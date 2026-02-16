Leo mái nhà, phá két lấy 17 chỉ vàng của cô ruột

Cơ quan Cảnh sát điều tra, Công an tỉnh Bắc Ninh vừa khởi tố, tạm giam một đối tượng về hành vi trộm cắp 17 chỉ vàng 24K của chính cô ruột.

Theo thông tin từ Cơ quan Cảnh sát điều tra, Công an tỉnh Bắc Ninh, đơn vị đã tiếp nhận tin báo của chị Hoàng Thị Trang (SN 1992, trú tổ dân phố Xẻ Mới, phường Chũ, tỉnh Bắc Ninh) về việc gia đình bị kẻ gian đột nhập, phá két sắt lấy trộm 17 chỉ vàng loại 24K, trị giá khoảng 280 triệu đồng.



Đối tượng Mạnh tại Cơ quan Công an.

Ngay sau khi tiếp nhận tin báo, lực lượng điều tra đã khẩn trương vào cuộc, phối hợp với Viện kiểm sát nhân dân khu vực 5, tỉnh Bắc Ninh tổ chức khám nghiệm hiện trường, truy xét đối tượng.

Điều bất ngờ là trong ngày, Diệp Văn Mạnh (SN 2008, trú tổ dân phố Đồng Tuấn, phường Chũ, tỉnh Bắc Ninh) là cháu ruột của chị Trang đã đến cơ quan Công an đầu thú, khai nhận toàn bộ hành vi phạm tội.

Theo lời khai ban đầu, Mạnh biết rõ sinh hoạt của gia đình cô ruột. Khi phát hiện nhà vắng người, đối tượng đã leo từ mái nhà bếp lên sân thượng, sau đó đột nhập qua tum xuống bên trong. Tại đây, Mạnh dùng dao mang theo cạy phá két sắt, lấy toàn bộ 17 chỉ vàng rồi nhanh chóng rời khỏi hiện trường.

Số vàng trộm được, Mạnh mang bán tại một cửa hàng vàng bạc trên địa bàn tỉnh Bắc Ninh, thu về tổng cộng 278 triệu đồng. Chỉ trong thời gian ngắn, thiếu niên này đã chi tiêu mạnh tay: mua hai điện thoại di động, hai xe mô tô và tiêu xài cá nhân. Khi bị phát hiện, Mạnh vẫn còn 17,8 triệu đồng chưa kịp sử dụng.

Mạnh phá két sắt của cô ruột lấy 17 chỉ vàng.

Cơ quan Công an đã thu giữ một két sắt bị phá, một con dao dùng để gây án, hai xe mô tô, hai điện thoại di động cùng số tiền còn lại để phục vụ công tác điều tra. Đáng chú ý, trước đó vào ngày 8/9/2025, Diệp Văn Mạnh từng bị Cơ quan Cảnh sát điều tra, Công an tỉnh Bắc Ninh khởi tố về tội “Gây rối trật tự công cộng”.

Ngày 16/2, Cơ quan Cảnh sát điều tra, Công an tỉnh Bắc Ninh đã ra quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can và tạm giam Diệp Văn Mạnh về tội “Trộm cắp tài sản”.