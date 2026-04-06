Barcelona ra giá cao ngất ngưởng cho Gavi

  • Thứ hai, 6/4/2026 08:00 (GMT+7)
Barcelona đã sẵn sàng lắng nghe đề nghị dành cho Gavi, tiền vệ xuất thân từ lò La Masia.

Tiền vệ trẻ người Tây Ban Nha, từng được xem là biểu tượng mới của sân Camp Nou, hiện không còn chỗ đứng trong kế hoạch dài hạn của đội bóng.

Theo Mundo Deportivo, Barcelona định giá Gavi ở mức khoảng 60 triệu euro, nhưng con số này có thể tăng lên 75 triệu euro nếu tính thêm các điều khoản phụ. CLB xứ Catalonia vẫn đánh giá cao tiềm năng phát triển lẫn giá trị thương mại của cầu thủ 21 tuổi.

Trở ngại duy nhất là tiền sử chấn thương của cầu thủ người Tây Ban Nha. Anh không còn đạt thể trạng tốt nhất kể từ khi bị đứt dây chằng trong trận giao hữu cấp tuyển hồi tháng 11/2023. Ở mùa này, tiền vệ sinh năm 2004 mới chơi vỏn vẹn 4 trận, tất cả đều từ băng ghế dự bị. Anh vừa trở lại sau khi bình phục chấn thương khớp.

Về phía Gavi, anh vẫn là cái tên được nhiều ông lớn châu Âu theo dõi sát sao. Lối chơi giàu năng lượng, tinh thần chiến đấu và khả năng thích nghi khiến tiền vệ này trở thành mục tiêu lý tưởng cho nhiều đội bóng hàng đầu.

Chính vì vậy, Barcelona tin rằng họ hoàn toàn có thể thu về khoản tiền lớn nếu quyết định bán. Ngưỡng 75 triệu euro được xem là chìa khóa để kích hoạt thương vụ. Dưới mức này, Barcelona không có ý định đàm phán.

