Bạn có thể chuyển sang phiên bản mobile rút gọn của Tri thức trực tuyến nếu mạng chậm. Đóng
M

Pháp luật

Bắt đối tượng cầm đầu dự án tiền ảo KittyRun

  • Thứ bảy, 6/12/2025 18:26 (GMT+7)
  • 41 phút trước

Công an Tuyên Quang bắt giữ Nguyễn Thanh Tùng, đối tượng cầm đầu dự án tiền ảo "KittyRun" chiếm đoạt hàng chục tỷ đồng, khi đang lẩn trốn tại một chung cư ở Hà Nội.

Ngày 6/12, Công an tỉnh Tuyên Quang thông tin Văn phòng Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Tuyên Quang đã triển khai lực lượng, áp dụng đồng bộ các biện pháp nghiệp vụ và bắt giữ thành công Nguyễn Thanh Tùng.

Tùng là bị can đang bị truy nã trong vụ án "Sử dụng mạng máy tính, mạng viễn thông, phương tiện điện tử để chiếm đoạt tài sản" theo khoản 4 Điều 290 Bộ luật Hình sự. Tùng bị phát hiện khi đang lẩn trốn tại một chung cư trên địa bàn TP Hà Nội.

Bat doi tuong, Cam dau du an, Tien ao KittyRun anh 1

Tùng là bị can đang bị truy nã trong vụ án "Sử dụng mạng máy tính, mạng viễn thông, phương tiện điện tử để chiếm đoạt tài sản".

Trước đó, Tùng cùng các đồng phạm lập dự án tiền ảo "KittyRun" (KTR) hoạt động theo mô hình đa cấp, quảng cáo mức lợi nhuận cao để dụ dỗ người dân tham gia. Chỉ trong thời gian ngắn, nhóm này đã chiếm đoạt hàng chục tỷ đồng từ các nhà đầu tư.

Công an tỉnh Tuyên Quang khuyến cáo người dân nâng cao cảnh giác đối với lời mời gọi đầu tư tiền ảo trên mạng, đặc biệt là các sàn, website quảng cáo lợi nhuận "khủng". Khi phát hiện dấu hiệu lừa đảo, người dân cần báo ngay cho cơ quan công an để kịp thời ngăn chặn, xử lý.

Những cá nhân, tổ chức bị thiệt hại liên quan dự án "KittyRun" được đề nghị liên hệ Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Tuyên Quang (Tổ dân phố Phan Thiết 3, phường Minh Xuân, TP Tuyên Quang) hoặc Điều tra viên thụ lý để cung cấp tài liệu, chứng cứ phục vụ công tác điều tra.

Sách về Pháp luật

Nội dung cuốn sách "Thực hiện pháp luật về an ninh mạng ở Việt Nam" đi sâu nghiên cứu cơ sở lý luận và thực tiễn thực hiện pháp luật về an ninh mạng dưới góc độ của ngành lý luận và lịch sử nhà nước và pháp luật; đánh giá thực trạng pháp luật về an ninh mạng ở Việt Nam và tham khảo kinh nghiệm của một số nước trên thế giới.

https://tienphong.vn/bat-doi-tuong-cam-dau-du-an-tien-ao-kittyrun-post1802331.tpo

Đức Anh/Tiền Phong

Bắt đối tượng Cầm đầu dự án Tiền ảo KittyRun Hà Nội Tuyên Quang Tiền mã hóa Kinh doanh đa cấp Bắt đối tượng Cầm đầu dự án Tiền ảo KittyRun

  • Tiền mã hóa

    Tiền mã hóa (cryptocurrency), hay thường được gọi là "tiền ảo", là một tài sản kỹ thuật số được thiết kế làm phương tiện trao đổi sử dụng cơ chế mã hóa để đảm bảo các giao dịch, kiểm soát việc tạo ra các đơn vị bổ sung và xác minh việc chuyển giao tài sản. Tiền mã hóa được phân loại như là một tập con của các loại tiền tệ kỹ thuật số.

    Bạn có biết: Bitcoin là tiền mã hóa phân tán đầu tiên được tạo ra vào năm 2009 và kể từ đó rất nhiều đơn vị tiền mã hóa tương tự khác được tạo ra. Các đơn vị tiền tệ này sử dụng hệ thống quản lý phi tập trung thay vì các hệ thống trung tâm như các đơn vị tiền tệ điện tử vàngân hàng khác.

Đọc tiếp

Bat doi tuong dung dao bam dam 2 nguoi bi thuong hinh anh

Bắt đối tượng dùng dao bấm đâm 2 người bị thương

4 giờ trước 15:35 6/12/2025

0

Ngày 6/12, Cơ quan CSĐT Công an TP Cần Thơ khởi tố vụ án, khởi tố bị can, bắt tạm giam Lê Văn Khánh (SN 2006, ngụ xã Trường Long Tây, TP Cần Thơ) về hành vi "Cố ý gây thương tích", "Sử dụng trái phép vũ khí quân dụng".

Bạn có thể quan tâm

XEM NHIỀU

Xem thêm

Chúng tôi sử dụng cookie để cải thiện trải nghiệm của bạn. Tìm hiểu về Chính sách Cookie tại đây

Từ chối Đồng ý