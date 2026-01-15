Bắt đối tượng đốt nhà trọ tại do mâu thuẫn tình cảm tại phường Hà Đông

Ngày 15/1, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an thành phố Hà Nội cho biết, đã tạm giữ hình sự Nguyễn Văn Chúc (SN 1998; trú tại xã Vĩnh Thành, tỉnh Phú Thọ) để điều tra về hành vi cố ý làm hư hỏng tài sản.

Trước đó, vào rạng sáng 14/1, Trung tâm Thông tin Chỉ huy Công an TP Hà Nội tiếp nhận tin báo về một vụ cháy xảy ra tại khu nhà trọ trong ngõ 58 Thanh Bình, phường Hà Đông, TP Hà Nội. Ngay sau khi nhận được thông tin, lực lượng Cảnh sát Phòng cháy chữa cháy và Cứu nạn cứu hộ, Cảnh sát phản ứng nhanh đã phối hợp Công an phường Hà Đông khẩn trương tiếp cận hiện trường, triển khai các biện pháp chữa cháy và cứu nạn.

Đối tượng Nguyễn Văn Chúc bị bắt giữ

Nhờ xử lý kịp thời, đám cháy nhanh chóng được khống chế, không gây thiệt hại về người. Tuy nhiên, một số tài sản tại khu nhà trọ đã bị ảnh hưởng.

Quá trình kiểm tra hiện trường, lực lượng Công an phát hiện và khống chế một nam thanh niên có biểu hiện nghi vấn liên quan trực tiếp đến vụ cháy. Danh tính đối tượng được xác định là Nguyễn Văn Chúc, hiện đang thuê trọ tại chính địa điểm xảy ra cháy.

Bước đầu, cơ quan chức năng xác định do mâu thuẫn tình cảm, Nguyễn Văn Chúc đã dùng lửa đốt chăn, màn trong phòng trọ, dẫn đến phát sinh hỏa hoạn. Căn cứ các tài liệu, chứng cứ thu thập được, Cơ quan CSĐT Công an TP Hà Nội đã ra quyết định tạm giữ hình sự đối tượng để phục vụ công tác điều tra, xử lý theo quy định của pháp luật.

Vụ việc đang tiếp tục được cơ quan chức năng làm rõ.