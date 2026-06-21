Bắt con nghiện, lần ra đường dây trồng cần sa trên rẫy quy mô lớn

Từ việc bắt giữ một con nghiện ma túy trên địa bàn, lực lượng Công an phường Khánh Hội (TP.HCM) đã lần ra đường dây trồng, mua bán cây cần sa với quy lớn.

Ngày 20/6, thông tin từ Công an phường Khánh Hội (TP.HCM) cho biết đơn vị phối hợp cùng Phòng Cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy Công an TP.HCM triệt phá thành công đường dây sản xuất, mua bán ma túy là cây cần sa với quy mô lớn.

Trước đó, Công an phường Khánh Hội đã bắt giữ một đối tượng nghiện ma túy trên địa bàn. Từ đối tượng này, qua đấu tranh, Công an phường Khánh Hội đã tiến hành bắt giữ đối tượng Dương Văn Luyến (trú tại xã Ea Súp, tỉnh Đắk Lắk). Luyến là đối tượng cầm đầu đường dây trồng, mua bán cây cần sa này.

Công an phường Khánh Hội bắt giữ đối tượng Dương Văn Luyến.

Theo lời khai của đối tượng Luyến, để qua mặt cơ quan chức năng, Luyến đã mua hạt giống cây cần sa trên mạng về ươm, sau đó mang đến một khu vực rẫy vắng người qua lại trên địa bàn xã Ea Súp, tỉnh Đắk Lắk trồng vào các chậu cây xen lẫn vào các loại cây trồng khác.

Sau khi cây ra hoa, Luyến tiến hành thu hoạch đem đi sấy khô, bỏ vào túi nylon dán nhãn mác các loại trà, thực phẩm sấy khô… rồi hút chân không nhằm hạn chế mùi đem ra bưu điện gửi đi các tỉnh, thành tiêu thụ.

Theo Thiếu tá Lê Anh Tuấn, Phó Trưởng Công an phường Khánh Hội, vào thời điểm bị bắt giữ, lực lượng Công an đã thu giữ khoảng 500 kg cần sa khô được gói gọn trong những bao nylon có trọng lượng khoảng 10 kg/bao.

Lực lượng chức năng còn phát hiện hàng trăm cây cần sa tươi được trồng trong các chậu cây.

Với số lượng cần sa này nếu bán ra thị trường, nhóm đối tượng có thể thu lợi số tiền hơn 3 tỷ đồng . Ngoài ra, qua kiểm tra địa bàn nơi đối tượng Luyến tổ chức trồng cần sa, lực lượng chức năng còn phát hiện hàng trăm cây cần sa tươi được trồng trong các chậu cây cùng nhiều tang vật liên quan đến trồng, sản xuất, mua bán cần sa.

"Đến nay, qua đấu tranh, truy xét, lực lượng Công an đã bắt giữ tổng cộng 27 đối tượng thuộc nhiều đường dây và phân nhánh tiêu thụ ma túy cần sa nhỏ lẻ, đang lẩn trốn ở nhiều tỉnh, thành khác. Hiện vụ án được Công an phường Khánh hội phối hợp các đơn vị chức năng Công an TP.HCM tiếp tục điều tra, bắt giữ các đối tượng còn lại để xử lý nghiêm theo quy định pháp luật", Thiếu tá Lê Anh Tuấn thông tin.