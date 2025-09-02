Bắt đầu lễ kỷ niệm diễu binh, diễu hành 80 năm Quốc khánh

Cấm xe trên 18 tấn lên cầu Vĩnh Tuy

Ngày 1/9, Sở Xây dựng TP. Hà Nội cho biết từ đánh giá sơ bộ kết cấu của công trình cầu Vĩnh Tuy sau vụ cháy bãi xe ngày 30/8, sở đưa ra phương án tạm cấm xe trên 18 tấn qua cầu.