Barcelona gây tranh cãi sau bài đăng về Dembele

Barcelona trở thành tâm điểm chỉ trích vì bài đăng trên mạng xã hội liên quan tới Ousmane Dembele.

Bài đăng về Dembele khiến Barca bị chỉ trích.

Tại lễ trao giải Quả bóng vàng 2025 diễn ra tại Nhà hát Chatelet (Pháp) rạng sáng 23/9, Dembele vượt qua Lamine Yamal của Barcelona để giành danh hiệu cá nhân cao quý đầu tiên trong sự nghiệp.

Buổi gala có sự hiện diện của nhiều gương mặt gắn bó với Barcelona như Chủ tịch Joan Laporta, Yamal, Raphinha, cùng hai huyền thoại Ronaldinho và Andres Iniesta. Chính Ronaldinho là người công bố Dembele trở thành chủ nhân Quả bóng vàng.

Ngay sau đó, trang chủ Barcelona đăng video về Dembele và Aitana Bonmati - chủ nhân Quả bóng vàng nữ 2025, với hình ảnh cả hai tạo dáng chụp hình trên thảm đỏ, kèm dòng chú thích: "Những người chiến thắng Quả bóng vàng".

Tuy nhiên, hành động này vấp phải làn sóng phản ứng từ người hâm mộ. Trên mạng xã hội X, một người viết: "Dembele không còn là cầu thủ của Barcelona. Đừng đăng nữa". Người khác mỉa mai: "Tôi chỉ thấy một cầu thủ PSG ở đây, sao lại đăng về người không phải của đội bóng?". Một số bình luận gay gắt hơn gọi Barcelona là "câu lạc bộ rất trơ trẽn" và "đáng xấu hổ".

Dembele từng khoác áo Barcelona trong 6 mùa, giành 3 danh hiệu La Liga nhưng chưa bao giờ đạt kỳ vọng do chấn thương liên miên. Chỉ đến khi chuyển sang PSG, tiền đạo người Pháp mới bùng nổ. Mùa vừa qua, anh góp công giúp đội bóng thủ đô Paris vô địch Champions League.

Kỳ tích của Dembele tại gala Quả bóng vàng Dembele là cầu thủ đầu tiên trong lịch sử giành Quả bóng vàng nhờ màn trình diễn trong màu áo PSG.