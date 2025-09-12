Barcelona vỡ mộng đá ở Mỹ

Liên đoàn Bóng đá châu Âu (UEFA) chưa cho phép trận đấu giữa Barcelona và Villarreal tại La Liga được chuyển đến Miami, Mỹ.

Ý tưởng tổ chức trận Barcelona – Villarreal tại Miami đã vấp phải sự phản đối từ nhiều phía.

Kế hoạch gây tranh cãi này vấp phải nhiều ý kiến chỉ trích, và UEFA cho biết họ chưa đưa ra quyết định cuối cùng, nhấn mạnh sự cần thiết của việc tham khảo ý kiến từ tất cả bên liên quan trước khi đi đến kết luận.

Quá trình tham vấn dự kiến bắt đầu trong thời gian tới, trong khi cuộc họp tiếp theo của Ủy ban Điều hành UEFA được lên lịch vào ngày 3/12. Tuy nhiên, trận đấu giữa Barcelona và Villarreal, tâm điểm của cuộc tranh cãi, được ấn định diễn ra vào ngày 21/12.

Chính vì thế, theo AS, khả năng Barcelona vỡ mộng đá với Villarreal ở Mỹ rất cao bởi thời gian quá gấp gáp để UEFA đưa ra quyết định. Nhất là trong bối cảnh có rất nhiều ý kiến phản đối kế hoạch trên.

Real Madrid là một trong số đó, đội bóng Hoàng gia Tây Ban Nha cho rằng đây là động thái “mang lại lợi thế không công bằng” cho các đội liên quan và “tạo ra tiền lệ nguy hiểm” cho bóng đá Tây Ban Nha.

Trận đấu giữa Barcelona và Villarreal vào tháng 12 là một trong những cuộc đối đầu đáng chú ý tại La Liga, và kế hoạch chuyển trận đấu sang Miami làm dấy lên những cuộc tranh luận sôi nổi tại Tây Ban Nha lẫn châu Âu.