Bắt 29 thanh thiếu niên Gia Lai rượt đuổi, đánh nhau rồi quay video đăng TikTok

  • Thứ ba, 26/5/2026 08:47 (GMT+7)
Nhóm thanh thiếu niên rượt đuổi, đánh nhau, gây náo loạn đường phố Pleiku (tỉnh Gia Lai) bị bắt giữ khi chưa đầy 24 giờ.

Ngày 25/5, Phòng Cảnh sát hình sự (Công an tỉnh Gia Lai) thông tin trong vòng 24 giờ, lực lượng bắt giữ nhóm thanh thiếu niên liên quan đến vụ náo loạn đường phố ở khu vực Pleiku.

Nhóm thanh niên nói trên chạy xe với tốc độ cao, nẹt pô, lạng lách, đi ngược chiều, hò hét gây rối. Đáng chú ý, việc rượt đuổi, đánh nhau trên nhiều tuyến phố được một số thanh thiếu niên quay video và đăng lên mạng xã hội, các đoạn clip này có hàng trăm nghìn lượt xem.

Thậm chí, có clip livestream thu hút hàng nghìn người xem cùng một thời điểm, gây tác động tiêu cực đến tình hình an ninh trật tự tại địa phương, ảnh hưởng xấu đến giới trẻ.

Nhóm thanh thiếu niên đã bị bắt giữ sau khi đuổi đánh nhau trên nhiều tuyến phố.

Theo thông tin ban đầu, ngày 24/5, Công an tỉnh Gia Lai phát hiện trên mạng xã hội Tiktok xuất hiện một số đoạn clip ghi lại cảnh các nhóm thanh thiếu niên điều khiển xe máy mang theo hung khí, bình xịt hơi cay rượt đuổi, đánh nhau trên nhiều tuyến đường qua địa bàn các phường Pleiku, Diên Hồng, An Phú.

Phòng Cảnh sát hình sự phối hợp cùng Công an các xã, phường và các đơn vị nghiệp vụ vào cuộc điều tra, truy xét.

Ngày 25/5, lực lượng chức năng xác minh và bắt giữ 29 thanh thiếu niên nói trên, có một số là học sinh các trường THPT trên địa bàn.

Đồng thời lực lượng chức năng thu giữ 3 xe máy, một dao tự chế, 2 bình xịt hơi cay và một súng ná bắn đạn bi sắt có gắn đèn laser.

Nhóm thanh thiếu niên gây náo loạn đường phố làm việc tại Cơ quan Công an.

Qua đấu tranh, lực lượng Công an xác định khoảng 0h50 ngày 24/5, nam thanh niên Phạm Trung Lĩnh (SN 2007, trú tại phường An Phú) đi xe máy rủ thêm nhiều thanh niên khác đi trên các tuyến phố thuộc khu vực phường Pleiku.

Khi đang đi trên đường, nhóm của Lĩnh gặp nhóm thanh thiếu niên ở phường Diên Hồng, Thống Nhất và xã Biển Hồ mang theo hung khí và 2 bên đã thách thức đánh nhau.

Nhóm của Lĩnh vừa đuổi đánh nhóm đối phương, vừa quay clip đăng TikTok.

Hiện Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Gia Lai củng cố hồ sơ để khởi tố vụ án, khởi tố bị can với nhóm thanh thiếu niên về hành vi gây rối trật tự công cộng.

Nguyễn Gia/VTC News

    TikTok là nền tảng video âm nhạc và mạng xã hội của Trung Quốc. Ứng dụng cho phép người dùng xem các clip nhạc, quay các clip ngắn và chỉnh sửa chúng. TikTok đạt 150 triệu người dùng hoạt động hàng ngày vào tháng 6/2018 và là ứng dụng được tải xuống nhiều nhất trên thế giới trong quý đầu tiên năm 2018 (45,8 triệu lượt tải).

    • Thành lập: 9/2016
    • Sáng lập: Trương Nhất Minh

    • Thành lập: 9/2016
    • Sáng lập: Trương Nhất Minh

