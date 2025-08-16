Barcelona no đủ, nhưng còn khát khao?

Barcelona đã trải qua một mùa giải thành công dù chưa hoàn mỹ nhưng đủ để tự tin hướng tới mùa giải mới. Câu hỏi lớn nhất cho thầy trò nhà Hansi Flick là động lực sau thành công.

Thành công dưới thời Hansi Flick

Thành công lớn nhất của Barcelona mùa hè năm ngoái không nằm ở bản hợp đồng Dani Olmo, sự trở lại của Pedri, Gavi hay màn bùng nổ của Lamine Yamal. Điểm sáng lớn nhất chính là việc đưa Hansi Flick về Camp Nou. Sự xuất hiện của Flick đã đặt nền móng cho hàng loạt thành quả sau đó.

Raphinha là bằng chứng sống cho sự mát tay của Hansi Flick khi đến Barcelona. Mùa giải 2023/24, ngôi sao người Brazil dưới thời Xavi chỉ ghi 6 bàn tại La Liga và 3 bàn tại Champions League. Nhưng mùa giải trước dưới thời Flick, cựu sao Leeds ghi đến 18 bàn tại La Liga và 13 bàn ở Champions League.

Ngay cả khi chơi cho Leeds ở Premier League, Rennes ở Ligue 1 hay các CLB Bồ Đào Nha trước đây, Raphinha cũng chưa bao giờ ghi bàn sung mãn như vậy. Tính mọi mặt trận, ngôi sao 28 tuổi ghi 34 bàn cho Barcelona ở mùa 2024/25 - trong khi các mùa giải trước, chưa bao giờ anh chạm mốc 20 bàn.

Lamine Yamal cũng hưởng lợi dưới thời Flick vì ông thổi gió để nâng đôi cánh tiềm năng của thần đồng này bay cao hơn. Mùa giải 2023/24, Yamal ghi 7 bàn trên mọi đấu trường. Còn mùa tiếp theo, tài năng trẻ này có nhiều gần gấp ba lần số pha lập công (18 bàn).

Con số này có vẻ hơi ít hơn Raphinha nhưng lại ấn tượng hơn vì Yamal bị chăm sóc kỹ hơn rất nhiều sau khi bùng nổ tại vòng chung kết Euro 2024. Hơn nữa, chính tài năng người Tây Ban Nha tạo ra khoảng trống để Raphinha ghi bàn.

Flick cũng giúp học trò cũ Robert Lewandowski đã tốt vẫn có thể đáng sợ hơn khi ghi 42 bàn trong mùa trước (gồm 27 bàn tại La Liga và 11 bàn tại Champions League). Con số này cũng là cao nhất trong các mùa mà tiền đạo Ba Lan thể hiện được kể từ khi tới La Liga.

Với đấu pháp linh hoạt và khai thác tốt nguồn lực trong tay, Flick giúp Barcelona - bị phong tỏa tài chính - trở thành đội có lối chơi quyến rũ bậc nhất mùa trước. Sức tấn công đáng gờm của họ đánh bại Real Madrid 4 lần trong mùa giải, trong đó có chiến thắng 4-0 tại Bernabeu.

Khi cần thiết, Barcelona chơi thực dụng với hàng thủ khó xuyên thủng. Điều này thể hiện trong giai đoạn tháng 2 khi phải chia sức ở nhiều đấu trường và CLB chỉ lọt lưới 1 bàn trong 5 vòng La Liga. Hai trong số đó là chiến thắng 1-0 trước Alaves và Vallecano.

Mùa hè 2025, tình hình tài chính của Barcelona dễ thở hơn. Dù chưa thể mua được các cầu thủ lớn ngoại trừ Joan Garcia (25 triệu euro từ Espanyol), họ vẫn đủ sức hấp dẫn những ngôi sao lớn (mượn Marcus Rashford từ MU) và tự tin đủ quỹ để đăng ký họ ra sân, tránh cảnh vừa chạy vừa xếp hàng như mùa trước.

