rõ chỉ sau 9 giờ tiếp nhận tin báo.

Ngày 19/2, Công an phường Hoa Lư (tỉnh Ninh Bình) cho biết, đơn vị vừa điều tra, làm rõ vụ trộm cắp tài sản xảy ra trên địa bàn trong những ngày đầu năm mới.

Trước đó, vào ngày 18/2 (tức mùng 2 Tết), bà Đinh Thị Thu H. (SN 1976, trú tại tổ dân phố Khánh Minh, phường Hoa Lư) đến trình báo về việc bị mất trộm tài sản.

Theo trình báo, vào sáng 17/2 (mùng 1 Tết Bính Ngọ 2026), lợi dụng thời điểm gia đình sơ hở không khóa cổng, một đối tượng đã lẻn vào khu vực để xe ôtô của gia đình. Do cửa xe không khóa, đối tượng đã mở cửa, lấy đi một túi xách bên trong có khoảng 300 triệu đồng tiền mặt rồi nhanh chóng rời khỏi hiện trường.

Đối tượng Hoàng Duy Cường cùng tang vật. Ảnh: DA

Xác định đây là vụ việc có tính chất nghiêm trọng, Công an phường Hoa Lư đã báo cáo lãnh đạo Công an tỉnh Ninh Bình và triển khai các biện pháp nghiệp vụ truy xét.

Chỉ sau 9 giờ kể từ khi tiếp nhận tin báo, lực lượng chức năng đã xác định và bắt giữ nghi phạm là Hoàng Duy Cường (SN 1986, trú tại xã Ý Yên, tỉnh Ninh Bình).

Tại cơ quan điều tra, Cường khai nhận hành vi lợi dụng sơ hở để thực hiện hành vi trộm cắp. Khám xét nơi ở của đối tượng, cơ quan công an thu giữ chiếc túi xách cùng hơn 86,2 triệu đồng tiền mặt.

Hiện vụ việc đang được tiếp tục điều tra, xử lý theo quy định pháp luật.