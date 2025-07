Barcelona xin lỗi

Trận giao hữu được phát miễn phí trên ứng dụng chính thức của Barcelona, nhưng giữa hiệp hai, CLB buộc phải phát đi thông báo xin lỗi bởi hàng nghìn người không thể truy cập được vào luồng phát sóng.

Barca cho hay: "Nền tảng phát trực tuyến của FC Barcelona bị tấn công từ nhiều trang cố gắng chiếm quyền phát sóng trực tiếp trận đấu với Vissel Kobe. Hệ thống bảo mật tự động kích hoạt, dẫn đến gián đoạn trên website và ứng dụng Culers".

CLB lập tức chuyển hướng phát sóng sang kênh YouTube để đảm bảo người hâm mộ có thể tiếp tục theo dõi. "Chúng tôi xin lỗi vì sự bất tiện này và sẽ liên hệ với những người bị ảnh hưởng", Barca viết thêm.

Trận giao hữu suýt bị hủy vì tranh chấp hợp đồng, nhưng cuối cùng vẫn được tổ chức như kế hoạch. Eric Garcia mở tỷ số cho Barca trên sân Misaki Park. Sau đó, Taisei Miyashiro gỡ hòa, trước khi Bardghji và Fernandez ghi hai bàn ấn định chiến thắng 3-1 cho Barca trước đội chủ nhà.

Cá nhân Rashford được tung vào sân ngay đầu hiệp hai. Chỉ sau vài phút, anh lập tức ghi dấu ấn với đường chuyền để Roony Bardghji ghi bàn nâng tỷ số lên 2-1. Tuy nhiên, Rashford bất ngờ bị thay ra chỉ sau khoảng 30 phút góp mặt trên sân.

Vào ngày 31/7, Rashford có thể tái ngộ người đồng đội cũ Jesse Lingard khi Barca chạm trán FC Seoul tại sân World Cup Seoul có sức chứa 66.000 chỗ ngồi.