Nói chung, thiên thời, địa lợi, nhân hòa ở Barcelona trong năm nay đều hơn mùa giải trước. Điều này liệu có giúp CLB bứt phá hơn mùa trước hay không?

Trên thực tế, thứ duy nhất mà Barcelona thiếu trong mùa trước chính là Champions League. Đội quân của Flick đã tiến rất gần trận chung kết nhưng những phút cuối tại San Siro, họ để Inter Milan gỡ hòa và lật ngược tình thế trong hiệp phụ. Hụt danh hiệu châu Âu là điều đáng tiếc nhưng là động lực để Barcelona nỗ lực mùa này.

Câu hỏi về động lực của Barcelona

Động lực. Hai từ đơn giản nhưng đó lại chính là chìa khóa để Barcelona thi đấu thành công mùa trước. Động lực của Raphinha là khẳng định bản thân sau khi bị coi là hợp đồng hớ thời Xavi, động lực của Yamal là tỏa sáng để được tăng lương hay động lực của Lewandowski là ghi thật nhiều bàn để CLB ký hợp đồng mới…

Nhưng giờ động lực này có vẻ đang bị đánh mất. Sau khi Yamal đạt được mục đích với bản hợp đồng mới kèm mức lương cơ bản tăng gấp 10 lần lên 17 triệu USD , ngôi sao này có dấu hiệu thỏa mãn. Kỳ hè ăn chơi ồn ào, bữa tiệc sinh nhật xa hoa khiến người ta phải cảnh báo Yamal cần “bớt bớt” lại.

Raphinha cũng có dấu hiệu tự mãn khi lên tiếng chê giải FIFA Club World Cup 2025 trong khi đáng ra một cầu thủ khát khao cần đặt mục tiêu tham dự và vô địch giải lần tới. Vừa qua, Raphinha được HLV Flick xếp đá chính trên hàng công của Barcelona cả 3 trận du đấu giao hữu châu Á nhưng không ghi được bàn nào. Con số này thực sự đáng đặt dấu hỏi về phong độ và khát khao của Raphinha vì trong 3 trận đó, Barcelona ghi đến 15 bàn. Ngay cả tân binh Rashford cũng có bàn mà Raphinha lại không.

Lewandowski ghi 2 bàn trong chuyến du đấu nhưng tuổi tác ngày càng cao và bị cạnh tranh quyết liệt bởi Ferran Torres (cũng ghi 2 bàn). Ban lãnh đạo Barcelona dường như ưu tiên Torres hơn và không còn mặn mà giữ chân sút người Ba Lan. Liệu điều đó có khiến Lewandowski mất lửa trong những tháng ngày cuối ở Tây Ban Nha.

Thành công khi chung lưng đối phó hoạn nạn nhưng dễ dàng sụp đổ khi đứng trên đỉnh cao. Chân lý này là điều mà Flick và Lewandowski từng nếm trải tại Bayern Munich. Mùa giải 2019/20, Flick giúp Bayern giành cú ăn ba khi vô địch Bundesliga, đoạt Cúp Đức và giành Champions League.

Mùa giải sau, vẫn là Flick chứng kiến Bayern Munich bị loại ngay tại vòng 2 Cúp Đức khi thua Holstein Kiel ở vòng 2. Tại Champions League, Bayern bị PSG loại tại vòng tứ kết trong đó có 2 bàn của Kylian Mbappe. Cú đả kích bị PSG loại vào 13/4/2021 khiến Flick nhận ra điều gì đó không ổn từ Bayern và 3 ngày sau, ông thông báo với ban lãnh đạo sẽ rời CLB vào cuối mùa.

Liệu Barcelona trong mùa giải thứ 2 dưới thời Flick có giống như Bayern Munich của Flick trước đây là điều khó ai biết trước. Tuy nhiên, Bayern mùa giải 2020/21 vẫn còn vô địch Bundesliga do giải Đức không có ai là đối thủ xứng tầm. Tại Liga mùa tới và như bao mùa khác, Real Madrid sẽ không để Barcelona dễ dàng về đích. Còn ở Champions League, PSG, các đội bóng Anh đều không phải những đối thủ hiền lành.