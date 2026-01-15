Bạn có thể chuyển sang phiên bản mobile rút gọn của Tri thức trực tuyến nếu mạng chậm. Đóng
M

Pháp luật

Bắt đối tượng đốt nhà trọ tại do mâu thuẫn tình cảm tại phường Hà Đông

  • Thứ năm, 15/1/2026 22:28 (GMT+7)
  • 9 giờ trước

Ngày 15/1, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an thành phố Hà Nội cho biết, đã tạm giữ hình sự Nguyễn Văn Chúc (SN 1998; trú tại xã Vĩnh Thành, tỉnh Phú Thọ) để điều tra về hành vi cố ý làm hư hỏng tài sản.

Trước đó, vào rạng sáng 14/1, Trung tâm Thông tin Chỉ huy Công an TP Hà Nội tiếp nhận tin báo về một vụ cháy xảy ra tại khu nhà trọ trong ngõ 58 Thanh Bình, phường Hà Đông, TP Hà Nội. Ngay sau khi nhận được thông tin, lực lượng Cảnh sát Phòng cháy chữa cháy và Cứu nạn cứu hộ, Cảnh sát phản ứng nhanh đã phối hợp Công an phường Hà Đông khẩn trương tiếp cận hiện trường, triển khai các biện pháp chữa cháy và cứu nạn.

dot nha anh 1

Đối tượng Nguyễn Văn Chúc bị bắt giữ

Nhờ xử lý kịp thời, đám cháy nhanh chóng được khống chế, không gây thiệt hại về người. Tuy nhiên, một số tài sản tại khu nhà trọ đã bị ảnh hưởng.

Quá trình kiểm tra hiện trường, lực lượng Công an phát hiện và khống chế một nam thanh niên có biểu hiện nghi vấn liên quan trực tiếp đến vụ cháy. Danh tính đối tượng được xác định là Nguyễn Văn Chúc, hiện đang thuê trọ tại chính địa điểm xảy ra cháy.

Bước đầu, cơ quan chức năng xác định do mâu thuẫn tình cảm, Nguyễn Văn Chúc đã dùng lửa đốt chăn, màn trong phòng trọ, dẫn đến phát sinh hỏa hoạn. Căn cứ các tài liệu, chứng cứ thu thập được, Cơ quan CSĐT Công an TP Hà Nội đã ra quyết định tạm giữ hình sự đối tượng để phục vụ công tác điều tra, xử lý theo quy định của pháp luật.

Vụ việc đang tiếp tục được cơ quan chức năng làm rõ.

Sách về Pháp luật

Cuốn "Thủ tục đăng ký và cấp một số giấy tờ cá nhân" gồm 10 chương với nội dung về thủ tục đăng ký khai sinh; kết hôn; giám hộ; đăng ký nhận cha, mẹ, con; đăng ký thay đổi, cải chính, bổ sung hộ tịch; đăng ký và quản lý hộ tịch tại cơ quan đại diện của Việt Nam ở nước ngoài; về căn cước công dân; đăng ký thường trú, tạm trú và thủ tục xuất cảnh, nhập cảnh của công dân Việt Nam.

Nghi án đốt nhà trọ ở Hà Nội: Trước khi cháy nhà có tiếng cãi nhau

Rạng sáng 14/1, nhiều người trong ngõ 1 phố Vũ Trọng Khánh (Hà Đông, Hà Nội) nghe tiếng ồn ào, cãi nhau giữa nhóm thanh niên trước khu vực nhà trọ 7 tầng, gây náo loạn khu dân cư.

45:2682 hôm qua

Tạm giữ đối tượng sát hại đồng nghiệp rồi châm lửa đốt nhà xưởng

Công an TP Hải Phòng tạm giữ hình sự Mua Mí Sính (32 tuổi, quê tỉnh Tuyên Quang) để điều tra, làm rõ hành vi sát hại đồng nghiệp rồi châm lửa đốt khu xưởng sản xuất giấy.

08:27 7/1/2026

Nghi án nghịch tử đốt nhà: Công an đã đưa đối tượng đi cai nghiện

Nghi can trong vụ phóng hỏa thiêu rụi nhà người cha tại Đắk Lắk, được cơ quan chức năng đưa đi cai nghiện bắt buộc. Trước đó, đối tượng này liên tục đe dọa giết người thân, bị tình nghi gây ra vụ đốt nhà vì tức giận sau khi bị cha tố giác hành vi sử dụng ma túy.

16:25 28/12/2025

https://vov.vn/phap-luat/bat-doi-tuong-dot-nha-tro-tai-do-mau-thuan-tinh-cam-tai-phuong-ha-dong-ha-noi-post1261772.vov

Cao Thắng/VOV.VN

đốt nhà Hà Nội Phú Thọ Hà Đông nhà trọ phòng cháy chữa cháy

  • Phú Thọ

    Phú Thọ
    • Diện tích: 3.533,4 km²
    • Dân số: 1.351.000 người
    • Phân chia hành chính: 1 thành phố, 1 thị xã, 11 huyện
    • Vùng: Đông Bắc
    • Mã điện thoại: 210
    • Biển số xe: 19

Đọc tiếp

2 anh em ruot la 'sieu trom lien tinh' hinh anh

2 anh em ruột là 'siêu trộm liên tỉnh'

2 giờ trước 05:19 16/1/2026

0

Phòng Cảnh sát hình sự Công an tỉnh Ninh Bình vừa bắt giữ 2 anh em ruột đang trốn truy nã về tội trộm cắp tài sản tại nhiều tỉnh, thành phố.

Bạn có thể quan tâm

XEM NHIỀU

Xem thêm

Chúng tôi sử dụng cookie để cải thiện trải nghiệm của bạn. Tìm hiểu về Chính sách Cookie tại đây

Từ chối Đồng ý