Barcelona giỏi ngược dòng nhất châu Âu mùa này

Rạng sáng 22/1, Barcelona có trận đấu vất vả khi phải ngược dòng đánh bại chủ nhà Slavia Praha 4-2 ở vòng phân hạng Champions League.

Sức mạnh tấn công vượt trội đã giúp Barcelona che lấp những sai sót nơi hàng phòng ngự để giành chiến thắng ngay tại Fortuna Arena.

Trận đấu tại Fortuna Arena (Prague, CH Czech) diễn ra đầy kịch tính, khi Barcelona bị dẫn trước sớm bởi bàn thắng của Vasil Kusej (phút 10), sau đó gỡ hòa và vượt lên nhờ cú đúp của Fermín López ở hiệp 1. Tuy nhiên, họ lại bị gỡ hòa 2-2 ngay trước giờ nghỉ khi Robert Lewandowski vô tình phản lưới nhà từ quả phạt góc.

Sang hiệp 2, Barcelona thể hiện bản lĩnh với bàn thắng đẹp mắt của Dani Olmo (phút 71) và bàn ấn định 4-2 của Lewandowski (phút 71), giúp họ lội ngược dòng thành công.

Với chiến thắng kịch tính trước Slavia Praha, Barcelona nâng tổng số lần lội ngược dòng lên 8 trong mùa giải 2025/26 trên mọi đấu trường. Đây là con số cao nhất trong số các đội bóng thuộc 5 giải đấu hàng đầu châu Âu (Anh, Tây Ban Nha, Đức, Italy, Pháp).

Thống kê cho thấy nhấn mạnh sức mạnh tinh thần ấn tượng của Barca dưới thời HLV Hansi Flick. Sport bình luận Barcelona không chỉ thắng trận mà còn chứng minh họ chưa bao giờ bỏ cuộc khi bị dẫn trước.

Dưới triều đại Flick, Barca dần tạo ra bản sắc "không bao giờ đầu hàng" trong các trận đấu. Tuy nhiên, nó cũng bộc lộ cho thấy hạn chế của đội bóng ở khâu phòng ngự, khi thường mất tập trung và để đối thủ ghi bàn trước.