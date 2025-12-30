Bạn có thể chuyển sang phiên bản mobile rút gọn của Tri thức trực tuyến nếu mạng chậm. Đóng
Pháp luật

Kế toán chỉnh sửa dữ liệu công nợ chiếm đoạt tiền tỷ của công ty

  • Thứ ba, 30/12/2025 06:34 (GMT+7)
  • 12 giờ trước

Cơ quan CSĐT (Phòng CSĐT tội phạm về tham nhũng, kinh tế, buôn lậu, môi trường) Công an An Giang đã khởi tố bị can, bắt tạm giam Nguyễn Tường Vi (SN 1991, là kế toán làm việc tại Công ty TNHH MTV Trường Giang Phú Quốc) để điều tra về tội "Tham ô tài sản".

Trong thời gian từ tháng 1/2024 đến tháng 12/2024, làm việc tại Công ty TNHH MTV Trường Giang Phú Quốc, Nguyễn Tường Vi được giao phụ trách lập danh sách đơn hàng, kiểm tra, đối chiếu và thu công nợ khách hàng đối với ngành hàng tương cà, tương ớt của nhãn hiệu Cholimex (được đặt hàng trên hệ thống bán hàng DMSONE-CHOLIMEX).

Tống đạt quyết định khởi tố bị can đối với Nguyễn Tường Vi.

Sau đó, Vi báo cáo về cho công ty để phân loại hàng hóa, phân công nhân viên phụ trách vận chuyển, giao cho khách hàng được công ty phân phối bán lẻ trên địa bàn đặc khu Phú Quốc.

Lợi dụng việc thu công nợ khách hàng và kiểm điểm số tiền được nhân viên giao hàng thu về, Vi đã thực hiện hành vi chỉnh sửa, xóa các dữ liệu công nợ của khách hàng và chiếm đoạt trên một tỷ đồng của công ty, để tiêu xài cá nhân.

Trần Lĩnh/Công an nhân dân

    De nghi truy to cuu Thu truong Hoang Van Thang ve toi nhan hoi lo hinh anh

    Đề nghị truy tố cựu Thứ trưởng Hoàng Văn Thắng về tội nhận hối lộ

    1 giờ trước 17:25 30/12/2025

    0

    Cơ quan điều tra Bộ Công an ra Kết luận điều tra, đề nghị truy tố 23 bị can trong vụ án "Đưa hối lộ; Nhận hối lộ; Vi phạm quy định về kế toán gây hậu quả nghiêm trọng" xảy ra tại Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, Công ty TNHH Một thành viên Đầu tư và Xây dựng Hoàng Dân, các đơn vị, địa phương có liên quan.

