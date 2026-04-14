Barcelona thành hay bại đều do 'chất Argentina'

Barcelona từng lên đỉnh vinh quang nhờ "chất Argentina", nhưng giờ điều đó liên tục dìm họ xuống đáy thất vọng tại châu Âu.

Messi từng mang về thành công cho Barcelona.

Kỷ nguyên vàng son rực rỡ nhất của câu lạc bộ Barcelona trong thế kỷ 21 gắn liền với thời đại của siêu sao người Argentina, Lionel Messi. Đây là một sự thật hiển nhiên được lịch sử túc cầu thế giới ghi nhận qua hàng loạt danh hiệu lớn nhỏ.

Barcelona sạch bóng Argentina thời hậu Messi

Nhìn lại năm 2015, lần gần nhất đội bóng xứ Catalonia bước lên đỉnh vinh quang tại đấu trường danh giá Champions League, thành công ấy có đóng góp mang tính quyết định của Messi và một người đồng hương Argentina khác là Javier Mascherano. Nếu Messi là người lĩnh xướng hàng công, liên tục ghi bàn và kiến tạo để định đoạt trận đấu, thì Mascherano lại là hòn đá tảng phía sau, giúp hệ thống phòng ngự của Barcelona trở nên vô cùng vững chãi và đáng tin cậy.

Các cầu thủ đến từ xứ sở Tango luôn sở hữu kỹ thuật cá nhân điêu luyện, đồng thời mang trong mình chất quái đầy tinh ranh trong tư duy chơi bóng. Những yếu tố trứ danh này chính là những mảnh ghép hoàn hảo, đóng vai trò như một chất xúc tác vô hình nhưng vô giá để triết lý bóng đá tấn công hoa mỹ của Barcelona đạt được độ hiệu quả tối đa trên sân cỏ.

Kể từ ngày Messi rớt nước mắt nói lời chia tay sân Camp Nou vào năm 2021, người hâm mộ chứng kiến một sự thay đổi lớn trong chính sách nhân sự của thượng tầng đội bóng. Suốt những năm qua, Barcelona hoàn toàn vắng bóng các cầu thủ mang quốc tịch Argentina trong đội hình thi đấu chính thức lẫn dự bị.

Đại diện xứ Catalan vẫn duy trì thói quen chiêu mộ các tài năng đến từ khu vực Nam Mỹ nhằm tăng cường sức mạnh, tuy nhiên sự lựa chọn của họ lại chuyển hướng hoàn toàn sang các cầu thủ mang quốc tịch Brazil hoặc Uruguay. Thực tế này thể hiện rất rõ qua ban cán sự của câu lạc bộ ở thời điểm hiện tại.

Băng đội trưởng đang được giao cho Ronald Araujo, một trung vệ người Uruguay. Trong khi đó, Raphinha, một cầu thủ chạy cánh người Brazil, đảm nhận vai trò đội phó thứ ba.

Các cầu thủ Uruguay luôn mang trong mình sự nhiệt huyết, tinh thần chiến đấu ngoan cường cùng độ quái dạn dày kinh nghiệm của bóng đá Nam Mỹ. Ở một góc độ khác, những cầu thủ Brazil luôn mang đến kỹ thuật siêu hạng, những pha xử lý ngẫu hứng và niềm cảm hứng dồi dào trên mặt cỏ.

Tuy nhiên, sự kết hợp của những yếu tố này vẫn chưa thể khỏa lấp được khoảng trống mênh mông mà chất Argentina để lại.

Julian Alvarez ghi bàn khiến Barcelona đau đớn.

Sự mong manh khi gặp "chất Argentina" ở thời điểm then chốt

Sự thiếu hụt "chất Argentina" bộc lộ rõ rệt và cay đắng nhất khi Barcelona bước vào những trận đấu mang tính chất quyết định một mất một còn. Đội bóng thường xuyên thể hiện sự non nớt, thiếu đi bản lĩnh và sự lỳ lợm cần thiết để kết liễu đối thủ trong những thế trận giằng co.

Minh chứng đau đớn vừa diễn ra vào năm ngoái tại vòng bán kết Champions League. Đội chủ sân Camp Nou phải cúi đầu chấp nhận thất bại trước Inter Milan, một tập thể được dẫn dắt bởi chính một thủ quân người Argentina đầy mưu mẹo. Tiền đạo Lautaro Martinez tỏa sáng rực rỡ khi trực tiếp ghi một bàn thắng mở tỷ số để tạo ra trận lượt về kịch tính.

Bước sang mùa giải năm nay, cơn ác mộng dường như đang lặp lại một cách chân thực hơn bao giờ hết. Barcelona đứng trước nguy cơ rất lớn phải dừng bước tại vòng đấu loại trực tiếp khi đụng độ một đội bóng còn sở hữu "chất Argentina" đậm đặc hơn rất nhiều so với Inter Milan. Đối thủ của họ là Atletico Madrid, một tập thể được nhào nặn bởi bàn tay của HLV Diego Simeone.

Trong trận tứ kết lượt đi, Atletico mạnh dạn tung ra sân tới 6 cầu thủ người Argentina, với 4 cái tên xuất phát ngay từ đầu trong đội hình chính thức. Các vũ công Tango thật sự làm khổ Barcelona.

Giuliano Simeone có pha ngã đúng lúc khiến hậu vệ Barcelona bị thẻ đỏ. Sau đó, một cầu thủ Argentina khác là Julian Alvarez sút phạt mở tỷ số. Sự tinh quái và bản lĩnh vượt trội của dàn sao Argentina bên phía Atletico đã trực tiếp đánh gục ý chí của đội chủ nhà.

Rõ ràng, một tập thể Barcelona vắng bóng những cá nhân mang đậm DNA Argentina đang trở nên quá đỗi mong manh và dễ bị tổn thương. Khi phải đối đầu với những chướng ngại vật giàu chất quái Argentina, họ liên tục nhận lấy những thất bại đầy xót xa.

Thật khó cho Barcelona khi nghĩ đến việc vượt Atletico Madrid ở lượt về khi họ không còn "chất Argentina" trong đội hình.