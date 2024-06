Bắt đối tượng bị truy nã về tội mua bán trẻ em

Khi đang lẩn trốn truy nã tại khu vực biên giới thuộc huyện Hà Quảng (tỉnh Cao Bằng), đối tượng Cụt Thị Bông bị lực lượng Công an huyện Kỳ Sơn, tỉnh Nghệ An bắt giữ.

Đối tượng Cụt Thị Bông

Công an huyện Kỳ Sơn (Nghệ An) vừa bắt giữ thành công đối tượng Cụt Thị Bông (SN 1995, trú tại bản Lưu Thắng, xã Chiêu Lưu, huyện Kỳ Sơn). Đây là đối tượng bị truy nã về tội mua bán trẻ em.

Trước đó, vào khoảng tháng 7/2016, lợi dụng cháu Xeo Thị U. (SN 2002) có nhu cầu muốn tìm việc làm nên Cụt Thị Bông, Cụt Phò Thuận (SN 1986), trú tại huyện Kỳ Sơn và Xeo Văn Dậu (SN 1994), trú tại xã Lượng Minh, huyện Tương Dương đã bàn bạc, rủ rê cháu U. sang Trung Quốc lấy chồng. Biết vậy, gia đình cháu U. không đồng ý.

Khi bố mẹ của U. đi làm, Dậu và Thuận đến nhà rủ cháu U. đi làm công ty. Sau khi bắt xe ra Móng Cái (Quảng Ninh), cháu U. đã bị người của Cụt Thị Bông thuê từ trước, đón sang Trung Quốc bằng đường tiểu ngạch. Tại đây, các đối tượng bán cháu U. cho một người đàn ông Trung Quốc mua về làm vợ với giá hơn 118 triệu đồng. Đến năm 2018, Xeo Thị U. trốn về Việt Nam và đến Cơ quan Công an tố cáo hành vi phạm tội của các đối tượng. Thời điểm bị bán, nạn nhân mới 14 tuổi 5 tháng 28 ngày.

Tháng 4/2023, TAND tỉnh Nghệ An mở phiên tòa sơ thẩm xét xử 3 bị cáo Cụt Thị Bông, Cụt Phò Thuận và Xeo Văn Dậu về tội mua bán trẻ em. Hội đồng xét xử tuyên phạt Cụt Thị Bông 10 năm 6 tháng tù; hai bị cáo Cụt Phò Thuận, Xeo Văn Dậu mỗi bị cáo lĩnh án 10 năm tù. Do Cụt Thị Bông đang nuôi con nhỏ dưới 36 tháng nên được hoãn chấp hành hình phạt tù.

Tuy nhiên, lợi dụng điều này, Cụt Thị Bông đã bỏ trốn khỏi địa phương. Sau khi truy tìm không có kết quả, Cơ quan Thi hành án hình sự Công an tỉnh Nghệ An đã ra quyết định truy nã đối với Cụt Thị Bông.

Để không bị lực lượng chức năng phát hiện, Cụt Thị Bông đã vượt biên trái phép sang bên kia biên giới. Tuy nhiên, do không có giấy tờ hợp pháp và lo sợ bị lực lượng chức năng sở tại kiểm tra, Cụt Thị Bông trở về Việt Nam.

Qua nắm tình hình, Công an xã Chiêu Lưu, huyện Kỳ Sơn đã theo dõi di biến động của đối tượng Cụt Thị Bông. Cuối tháng 5/2024, sau khi nhận được thông tin Cụt Thị Bông đang lẩn trốn tại khu vực biên giới, Công an xã Chiêu Lưu đã báo cáo Công an huyện Kỳ Sơn và chủ động xây dựng kế hoạch triển khai vây bắt đối tượng. Vào khoảng 17 giờ ngày 30/5/2024, khi đối tượng Bông đang lẩn trốn tại khu vực thị trấn Xuân Hòa, huyện Hà Quảng, tỉnh Cao Bằng, Công an xã Chiêu Lưu đã bắt giữ thành công Cụt Thị Bông.

Hiện, Công an xã Chiêu Lưu đã bàn giao đối tượng Cụt Thị Bông cho Phòng Cảnh sát Thi hành án hình sự và Hỗ trợ tư pháp Công an tỉnh Nghệ An.