Bắt đầu lễ kỷ niệm diễu binh, diễu hành 80 năm Quốc khánh

- 6h30 đến 10h ngày 2/9, lễ diễu binh, diễu hành kỷ niệm 80 năm Cách mạng Tháng Tám và Quốc khánh 2/9 (A80) tại quảng trường Ba Đình.
- Sự kiện có sự tham gia của khoảng 40.000 người, chia thành 87 khối, trong đó có 4 khối khách mời Trung Quốc, Nga, Lào và Campuchia.
- Đặc biệt, lần đầu tiên Việt Nam tổ chức diễu binh trên biển (diễn ra tại căn cứ quân sự Cam Ranh, Khánh Hòa), gồm các lực lượng Hải quân, Cảnh sát biển, Biên phòng, Kiểm ngư, Không quân hải quân...
-
21 phát đại bác hòa thanh cùng Quốc ca
Nghi thức bắn 21 phát đại bác trên nền nhạc Quốc thiều đồng bộ với tiếng Quốc ca tại buổi lễ chính thức diễu binh, diễu hành cấp Nhà nước tại Quảng trường Ba Đình sáng 2/9. N
ghi thức do Lữ đoàn Pháo binh 45, Bộ tư lệnh Pháo binh - Tên lửa thực hiện. 15 khẩu đại bác, mỗi khẩu lựu 105 mm có ba pháo thủ trực tiếp vận hành, trong đó pháo thủ số 1 giật cò điểm hỏa mỗi phát bắn, pháo thủ số 2 đóng mở khóa nòng và pháo thủ số 3 nạp đạn vào buồng đạn.
-
Lễ Chào cờ trang nghiêm trên nền Quốc thiều
Quốc thiều ngân vang hùng tráng trên Quảng trường Ba Đình, đánh dấu lễ Chào cờ. Trong tư thế trang nghiêm, bàn tay đặt lên ngực trái và ánh mắt hướng về Quốc kỳ, Lãnh đạo Đảng, Nhà nước cùng nhân dân khơi dậy niềm tự hào dân tộc, hun đúc tinh thần yêu nước, ý chí kiên cường và trách nhiệm của mỗi công dân Việt Nam. Ảnh: VTV.
-
Lễ Rước đuốc truyền thống trên Quảng trường Ba Đình
Nghi thức rước đuốc trang trọng và thắp sáng đài lửa truyền thống cách mạng. Ngọn lửa được truyền từ Bảo tàng Hồ Chí Minh, hộ tống bởi 80 vận động viên đại diện cho vẻ đẹp thanh xuân, tráng kiện của người Việt Nam thế hệ mới.
Ngọn lửa được trao cho Trung tướng, Anh hùng lực lượng vũ trang nhân dân Nguyễn Đức Soát, nguyên Phó Tổng Tham mưu trưởng Quân đội nhân dân Việt Nam, người đã có thành tích đặc biệt xuất sắc, bắn rơi 6 máy bay của địch, trở thành một trong những phi công anh hùng của Quân đội nhân dân Việt Nam để thắp lên đài lửa. Ảnh: VTV.
-
Lễ kỷ niệm 80 năm Cách mạng tháng Tám - Quốc khánh Việt Nam bắt đầu
Đúng 6h37 ngày 2/9, Lễ kỷ niệm 80 năm Cách mạng tháng Tám thành công và Quốc khánh nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam chính thức diễn ra trên Quảng trường Ba Đình.
Đội 20 chiến sĩ tiêu binh thuộc Bộ Tư lệnh Bảo vệ Lăng Chủ tịch Hồ Chí Minh (thuộc Bộ Quốc phòng) tiến vào lễ đài. Nơi đây từng ghi dấu thời khắc thiêng liêng Chủ tịch Hồ Chí Minh đọc Tuyên ngôn Độc lập năm 1945, hôm nay lại trở thành tâm điểm của cả nước, hội tụ lãnh đạo Đảng, Nhà nước, bạn bè quốc tế và hàng chục nghìn người dân để cùng ôn lại chặng đường vẻ vang của dân tộc.
-
Trống hội rộn ràng mở đầu chương trình nghệ thuật Lễ kỷ niệm
Mở đầu chương trình Kỷ niệm 80 năm Cách mạng tháng Tám thành công và Quốc khánh 2/9, đoàn Nghệ thuật trống hội thuộc Học viện Cảnh sát Nhân dân thực hiện màn biểu diễn Trống hội non sông. Tiết mục sử dụng 10 trống đại to nhất Việt Nam và 8 rồng, 8 lân - biểu trưng cho 80 năm Cách mạng tháng Tám thành công và Quốc khánh 2/9. Ảnh: VTV.
-
Các khối chiến sĩ tập trung vào vị trí trên đường Thanh Niên, khởi động trước giờ diễu binh. Ảnh: Duy Hiệu.
-
Chiến sĩ Bộ Tư lệnh Pháo binh - Tên lửa giao lưu với người dân trên đường Thanh Niên
5h, tiếng ca hát rộn ràng trên đường Thanh Niên. Tại đây, các chiến sĩ thuộc Bộ Tư lệnh Pháo binh - Tên lửa hát giao lưu cùng người dân, đặc biệt dừng lại trước tập thể cựu chiến binh đang ngồi trên vỉa hè. Tiếng hát "Việt Nam, Hồ Chí Minh..." lặp lại nhiều lần, tạo không khí hứng khởi trước giờ Lễ kỷ niệm. Ảnh: Duy Hiệu.
-
Bên trong Quảng trường Ba Đình trước giờ Lễ Kỷ niệm 80 năm Quốc khánh
4h30, không khí bên trong Quảng trường Ba Đình rộn ràng với sự xuất hiện của hàng nghìn đại biểu, khách mời. Một số khối đã vào đội hình, chỉnh đốn vị trí, sẵn sàng cho lễ diễu binh, diễu hành chính thức. Ảnh: Thuận Thắng.
