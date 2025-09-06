Barcelona chấm dứt hợp đồng với cầu thủ 33 tuổi

Barcelona âm thầm chia tay Oriol Romeu khi hợp đồng của anh bị chấm dứt trong những ngày cuối cùng của kỳ chuyển nhượng mùa hè.

Barcelona đạt thỏa thuận chấm dứt hợp đồng với Romeu.

Ngày 28/8, Oriol Romeu bất ngờ rời Camp Nou dù còn hợp đồng với Barcelona đến tháng 6/2026. Theo AS, đôi bên đạt một thỏa thuận tài chính để chấm dứt sớm, song không có bất kỳ thông báo chính thức nào từ phía câu lạc bộ hay cá nhân Romeu.

Trong mùa hè, tiền vệ phòng ngự người Tây Ban Nha từng nhận được lời đề nghị từ Girona cùng một số CLB khác, nhưng chưa tìm được bến đỗ mới. Cơ hội vẫn rộng mở khi thị trường chuyển nhượng Thổ Nhĩ Kỳ sẽ khép lại ngày 12/9, còn Saudi Pro League còn hơn hai tuần để bổ sung nhân sự.

Romeu trưởng thành từ lò La Masia, ra mắt đội một Barca năm 2011 trước khi sang Chelsea. Anh từng chơi cho Valencia, Stuttgart (theo dạng cho mượn) rồi gắn bó lâu nhất với Southampton, nơi anh có 256 lần ra sân trong 7 năm.

Năm 2022, Romeu trở về Tây Ban Nha trong màu áo Girona, rồi được Barca đưa về năm 2023 theo hợp đồng 3 năm. Sau 37 trận mùa đầu tiên, Romeu tiếp tục khoác áo Girona theo dạng cho mượn.

Sự ra đi của Romeu được coi là một phần trong kế hoạch cắt giảm quỹ lương của Barcelona. Theo nguồn tin, ban lãnh đạo còn tính đến khả năng thanh lý thêm những trụ cột như thủ môn Marc-André ter Stegen cùng bộ đôi trung vệ Ronald Araújo và Andreas Christensen để giải tỏa áp lực tài chính đang đè nặng lên CLB xứ Catalonia.