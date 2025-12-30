Kế toán chỉnh sửa dữ liệu công nợ chiếm đoạt tiền tỷ của công ty

Cơ quan CSĐT (Phòng CSĐT tội phạm về tham nhũng, kinh tế, buôn lậu, môi trường) Công an An Giang đã khởi tố bị can, bắt tạm giam Nguyễn Tường Vi (SN 1991, là kế toán làm việc tại Công ty TNHH MTV Trường Giang Phú Quốc) để điều tra về tội "Tham ô tài sản".

Trong thời gian từ tháng 1/2024 đến tháng 12/2024, làm việc tại Công ty TNHH MTV Trường Giang Phú Quốc, Nguyễn Tường Vi được giao phụ trách lập danh sách đơn hàng, kiểm tra, đối chiếu và thu công nợ khách hàng đối với ngành hàng tương cà, tương ớt của nhãn hiệu Cholimex (được đặt hàng trên hệ thống bán hàng DMSONE-CHOLIMEX).

Tống đạt quyết định khởi tố bị can đối với Nguyễn Tường Vi.

Sau đó, Vi báo cáo về cho công ty để phân loại hàng hóa, phân công nhân viên phụ trách vận chuyển, giao cho khách hàng được công ty phân phối bán lẻ trên địa bàn đặc khu Phú Quốc.

Lợi dụng việc thu công nợ khách hàng và kiểm điểm số tiền được nhân viên giao hàng thu về, Vi đã thực hiện hành vi chỉnh sửa, xóa các dữ liệu công nợ của khách hàng và chiếm đoạt trên một tỷ đồng của công ty, để tiêu xài cá nhân.