-
Thượng úy Lê Hoàng Hiệp gây chú ý
Thượng úy Lê Hoàng Hiệp, thuộc khối Tác chiến điện tử, đặc biệt thu hút sự chú ý khi xuất hiện trên phố Thụy Khuê, được người dân chào đón nồng nhiệt. Suốt từ A50 đến A80, anh luôn nhận được sự chú ý đặc biệt của công chúng song sống khá kín tiếng trên mạng xã hội. Ảnh: Châu Sa.
-
Nghệ sĩ hát vang "Một vòng Việt Nam" trên chuyến xe đi diễu hành
Trên chuyến xe tiến về điểm tập kết của các khối diễu hành quần chúng trên đường Quán Thánh, các nghệ sĩ hát vang ca khúc Một vòng Việt Nam, tạo nên không khí tươi vui, hào hứng. Video: Nguyên Khang.
-
Không khí náo nhiệt suốt đêm ở phố Thụy Khuê
Gần 3h sáng 2/9, các khối chiến sĩ lần lượt đổ quân xuống Thụy Khuê, tiến ra Quảng trường Ba Đình trong tiếng reo hò cổ vũ. Từ khuya, con phố vốn yên tĩnh trở nên rộn ràng, đông nghịt người hơn hẳn những buổi tổng duyệt trước đó. Trong lúc chờ đoàn diễu binh, người dân hát hò, nhảy múa, tạo bầu không khí sôi nổi xuyên đêm.
Lan Phương (26 tuổi) chia sẻ, cô choáng ngợp khi chứng kiến dòng người đổ về đông gấp nhiều lần so với lần sơ duyệt: “Quá nửa đêm nhưng không ai mệt mỏi, tinh thần của mọi người rất nhiệt liệt”. Ảnh: Châu Sa - Đào Phương.
-
Nhiều xe thuộc khối xe, pháo quân sự, công an xuất hiện trên đường Thanh Niên
4h, đoàn xe, pháo quân sự, công an lần lượt xuất hiện trên đường Thanh Niên, di chuyển về hướng Quảng trường Ba Đình. Lực lượng nhận sự chào đón nồng nhiệt. Dàn khí tài luôn là đội hình diễu binh được quan tâm lớn nhất với sự bề thế, uy lực. Ảnh: Duy Hiệu.
-
"Biển người" nhuộm đỏ phố phường Hà Nội chờ xem diễu binh
Tối 1/9, đông đảo người dân đổ ra phố "cắm chốt" quanh Quảng trường Ba Đình và một số tuyến đường gần đó, đợi chứng kiến sự kiện trọng đại của quốc gia. Tri Thức - Znews ghi nhận cảnh tượng "biển người" nhuộm đỏ phố phường trên các tuyến đường có lực lượng diễu binh đi qua như ngã tư Kim Mã - Liễu Giai, phố Vạn Phúc (đoạn cách sân vận động Quần Ngựa, điểm tập kết các khối diễu binh khoảng 1 km), Lê Duẩn, ngã tư Hùng Vương - Nguyễn Thái Học...
Người dân tại ngõ Hàng Cháo mang loa thùng, kêu gọi mọi người cùng giao lưu văn nghệ trong lúc chờ đợi xem màn diễu binh, diễu hành. Niềm hân hoan, vui tươi hiện rõ trên từng khuôn mặt. Ảnh: Linh Huỳnh, Linh Vũ.
-
Diễu binh trên biển lần đầu tiên trong lịch sử
Song song với màn diễu binh, diễu hành trên Quảng trường Ba Đình là màn diễu binh trên biển tại Căn cứ quân sự Cam Ranh, tỉnh Khánh Hòa. Đây là lần đầu tiên Việt Nam tổ chức diễu binh trên biển, quy tụ hơn 30 tàu, 10 xuồng, 4 máy bay và hơn 2.000 cán bộ chiến sĩ.
Một điểm nhấn khác là màn bay chào mừng đại lễ của Quân chủng Phòng không - Không quân. Theo kế hoạch, 9 tốp bay với 30 máy bay các loại sẽ biểu diễn gồm: trực thăng Mi, tiêm kích Su-30MK2, máy bay chiến đấu Yak-130, máy bay cường kích huấn luyện phản lực L-29NG và máy bay vận tải Casa.
Tại khu vực sân vận động Mỹ Đình, 15 khẩu pháo lễ 105 mm sẽ đồng loạt khai hỏa. Ảnh: Trang Nguyễn.
-
Chương trình Lễ kỷ niệm, diễu binh, diễu hành
Sáng 2/9, Lễ kỷ niệm 80 năm Cách mạng Tháng Tám và Quốc khánh 2/9 sẽ diễn ra trang trọng tại Quảng trường Ba Đình. Tâm điểm của sự kiện là màn diễu binh, diễu hành với sự tham gia của 40.000 người gồm các khối lực lượng vũ trang, khối quần chúng diễu hành, khối đứng, cùng dàn khí tài quân sự, xe cơ giới đặc chủng.
Theo kế hoạch, chương trình cụ thể diễn ra như sau:
- 6h30: Rước đuốc truyền thống
- 6h45: Nghi lễ chào cờ
- 6h50: Tuyên bố lý do, giới thiệu đại biểu
- 7h5: Diễn văn của lãnh đạo Đảng, Nhà nước
- Từ 7h45: Chương trình diễu binh, diễu hành
- 9h45 đến 10h: Màn đồng diễn nghệ thuật kết thúc. Ảnh: Duy Hiệu, Thuận Thắng, Đinh Hà.