Bắt đối tượng sau cai nghiện vẫn sử dụng ma túy

Ngày 18/11, Công an xã Lao Bảo (Quảng Trị) thi hành quyết định khởi tố bị can, lệnh bắt bị can để tạm giam của Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Quảng Trị đối với Nguyễn Ngọc Pho (SN 1993, trú thôn Xuân Phước, xã Lao Bảo) về hành vi "Sử dụng trái phép chất ma túy".

Theo hồ sơ, Pho thuộc diện quản lý sau cai nghiện bắt buộc, phải thực hiện các nghĩa vụ báo cáo, kiểm tra và cam kết không tái sử dụng chất ma túy. Tuy nhiên, đối tượng không tu dưỡng, rèn luyện mà tiếp tục sử dụng trái phép chất ma túy, vi phạm nghiêm trọng quy định trong thời gian quản lý sau cai.

Kể từ ngày 1/7/2025, Bộ luật Hình sự đã được sửa đổi, bổ sung Điều 256a: "Tội sử dụng trái phép chất ma túy", quy định xử lý hình sự đối với người sử dụng ma túy trong các trường hợp nhất định, như: người đang trong giai đoạn quản lý sau cai, người đã bị xử phạt vi phạm hành chính về hành vi sử dụng ma túy mà tái phạm hoặc hành vi sử dụng ma túy gây ảnh hưởng đến an ninh, trật tự, an toàn xã hội.

Công an xã Lao Bảo đề nghị người dân nâng cao cảnh giác, kịp thời tố giác các hành vi vi phạm pháp luật về ma túy, góp phần thực hiện mục tiêu "xã Lao Bảo không có ma túy".