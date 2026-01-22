Bạn có thể chuyển sang phiên bản mobile rút gọn của Tri thức trực tuyến nếu mạng chậm. Đóng
M

Thể thao

Barcelona giỏi ngược dòng nhất châu Âu mùa này

  • Thứ năm, 22/1/2026 12:58 (GMT+7)
  • 1 giờ trước

Rạng sáng 22/1, Barcelona có trận đấu vất vả khi phải ngược dòng đánh bại chủ nhà Slavia Praha 4-2 ở vòng phân hạng Champions League.

Sức mạnh tấn công vượt trội đã giúp Barcelona che lấp những sai sót nơi hàng phòng ngự để giành chiến thắng ngay tại Fortuna Arena.

Trận đấu tại Fortuna Arena (Prague, CH Czech) diễn ra đầy kịch tính, khi Barcelona bị dẫn trước sớm bởi bàn thắng của Vasil Kusej (phút 10), sau đó gỡ hòa và vượt lên nhờ cú đúp của Fermín López ở hiệp 1. Tuy nhiên, họ lại bị gỡ hòa 2-2 ngay trước giờ nghỉ khi Robert Lewandowski vô tình phản lưới nhà từ quả phạt góc.

Sang hiệp 2, Barcelona thể hiện bản lĩnh với bàn thắng đẹp mắt của Dani Olmo (phút 71) và bàn ấn định 4-2 của Lewandowski (phút 71), giúp họ lội ngược dòng thành công.

Với chiến thắng kịch tính trước Slavia Praha, Barcelona nâng tổng số lần lội ngược dòng lên 8 trong mùa giải 2025/26 trên mọi đấu trường. Đây là con số cao nhất trong số các đội bóng thuộc 5 giải đấu hàng đầu châu Âu (Anh, Tây Ban Nha, Đức, Italy, Pháp).

Thống kê cho thấy nhấn mạnh sức mạnh tinh thần ấn tượng của Barca dưới thời HLV Hansi Flick. Sport bình luận Barcelona không chỉ thắng trận mà còn chứng minh họ chưa bao giờ bỏ cuộc khi bị dẫn trước.

Dưới triều đại Flick, Barca dần tạo ra bản sắc "không bao giờ đầu hàng" trong các trận đấu. Tuy nhiên, nó cũng bộc lộ cho thấy hạn chế của đội bóng ở khâu phòng ngự, khi thường mất tập trung và để đối thủ ghi bàn trước.

Chelsea tái hiện kỷ lục sau 22 năm

Rạng sáng 22/1, đội bóng của HLV Liam Rosenior thể hiện khả năng kiểm soát và chuyền bóng vượt trội khi đánh bại Pafos 1-0 ở lượt trận áp chót vòng phân hạng UEFA Champions League 2025/26.

7 giờ trước

MU sớm chốt tương lai Bruno Fernandes

Manchester United chuẩn bị làm việc với Bruno Fernandes trước thềm World Cup, trong bối cảnh đội trưởng người Bồ Đào Nha liên tục phát đi những tín hiệu cứng rắn về tương lai của mình.

7 giờ trước

Những cuốn sách hay về thể thao

Tủ sách thể thao mang tới những câu chuyện thể thao quá khứ và hiện tại, những bí mật hậu trường, những giải đấu, ký ức của những cựu danh thủ, HLV, các huyền thoại như Sir Alex Ferguson, Steven Gerrard, Park Hang-seo, Lê Công Vinh...

Tường Linh

Barcelona Hansi Flick

    Đọc tiếp

    U23 Thai Lan chot HLV truong den ASIAD hinh anh

    U23 Thái Lan chốt HLV trưởng đến ASIAD

    5 phút trước 14:05 22/1/2026

    0

    Liên đoàn Bóng đá Thái Lan quyết định tiếp tục đặt niềm tin vào HLV Thawachai Dumrongongtrakun, gia hạn hợp đồng dẫn dắt U23 Thái Lan đến hết môn bóng đá nam ASIAD 20 tại Nhật Bản.

    2 cau thu roi MU trong thang nay hinh anh

    2 cầu thủ rời MU trong tháng này

    1 giờ trước 13:02 22/1/2026

    0

    MU quyết định để 2 tài năng trẻ Harry Amass và Toby Collyer ra đi theo dạng cho mượn nhằm tích lũy thêm kinh nghiệm thi đấu.

    Bạn có thể quan tâm

    XEM NHIỀU

    Xem thêm

    Chúng tôi sử dụng cookie để cải thiện trải nghiệm của bạn. Tìm hiểu về Chính sách Cookie tại đây

    Từ chối Đồng ý