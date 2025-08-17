Barcelona gây bức xúc khi ghi bàn thắng xấu xí

HLV Barcelona, Hansi Flick bào chữa cho bàn thắng xấu xí của học trò bằng việc tiết lộ cách ông chỉ đạo cầu thủ phải thi đấu tới cùng.

Đội trưởng Mallorca Antonio Raíllo nằm sân khi Torres ghi bàn

Trong trận Barcelona thắng Mallorca, tình huống gây tranh cãi nhất là bàn thắng của Ferran Torres vào giữa hiệp 1. Tiền đạo của Barcelona lập siêu phẩm khi hàng thủ Mallorca đang ra hiệu xin dừng trận vì đội trưởng Antonio Raillo nằm sân.

Khi bị chất vấn, Flick nói: “Tôi luôn nói với các cầu thủ rằng phải tiếp tục chơi cho tới khi trọng tài thổi còi. Đó là quyết định của trọng tài và chúng ta phải thi đấu cho đến lúc trận đấu thực sự bị dừng lại”.

Bảo vệ học trò nhưng Flick chê tinh thần toàn đội: “Tôi không thích trận đấu này. Ba điểm là rất quan trọng, nhưng tôi không hài lòng. Sau khi dẫn 2-0 và đối thủ nhận hai thẻ đỏ, đội bóng lại thi đấu chỉ với 50% khả năng. Tôi phải nói ra điều này; tôi không thích nó”.

Flick cũng dành những lời khen đặc biệt cho màn trình diễn của Lamine Yamal. Yamal chính là ngôi sao sáng nhất trận: kiến tạo bàn mở tỷ số rồi tự mình ghi bàn quyết định. Anh được bầu chọn là Cầu thủ hay nhất trận.

Flick ca ngợi: “Lamine là một cầu thủ đặc biệt, ai cũng thấy điều đó. Qua những gì tôi quan sát trên sân tập, cậu ấy rất quyết tâm, và trong trận đấu cũng chiến đấu, cũng phòng ngự. Tôi rất mừng cho cậu ấy”.

HLV người Đức cũng gửi lời khen đến Joan Garcia, cho rằng anh có “một trận đấu tốt”. Trong khi đó, Flick tỏ ra thông cảm với màn ra mắt chưa ấn tượng của Marcus Rashford và Jofre Torrents trong màu áo đội một Barca: “Không dễ để Marcus hay Jofre ra mắt hôm nay, khi đối thủ phòng ngự quá sâu và gần như không còn khoảng trống”.